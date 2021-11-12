Почему не получается собраться с мыслями и сосредоточиться на деле

Постоянно отвлекаетесь и не можете выделить время даже на утреннюю зарядку? Возможно, проблема в окружении.

Что такое визуальный шум? Как от него избавиться?



Разбираемся вместе с психологом.

Какой-какой шум? Визуальный. Оказывается, шуметь может не только у нас в ушах, но и в глазах тоже. Шум отвлекает от важных задач и не только. Порой даже сосредоточиться на тренировке и ни на что не отвлекаться — задача непосильная. Тогда для возвращения в продуктивное русло приходится прибегать к различным аутотренинграм и медитациям. Как же это происходит и что с этим делать?

Надежда Пожарова психолог Столкнуться с визуальным шумом можно где угодно.

Что такое визуальный шум?

Этот термин используют для описания большого и негармоничного скопления вещей. Некий беспорядок, который не требует моментальной уборки, а потому может поселиться в жизни человека очень и очень надолго. Где можно столкнуться с этим явлением?

Фото: unsplash.com/@jabdilla_creative

Надежда: На самом деле везде. Как на улице, так и дома, а иногда даже и на рабочем месте. Чаще всего подобные картины можно видеть у старшего поколения. Ведь ещё пару десятков лет назад большое количество вещей в интерьере воспринималось людьми как показатель изобилия.

Вот, к примеру, собрались вы сделать зарядку с утра. Но зацепились взглядом за беспорядок на постели, пока убирали его, заметили яркие баночки с косметикой — отвлеклись на них. Затем — на кучу бумаг на прикроватном столике. И так без конца. И мыслями, и телом вы ушли далеко от своих тренировочных планов.

Как визуальный шум влияет на человека?

Надежда: Избыток зрительной информации совершенно расфокусирует внимание и мешает сконцентрироваться на чём-то конкретном. Часто этого можно даже не замечать. Но всё равно определённую долю нашего внимания привлекают окружающие объекты.

Такой шум сбивает фокус. Иногда именно поэтому люди подолгу не разбираются с ним: они не хотят фокусироваться на каких-то определённых случаях и объектах. Захламление пространства может быть защитной реакцией сознания на серьёзные ситуации в жизни. Например, такая болезнь, как шопоголизм, — как раз результат этой защитной реакции. Она, в свою очередь, может перерастать в складирование дома различных предметов или маниакальное коллекционирование.

Всё это, по сути, служит одной цели — создать ощущение упорядочивания собственной жизни. Но нередко бывает и совсем наоборот: так может проявляться душевный хаос, который перерастает в хаос внешний и вполне реальный.

Как предотвратить появление в своей жизни визуального шума?

Надежда: Важно в первую очередь хорошо понимать себя, свои мысли и чувства. Часто визуальный шум появляется именно тогда, когда человек сильно устаёт, у него не хватает сил и времени на самого себя. В самом начале ещё можно заметить, что пространство вокруг становится всё более и более загруженным. Для этого достаточно сравнить своё место в доме, например, с рабочим местом. Или с местом кого-либо из вашей семьи.

Фото: unsplash.com/@romanbozhko

Часто, как говорилось выше, внешний беспорядок представляет собой отражение внутреннего. И если человеку не очень хочется разбираться в проблемах внутри себя, он может не хотеть и внешне обустраивать свою жизнь. Поэтому при хорошей наблюдательности можно заметить у себя это нежелание что-либо выкидывать или убирать. Это станет важным звоночком, который впоследствии не даст тому самому визуальному шуму захватить окружающее пространство.