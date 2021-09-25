Глаза боятся — ноги делают: как два москвича доехали на велосипедах до Крыма

Путешествия привносят в нашу жизнь много нового и интересного. Помните про эпоху географических открытий? О путешествиях Васко да Гамы, Фернана Магеллана и других до сих пор ходят легенды.

Поездки – отличный способ перезагрузиться, отдохнуть от насущных проблем и познакомиться с кем-нибудь. К сожалению, не все любят колесить по планете в поисках новых ощущений. А решиться на экстремальные для жизни авантюры вообще готовы лишь единицы.

Наш рассказ как раз об этом. В августе 2021 года два обычных парня из Москвы – Артём Демидов и Азамат Ерматов – отправились в Крым на велосипедах.

Фото: Азамат Ерматов

Часть 1. Что было до старта?

— Как у вас появилась идея поехать на велосипедах до Крыма?

Артём Демидов фрилансер Эта идея зародилась во время службы в армии.

Артём: Я очень много времени проводил в интернете. Случайно наткнулся на блогера Диму Сметкина, увидел его видео, как он из Москвы поехал до Крыма. Это было его первое многодневное велопутешествие. У него всё как-то прикольно было снято, вся поездка и во всех подробностях. Я подумал: «Блин, надо тоже как-нибудь такое сделать». В итоге, как я отслужил, прошёл год, начался второй, и я подумал: «Надо уже это сделать».

Изначально хотел ехать один, но решил предложить эту авантюру другу — Азамату. Мы с ним встретились в парке, это я точно помню, и в самый неожиданный момент я ему выдаю: «Азамат, го со мной? Поедем на великах из Москвы до Крыма». Меня сильно удивило то, что он не стал отказываться и говорить, что идея сумасшедшая. Так говорили другие, а он просто сказал: «Ну да, было бы неплохо».

Азамат Ерматов режиссёр монтажа Я очень много работаю в офисе, времени нет даже встретиться с друзьями, не то что в Крым на велосипеде поехать. Я стал всех предупреждать на работе, дома, что скоро уеду. Правда, все относились к этому как к какой-то шутке.

Азамат: Это была забавная история. Артём всё время подстёбывал меня, что я сольюсь, а для меня это стало делом принципа. Потому что я ответил «да» и действительно этого захотел, хотя понимал, что будет нереально сложно. Причём чем ближе было лето, тем чаще Артём стебал меня.

Фото: Азамат Ерматов

— Получается, что у вас вообще не было подобного опыта? Интересно. Как вы начали свою основную подготовку?

Артём: С февраля этого года я начал подбор всего необходимого. В велосипедах вообще не шарю и не понимал, какой нужен, а их реально много разных. Начал спрашивать у знакомых из спортзала, которые этим увлекаются. Мне подкидывали варианты на выбор. С Азаматом договорились, что бюджет до 50 тыс. рублей. Сначала у нас был план уложиться до 30 тыс. на велосипед, но стало понятно, что этого не хватит. Вариантов было мало, буквально 2-3 модели. В итоге выбрали велосипед для путешествий Merida Speeder GT 90. Очень классный.

Фото: Азамат Ерматов

Когда выбирал, всё скидывал Азамату. Он мне отвечал: «Да-да, окей. Подходит». То есть ему в целом было не до выбора. Это была моя задача. Следующая проблема была в том, чтобы найти эту модель в продаже. Потому что их либо не было в наличии, либо сразу всё раскупали. Где-то месяц ловили их.

— А расскажите, почему именно эта модель? Чем она так хороша?

Артём: Он самый оптимальный по цене и по тем характеристикам, что нам были нужны. Сам по себе велосипед — гибрид, что-то среднее между шоссейником и дорожно-городским велосипедом. То есть в нём заключён комфорт и удобство передвижения максимально быстро.

— По велосипеду вопросов нет, а что с физической подготовкой? Тренировались как-то?

Артём: Я никогда не занимался велоспортом. Единственное, чем я занимался, так это фитнесом четыре раза в неделю. 7 мая мы купили велосипеды и с этого дня начали свою физическую подготовку. Я стал накатывать каждый день понемногу. Просто по городу. Не замерял ни время, ни расстояние. Катался часа по 2-3. Азам, а ты чем занимался в это время?

