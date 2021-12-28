Мощная тренировка, которая подготовит тело к праздникам

Впереди новогодние праздники, а это значит, что на столах будет огромное количество высококалорийной еды. Зимой сжечь лишние калории сложнее, чем в тёплое время года. Мы проводим меньше времени на улице из-за холодов и больше сидим дома. Однако сохранить красивую фигуру во время праздников очень хочется.

Егор Фукалов фитнес-тренер Давайте организуем тренировки так, чтобы максимально сжечь лишние калории, которые набёрем за время праздничных застолий.

Используйте два основных правила

Следите за питанием. Во время праздников не нужно полностью отказываться от вкусностей. Старайтесь отдавать предпочтение овощам, рыбе, фруктам за новогодним столом, а только потом принимайтесь за тортики, снэки и прочие вкусности. Вчерашнее застолье компенсируйте дефицитом калорий на следующий день. Включите в рацион: яйца, мясо, овощи, зелень, гречку, бурый рис, творог, хлебцы.

Будьте активными. Тренируйтесь 3-4 раза в неделю по часу. Необязательно покупать абонемент в тренажёрный зал. Рассмотрите вариант высокоинтенсивных упражнений с большим количеством повторений. Составляйте программу тренировки так, чтобы движения не были сложными, но количество повторений в каждом подходе было не меньше 25.

Жиросжигающая тренировка, которая подготовит вас к праздникам

Вышагивания в планке

Техника выполнения:

встаём в положение планки. Корпус тела ровный. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии;

на выдохе делаем длинный шаг вперёд, чтобы в коленном суставе образовался угол 90°;

вторая нога стоит неподвижно. Повторяем движение с другой ногой.

Выполняем три подхода по 25 раз на каждую ногу. Отдых между подходами – минута.

Фото: istockphoto.com

Выпады с прыжком

Техника выполнения:

спина прямая с лёгким прогибом в пояснице. Лопатки вместе, грудь вперёд;

левая и правая ноги под углом 90° в коленях;

правая нога используется только для удержания равновесия;

делаем глубокий вдох и опускаемся вниз до параллели бедра левой ноги с полом;

делаем выдох и мощным движением выталкиваемся вверх, меняя ноги в воздухе. Проделываем то же самое с другой ногой.

Выполняем три подхода по 25 раз на каждую ногу. Отдых между подходами – минута.

Фото: istockphoto.com

Выведение ноги из планки

Техника выполнения:

встаём в положение планки. Корпус тела ровный. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии;

на выдохе выводим одну ногу вбок, разворачивая корпус;

вес тела удерживаем на одной ноге. Проделываем это же самое с другой ногой и рукой.

Выполняем три подхода по 25 раз на каждую ногу. Отдых между подходами – минута.

Фото: istockphoto.com

Прыжковые приседания со сменой стойки

Техника выполнения:

ноги на ширине плеч. Ступни слегка развёрнуты наружу. Взгляд вперёд;

плечи отводим немного назад, грудь вперёд, лопатки сведите вместе;

корпус держим ровно с лёгким прогибом в пояснице;

опускаемся медленно до угла 90° в коленях;

из нижней точки приседа выпрыгиваем вверх;

приземляемся на ноги, чтобы ступни стояли уже ширины плеч.

Выполняем три подхода по 25 раз на каждую ногу. Отдых между подходами – минута.

Фото: istockphoto.com

Махи ногами из планки

Техника выполнения:

встаём в положение планки. Корпус тела ровный. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии;

на выдохе выносим бедро вдоль корпуса тела, чтобы нога образовала в коленном суставе угол 90°;

на выдохе возвращаем ногу в исходное положение.

Выполняем три подхода по 25 раз на каждую ногу. Отдых между подходами – минута.

Этот комплекс упражнений отлично подойдёт новичкам и опытным атлетам. Минус 400-500 калорий за час тренировки гарантировано.