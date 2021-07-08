Вокруг света на велосипеде: объехать весь мир можно чуть больше, чем за год

Представьте: вы просыпаетесь утром где-то в поле, допустим, в Швейцарии. Садитесь на велосипед и едете по идеальной дороге в соседнюю Италию. Проезжаете удивительной красоты просторы, встречаете стада альпийских коров.

Это вполне реально. Сейчас велотуризм довольно развит, и встретить на дороге велосипедиста, который уже объехал парочку городов, совсем не в диковинку.

Антон Соколов велопутешественник Проехал вокруг земли на двух колёсах за год и три месяца. Рассказывает о своём опыте и делится знаниями, которые точно пригодятся путешественнику, готовому покорить все дороги мира.

Фото: Антон Соколов

Сначала я катался по городу, потом — по области, потом стал путешествовать в другие регионы с велосипедом. Ну а дальше уже захотелось увидеть другие страны. Обычно весной мне очень хочется куда-нибудь съездить.



В 2009 году в мае мне пришла в голову идея поехать в кругосветное путешествие на велосипеде. Быстро прикинул маршрут, сроки. Понял, что уже не успеваю подготовиться, что застану зиму в северном полушарии. Решил отложить эту идею до следующего года.

Год прошёл, идея осталась, подготовиться успел — и поехал.

Какой велосипед нужен для путешествия?

Специальный велосипед не нужен. Но и на «хламе» ехать тоже не стоит. Основные критерии в выборе байка — простота и надёжность. У меня был простой дорожный велосипед на 28-дюймовых колесах с тормозами v-brake, алюминиевой рамой и обычным навесным оборудованием.

Чаще всего ремонтировать велосипед в дороге приходится самому, поэтому чем проще байк, тем легче привести его в порядок. Проще — это не дешевле, а надёжнее.

Не стоит брать велосипед с гидравлическими тормозами на карбоновой раме. Если возникнут проблемы с этими частями, то самому их будет сложно отремонтировать. Кроме байка, понадобится специальное навесное оборудование. Багажник или два, велосипедные сумки, в которые поместится всё необходимое. Фляга, держатели для воды, фонари.

Фото: Антон Соколов

Как подготовиться к путешествию и что понадобится в пути?

Деньги, всё походное снаряжение (палатка, спальник, коврик, горелка), еда, два комплекта одежды, навигатор, ремкомплект, для заграницы — хотя бы минимальное знание английского языка.

Физически какой-то специальной подготовкой я не занимался, просто катался на велосипеде и знал, что за день могу проехать 100-150 км. В первую неделю тело будет адаптироваться к однообразной нагрузке, это займёт несколько дней, а дальше оно уже привыкнет.

У меня была простая установка, буду ехать, пока есть желание. Проеду Европу, захочу ехать дальше — поеду. И так этап за этапом. Ну и стоит давать себе отдыхать и восстанавливать силы.

Если смотреть на весь путь от начала до конца, то масштаб может напугать, а если разбить на этапы, то становится проще.

Фото: Антон Соколов

Что нужно учесть во время сборов?

Не берите объёмные вещи «на всякий случай».

Лучше взять меньше и по пути докупить что-то, если какая-то вещь реально необходима.

Не вешайте тяжёлый рюкзак на спину. Я бы даже рекомендовал вообще освободить спину и плечи. Все вещи распределить только на велосипеде. Даже небольшой вес на спине сразу ощутим на ягодицах, спине и плечах — они очень скоро начнут болеть. А сохранять хорошее физическое состояние очень важно.

Не зовите с собой в путешествие кого-то просто за компанию. Только если вы уверены, что хотите разделить поездку с кем-то конкретным. Если вы не уверены в компаньоне, лучше ехать одному.

Фото: Антон Соколов

Как чинить байк в поездке?

Если есть навыки ремонта велосипеда, это несложно. Всё, что нельзя починить на месте, можно починить в мастерской. Также всегда можно обратиться за помощью к автомобилистам: например, попросить подбросить до города, где есть мастерская. Дикие места — исключение.

Лучше заранее перед выездом изучить основные поломки велосипедов, как их чинить и взять с собой какой-то минимальный набор ключей.

Фото: Антон Соколов

Что делать, если погода испортилась, а надо ехать дальше?

Если нет ограничения по времени, то можно переждать. Если есть лимит — придётся ехать. Со временем привыкаешь к тому, что у погоды свои планы, а у тебя — свои. Она может меняться каждые полчаса.

Стоит иметь один комплект сухой одежды и другой — для езды под дождём. Берите с собой вещи по сезону.

Учитывайте, что перепады температур днём и ночью могут быть большими. Посмотрите прогноз погоды, который ждёт вас на маршруте.