Фото: Азамат Ерматов

Азамат: Я, грубо говоря, офисный планктон, и работаю уже лет 7-8 в одном месте. Последний раз в зал ходил примерно лет пять назад. То есть никаких кардионагрузок у меня не было вообще. Курю-пью. Во время подготовки пытался кататься. У меня ещё была учёба параллельно с работой. За всё время подготовки на велосипед сел раз 10, не больше. Конечно, один раз было, что мы вместе проехали 50 километров. После того раза я почувствовал усталость и немножко «что нас ждёт». Страх всё равно присутствовал.

— И вот ваш старт уже скоро. Какими были финальные 12 часов?

Артём: Хорошенько выспался. Пошел в спортивный магазин докупить пару сумок, запасные камеры на случай проколов. Азамат попросил купить ему дождевик. Вышел из магазина — и у меня начался мандраж, потому что понимал, что сейчас последний вечер перед отъездом. А дальше были сборы сумок и ещё больший мандраж.

Азамат: У меня было очень много работы. Мне надо было до отпуска всё закончить, и освободился я только в 4-5 вечера. Заехал к друзьям увидеться перед поездкой. Многие не верили. Один друг даже специально в «Инстаграме» зарегистрировался, чтобы за нами следить.

Дома собрал вещи, выпил пива перед сном, надеялся, что оно поможет мне выспаться. В итоге проспал часа три всего перед поездкой. Я не чувствовал себя разбитым, но даже если бы ночь не спал, всё равно бы поехал.

Страх был больше перед неизвестностью. Если никогда в жизни ничего подобного не делаешь, то что будет, когда ты выедешь за МКАД? Всё, просто впереди тебя дорога и больше ничего.

Часть 2. Дорога до Крыма

День 1. Бодрый старт

Артём: Договорились встретиться в 6 утра в Чертаново. Накачали колеса и выехали. В итоге я тоже не спал всю ночь, как и Азамат, очень много времени заняли сборы вещей. Несмотря на то что мы не спали, на ногах нам помогал держаться адреналин. Эмоции нереальные, катили в сторону МКАДа. Машин ещё было мало на дороге, поэтому мы могли ехать как бы рядом и разговаривать. Самое страшное было в начале – выехать за МКАД и пересечь его.

Фото: Азамат Ерматов

Первые 50 км мы проехали часа за два. Поймали хороший темп. Сначала с нами ехал наш друг Ролан. Он хотел убедиться, что с нами всё будет нормально хотя бы в первые полдня. Остановились в Чеховском районе на заправке перекусить и обсудить дорогу. Быстрые углеводы, в принципе, были всей нашей основной едой в пути.

На отметке 100 км начались первые поломки. У меня сначала образовалось много мелких порезов, и колесо сдувалось. В какой-то момент вылетела первая спица, а за ней — вторая. Это всё стало давить морально. Вроде бы только начали, а уже столько плохого случилось.

— Вы же предвидели, что что-то подобное может произойти? Были запасные спицы с собой?

Артём: Нет, конечно. Спицы мы с собой не брали. Пришлось звонить моей девушке и просить её найти в Туле сервис, где мне устранили бы этот форс-мажорчик. Дальше для меня дорога была с «восьмёркой» на заднем колесе, которое постоянно сдувалось. Весь остаток дня предстояло так ехать. Ещё 100, а нет – 170 км до Тулы.

Фото: Азамат Ерматов

Азамат: 70 оставалось…

Артём: А, да. 100 км мы проехали, 70 оставалось до Тулы и каждые 40 минут нам приходилось делать остановку, чтобы накачать колесо.



Азамат: Если забегать вперёд, у меня ни одного прокола вообще за всю поездку, но это мне просто повезло.

Несколько часов я просто ехал с улыбкой до ушей, эмоции переполняли. И первые полдня, наверное, были замечательные в этом плане. На подъезде к Туле начались горки, когда я уже охренел знатно. Очень тяжело было. То есть мышцы обычно болят на следующий день, а у меня уже в этот вечер все ныло. Когда мы приехали в Тулу, я упал возле памятника на дороге и практически уснул. Первый день был очень тяжёлым. Зато страх пропал.

Фото: Азамат Ерматов

Артём: Мы добрались до отеля к 9 вечера. Я сразу поехал в мастерскую чинить колесо. Мастер все спицы на заднем колесе заменил, подарил смазку для цепи, у нас не было с собой, и ещё заклеил шину пробитую. Кстати, он в своё нерабочее время приехал за мной на пикапе, довёз до мастерской, всё исправил и попросил тысячу рублей за всю работу. Сильно нас выручил. В гостинице я появился только в полночь.

