Что надеть в новогоднюю ночь, если хочется комфорта

Самое время определиться с нарядом для новогодней ночи. Хочется выглядеть стильно, получать комплименты и угодить покровителю — Голубому (Чёрному) Водяному Тигру. А что, если можно оставаться в тренде и не изменять своему спортивному стилю? Вместе со стилистом выяснили, что нужно надеть в новогоднюю ночь и собрали несколько отличных вариантов, которые можно приобрести уже сейчас.

Юлия Беляева персональный стилист Если хочется встретить новый год в комфорте, можно надеть на празднование спортивный костюм в пижамном стиле или трикотажную двойку, которая сейчас находится на пике популярности. Если душа требует чего-то особенного, можно обратиться к стилю «спорт-шик» и выбрать яркий топ и леггинсы, дополнив их пиджаком и кросовками в цветах предстоящего года. Всё это можно разбавить яркими аксессуарами, что придаст образу праздничное настроение — пайетки и блёстки никто не отменял, даже в спортивных образах.

Что актуально надеть для встречи 2022?

Эксперты советуют надеть на Новый год Тигра наряды тех цветов, которые можно встретить на этом хищном животном. Вот основные рекомендации, которые не стоит оставлять без внимания:

оттенки жёлтого — они напоминают о связи с природой и вызывают прямые ассоциации с природой;

чёрный цвет — он такой же насыщенный, как эффектные полосы на шкуре Тигра;

зелёный — символизирует мудрость, храбрость и равенство;

холодный синий — он подчёркивает водную стихию наступающего Нового года;

Розовый цвет — альтернатива красному, наполняет энергией и ласкает взгляд.

кремовый, а так же коричневый — присутствуют на шкуре Тигра, а значит, поможет заполучить его расположение;

оливковый цвет вселяет спокойствие, которое нужно не только хищнику перед прыжком во время охоты, но и людям, настроенным на перемены в Новом году.

При этом нужно отказаться от одежды с анималистичным принтом, иначе Тигр посчитает вас своей добычей. Он не оценит красный и кислотные цвета, узоры, имитирующие шкуру леопарда или змеи.

На что мы обратили внимание

Сегодня спортивные бренды предлагают нам не только одежду для тренировок, но и образы, которые вполне подойдут для праздничного события. Мы собрали несколько вариантов, способных сделать новогодние праздники яркими и комфортными одновременно.

Платье Reebok Classics Slim

Фото: reebok.ru

Вариация маленького чёрного платья от Reebok может стать основой гардероба не только при встрече года Чёрного тигра, но и на летних вечерних прогулках в предстоящем году — это платье с боковым вырезом можно сочетать с любым настроением. Платье сшито из хлопка, который поставляется с экологически устойчивых хозяйств. Этот факт точно понравится хозяину следующего года.

Плащ Adidas IVY PARK SEQUIN

Фото: adidas.ru

Каждый сантиметр этого плаща отражает свет, потому что полностью покрыт блестящими пайетками. Такой яркий элемент станет отличным дополнением к платью или любому базовому образу. Нет никаких сомнений, что сама дива Бейонсе приложила руку к созданию этого силуэта — так ярко он сияет! Модель частично выполнена из переработанного материала, который был создан из отходов производств.

Спортивный костюм Puma X Liberty

Фото: puma.com

Для тех, кто не планирует снимать спортивный костюм даже в новогоднюю ночь, мы всё равно нашли что-то особенное. Выберите вариант с принятом или яркими контрастными вставками — это придаст свежести такому повседневному образу и поможет поймать новогоднее настроение.

Рубашка Nike SB

Фото: nike.com

«Застёгнута и готова к выходу» — именно так характеризуют эту модель производители. Рубашка выполнена из невероятно мягкой ткани и дополнена контрастными вставками вдоль линии пуговиц. Она создаст особенное настроение, но позволит не отходить от своего стиля.

Брюки Reebok Classics Sherpa

Фото: reebok.ru

Брюки из флиса могут стать достойной альтернативой классическому крою, но взглядов привлекут гораздо больше. «Комфорта выше крыши. И как тут не влюбиться?» — с описанием производителей невозможно не согласиться. Сочетайте эти брюки с кедами и базовыми футболками, а может даже с рубашкой из предыдущего пункта.

Юбка и боди из искусственной кожи adidas

Фото: adidas.com

Самый необычный образ новой коллекции Бейонсе и Adidas не мог не оказаться в наших рекомендациях. Такой комплект точно станет вашим фаворитом, потому что это не только стильно, но и достаточно практично. Гладкий материал повторяет и подчеркивает изгибы тела, а тонкая прострочка придает силуэту утонченности.

Кроссовки Jordan Delta 2

Фото: Nike.com

Эта модель — свежий и смелый взгляд на повседневную обувь. Футуристичный дизайн способен дополнить как спокойный образ, сделав его ярче, так и яркий новогодний, оставив место для ярких акцентов и силуэтов. Кроссовки выполняют все условия Водяного Тигра, а значит придадут уверенности и вдохновения.