Как справиться с выгоранием и найти баланс между работой, личной жизнью и спортом

Пошаговый план для тех, кто хочет достичь гармонии, но не знает как.

Быстро принимать решения, легко подстраиваться под изменения, мгновенно реагировать на события — навыки нового времени, лавировать между которыми порой не удаётся даже самым стойким. Как итог настроения нет, силы на исходе, одна часть жизни перевешивает другую, и человек эмоционально выгорает. Цифры это подтверждают: около 17 млн людей по всему миру сталкиваются с синдромом хронической усталости. Но даже в таких, казалось бы, скоростных реалиях можно найти баланс между работой, личной жизнью и спортом. Делимся с вами техниками, которые помогут расставить всё по своим местам.

Виктория Залогина профессиональный системный коуч Главная ошибка тех, кто сталкивается с выгоранием, — это неграмотная организация жизни.

Что такое ресурсное состояние и почему оно заканчивается?

​​Ресурсное состояние — это не что-то абстрактное, а ощутимый подъём физической и душевной энергии. Проще говоря, в этот момент человек проявляет себя по максимуму и выполняет повседневные дела легко и просто. Чтобы не потерять это состояние, его нужно поддерживать. Главное в этом деле — грамотно распределять свою энергию. Для физического здоровья важен режим сна, отдых, правильное питание, водный баланс и активность. Психологическое же зависит от эмоционального фона, восполнения базовых потребностей, отношения к себе и с окружающими. Обе составляющие — и разум, и тело — взаимосвязаны, и каждой из них важно уделять должное внимание. Что же приводит к выгоранию?

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Виктория: Главная ошибка тех, кто сталкивается с выгоранием, — это неграмотная организация жизни. Дело в том, что большинство вносят в свой график только рабочие и обязательные задачи, которые так или иначе расходуют энергию. Чего не скажешь о делах и событиях, которые эту энергию восполняют. Чаще всего они попадают в планы по остаточному принципу: вот когда я переделаю всё важное и останется свободное время, тогда я отдохну, почитаю, схожу на прогулку или запишусь на массаж. Это в корне неверно.

Что делать, когда энергия на нуле?

Начните с малого и обозначьте свои пробелы. Чтобы оценить, как меняется ваш энергетический баланс в течение дня, предлагаем выполнить несложное упражнение.

Виктория: Представьте, что в начале дня вам выдали энергетический «кредит» в 100 баллов. В этот день поставьте будильник на каждые полчаса в рамках 12 часов. Как только слышите сигнал, задавайте себе вопрос: сейчас я расходую энергию или наполняюсь? Ответы записывайте в заметки: если расходуете, отнимайте 10 баллов от своего утреннего «кредита», если наполняетесь, наоборот, прибавляйте. В конце дня подсчитайте результат. Если вам удалось сохранить изначальные цифры или превысить их, вы умело сохраняете баланс. Если ушли в минус — стоит задуматься о переменах в жизни.

Как поддерживать ресурсное состояние?

В первую очередь важно определить, в каком состоянии сейчас находятся приоритетные для вас сферы. Ведь удовлетворённость жизнью зависит не только от результатов самореализации. Влияет и баланс разных факторов: дружба, хобби, доход, семья, условия жизни, здоровье, работа. Объективно оценить эти составляющие поможет одно из самых популярных упражнений из коучинга «Колесо жизненного баланса».

Возьмите листок бумаги и начертите круг. Разделите его примерно на восемь частей (меньше или больше — решать вам). Подпишите каждую из спиц колеса названиями тех сфер жизни, которые наиболее важны для вас. Оцените каждую честно и искренне, по степени удовлетворения от 0 до 10 баллов, где 0 — абсолютно не удовлетворены, 10 — абсолютно удовлетворены. Поставьте отметку на шкале по каждой сфере.

Затем соедините все точки, чтобы увидеть общую картину. Вам станет понятно, какие сферы жизни у вас «провисают», а в каких всё хорошо.

Фото: unsplash.com/@bozhstudio

Выберите сферы жизни, которые хотите исправить. Подробно представьте, а лучше распишите, чего не хватает в этой области, чтобы вы были удовлетворены в ней на 10 баллов. Распишите подробный план того, что вы можете сделать для этого уже сейчас. Так, чтобы ваше удовлетворение в этой сфере увеличилось хотя бы на несколько баллов. Действуйте. Незамедлительно.

Важно! К этой технике эксперты рекомендуют обращаться раз в полгода-год. Упражнение поможет увидеть перекосы в жизни и понять, какие сферы и как влияют друг на друга.

Ведите расписание в ежедневнике не только по рабочим аспектам, но и по семейным и личным. Каждой сфере нужно уделять ровно столько внимания, чтобы она вас не беспокоила, а лучше всего — радовала. Резервируйте время в своём графике для отдыха, спорта, семейных вечеров и других приятных дел.

Как справиться с выгоранием?

Первое, что необходимо сделать в таком случае — это остановиться. Отвлекитесь от дел и освободите пространство от всего ненужного — ведь иначе как в вашей жизни появится что-то новое? Старые вещи и информация занимают место и тем самым мешают вам получить новый опыт.

Фаина Карандина тренер, преподаватель йоги и медитации Суть техники: избавиться от всего ненужного: старая одежда, блокноты с ненужными записями, ежедневники, фотографии и видео в телефоне, программы на телефоне или в компьютере, старая косметика. Вам необходимо избавить квартиру и информационное пространство от вещей, которые лежат без дела и не приносят радости.



Переберите каждый уголок своей квартиры. Для начала можно складывать ненужные вещи в коробку и дать себе время на раздумья. Если через месяц ничего из собранного вам не понадобилось, то смело избавляйтесь от этого.

Ещё один способ справиться с выгоранием — включить в свой график спорт. Во время физической активности вырабатываются «гормоны счастья», которые хотя бы ненадолго вернут вас в ресурсное состояние. Например, дофамин мотивирует достигать цели, серотонин даёт ощущение уверенности и дарит спокойствие, а эндорфины отвечают за чувство удовлетворения в момент преодоления себя.

Александра Пурига кандидат медицинских наук, спортивный врач, реабилитолог Серотонин выделяется после 40-минутной кардионагрузки (от бега до танцев). Доступ солнечного света усиливает его выработку, поэтому пробежка или медитация на улице тоже отлично сработает. Если вам нравится тренироваться в команде, тоже хорошо. Ведь за ощущение дружеского плеча, поддержки, необходимости «прикрыть» товарища по команде отвечает ещё один гормон радости — окситоцин.

И помните, что удовлетворение жизнью — это ваша личная ответственность. Не ждите, что кто-то сделает вас счастливыми. Всё только в ваших руках.