Азамат: Утро после первого дня нам запомнилось хорошо. Ты засыпаешь за минуту и даже не успеваешь этого осознать, настолько организм измотан. Просыпаешься, а у тебя всё болит и ты не выспался. Было «не комильфо» садиться на велосипед. Но вот в чём прикол: всё равно нужно себя перебороть. Сложно, больно, но ты знаешь, что ехать надо — и будь что будет.

День 3. Ливень в пути

Азамат: Мы ехали из Ельца в Воронеж, вроде самый короткий отрезок дистанции. За всю поездку именно в этот день мы попали под ливень. Тучи сгустились, мы заранее переоделись в дождевики, я упаковал свою сумку в пакет, чтобы не промокла, а у Артёма были водонепроницаемые мешки на велосипеде. Ощущения интересные, можно сказать, что мне понравилось, что хоть раз под дождь попали. Мы долго ехали в первой половине дня, потом начался ливень, и как-то захотелось побыстрее доехать, переодеться, в горячий душ сходить. Решили взвинтить темп, и последние 30-40 км даже не заметили.

Фото: Азамат Ерматов

Артём: В дождь заезжали на заправки. Мы не хотели тратить много денег в пути и экономили. На заправках даже воду не покупали, а наливали из-под крана в бутылки. Чай тоже не покупали, а просили налить кипяток, чай у нас был свой, в пакетиках. Так вот, на заправках грелись, ели козинак, пили чай и ехали дальше.

Доехали до Воронежа и заселились. Полностью мокрые и грязные. Женщина-администратор постирала наши кроссовки бесплатно, высушила носки, одежду. Это было очень мило с её стороны.

День 5. Выжить любой ценой

Артём: Самый сложный день нашей поездки. Накануне на подъезде к Миллерово у нас украли камеру GoPro, на ней была записана буквально каждая мелочь: где мы ели, где ночевали, что и сколько стоило, все наши эмоции и ощущения. Из-за этой кражи у нас были долгие разбирательства с полицией, и в итоге мы уснули в 5 утра. Проснулись в полдень. Выехали из Миллерова в два часа дня, очень поздно. Мы всегда старались выезжать до 10 утра. Нашим следующим чек-пойнтом был Ростов-на-Дону. Нас ждали 220 км пути.

Я ехал без настроения, практически молча, потому что было обидно из-за камеры. В этот день мы проехали отметку в 1000 километров от дома. Стало повеселее. Мы остановились сделать несколько фотографий, а после продолжили крутить педали. Самое интересное началось в 9 вечера, на дорожном знаке показывало ещё 100 км до Ростова.

Азамат: Было реально страшно. Мы переоделись в тёплые вещи и просчитали, что, если без остановок ехать, получится минимум часа 4, а то и 5 дороги.

Фото: Азамат Ерматов

На спусках становилось холодно из-за ветра, а в подъём — жарко. И вот этот контраст постоянный: то ты потеешь, ты поднялся на горку, потом сразу спуск — и ты прям мёрзнешь. У меня не было кофты с высоким горлом, поэтому я чувствовал, как продувало. Решение нашлось: прикусываешь футболку зубами спереди, а сзади под шлем заправляешь. И так едешь. А на подъезде к Ростову…

Артём: Там стали в бред впадать и галлюцинации ловить. Когда по трассе едешь, вокруг темнота, ничего не видно, пейзаж не меняется – начинает мерещиться разное. За 20 км до Ростова стали появляться фонари, и сразу как-то легче на душе стало. В такой момент понимаешь, как бы ты ни устал, если сейчас перестать крутить педали, то здесь ты и останешься до утра. А на улице холодно, страшно и ничего нет вокруг.



Азамат: На подъезде был момент, когда Артём промахнулся рукой мимо руля. То ли от голода, то ли от усталости. Чуть не упал. Удержался в седле на грани. И потом, помню, сказал, что скоро на пути будет шаурмичная. Это была самая вкусная шаурма в моей жизни. Мы её ели как звери.

Доехали мы где-то в 3-4 часа ночи. Не сразу вошли в отель, торопиться было уже некуда. Сели на скамейку, сидели угорали ещё какое-то время. Просто радовались тому, что доехали. Решили на следующий день отдохнуть.

День 7-8. Финал

Азамат: После Ростова начались степи и больше ветра стало. С попутным ветром мы спокойно держали скорость 40 км/ч, вообще не напрягаясь. Но при этом, если был малейший встречный или даже боковой, он сильно замедлял нас, скорость падала до 20 км/ч. Так мы и доехали до Тимашёвска.

Оттуда мы стартовали на последний этап в 7 утра. К слову, это был наш последний день пути, и примечательно, что он начался так же, как и первый день в Москве — в 7 утра.

Артём: Нам оставалось проехать около 210 км. Мы были заряжены, потому что это был последний отрезок и последний день, и мысли о том, что это все закончится сегодня, нас подбадривали.

Часть 3. В смысле, «закрыто»?

Азамат: Из Тимашёвска мы проложили маршрут до порта «Кавказ». Всё это время мы ехали к парому, который должен был нас перевезти через Керченский пролив. По Крымскому мосту нельзя двигаться на велосипедах. Правда, уже потом я слышал истории, что люди пешком шли по нему, но мы не стали рисковать. Раз на раз не приходится.

Нам оставалось километров 50 до переправы. По пути обратили внимание, что очень мало машин проезжает мимо. Закралась мысль – а вдруг паром не работает, хотя перед этим мы посмотрели в интернете полное, актуальное расписание на это время. Были и цены на билеты.

Подъезжаем к переправе, а она закрыта. С 2018 года всё закрыто, как мы узнали на месте. Попробуйте представить эмоции, когда мы поняли, что происходит. Всё это время мы верили, что вот она, конечная точка нашего путешествия, а по факту — нет. Желания снова крутить педали не было. Это была наша «фишка», мы хотели ступить на полуостров, не используя никаких транспортных средств, кроме парома.

Фото: Азамат Ерматов

До Крымского моста было 100 км, дополнительно к нашим 210. Это нас, мягко сказать, расстроило. Мы связались с другом, попросили забрать нас на машине не в Керченском порту, а приехать на материк.

Помню, что сразу вырубился в машине. Артём как-то пытался поддерживать разговор, но тоже с трудом, сил не было.

Артём: Мне кажется, есть какая-то судьба или ещё что-то. Мы очень сильно хотели доехать до моря, а когда сделали это и обнаружили, что порт не работает, сильно расстроились. Помню, стояли на берегу, до которого девять дней ехали, и фоткались без энтузиазма. Осознание, что мы всё же доехали, пришло уже потом. Друга даже попросили шампанского купить, чтобы, как в «Формуле-1», друг друга обрызгать. Все ожидания разбились о порт, который не работает. Ну и всё. Финал.

За нами следили в соцсети и постоянно поддерживали

Артём: В поездке я начал развивать «инстаграм». Незнакомые люди подписывались и писали слова поддержки — это очень много сил добавляло. А ещё были сообщения от людей, с которыми мы несколько лет не общались.

Азамат: «Мооонстры» — писали мне. В последний день нас все ободряли: «Давайте, давайте, поднажмите», «Мы болеем за вас!».

Было несколько человек до поездки, которые не верили в нас. Когда я говорил им о нашей цели, они такие: «Пффф, чё, забей вообще, куда ты лезешь?». «Назло» тоже помогает хорошо. Помню, несколько раз было очень тяжело, и я вспоминал моменты, когда кто-то скептически относился к моей затее, и я такой: «Оокей… раз-раз-раз. Не смогу? Да-да? Не смогу?». Я помню, пару раз так было.

Что ещё?

На самом деле плюс велосипедного путешествия – это его скорость. Она идеально подходит, чтобы всё увидеть и ощутить расстояние, которое ты преодолеваешь. На машине можно проехать 1500 км за сутки, но ничего не заметить. А идти пешком слишком далеко.

Всем проблемам найдётся решение. Главное – быть настроенным на позитив и не давать заднюю, думать о будущем.

Это перезагрузка. В такой поездке у тебя всего одна задача — крутить педали. А в городе постоянно –электронная почта, телеграм, вотсап, ты бегаешь на звонки отвечаешь. В поездке ты телефон ставишь в авиарежим, и всё… В голове не будет никаких других вариантов – только один путь и одна цель. Как бы ни было тяжело.