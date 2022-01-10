Как вернуться к работе после отдыха и не словить депрессию?

Что делать, если мысли об отдыхе не отпускают, а о работе — преследуют.

Что сделать, чтобы легко вернуться на работу после длинных выходных?



Рассказываем вместе с психологом.

Первые рабочие дни после длинных выходных? Страшно и думать. После праздников многие начинают хандрить — вроде бы набрались сил, а включаться в работу совсем не хочется. Как помочь себе настроиться на трудовые будни и не впасть в депрессию?

Юлия Левченко психотерапевт, спортивный менеджер, сооснователь программы по развитию карьеры проф. спортсменов Хандра после праздников и затяжных выходных сопровождается симптомами тревожности.

Почему так трудно работать после выходных?

Универсального ответа на этот вопрос нет — у каждого на то свои причины. Но вот что на это влияет:

резкое снижение уровня гормонов счастья: серотонина, эндорфинов, дофамина, адреналина;

эффект контраста: когда человек видит разницу между двумя событиями, то есть сравнивает их. Отчасти поэтому жизнь после праздников чаще всего разделяется на «до» и «после» — отсюда и хандра. Так уж устроен наш мозг;

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эмоциональное истощение подготовкой к празднику, преодоление сложных ситуаций тоже сильно выматывает. После такого отпуска меньше всего хочется думать о работе;

изменения в питании, например, нехарактерные блюда в рационе с праздничного стола и чрезмерное употребление алкоголя. Всё это также может сыграть злую шутку.

Сколько длится это состояние?

Юлия: Постпраздничный синдром, в отличие от клинической депрессии, длится менее двух недель. Обычно хандра после праздников и затяжных выходных сопровождается симптомами тревожности. Это бессонница, упадок сил, раздражительность, трудности с концентрацией, подавленность, грусть и меланхолия. Если вы заметили, что депрессивное состояние затянулось более чем на две недели, обратитесь за профессиональной помощью к психологу или психотерапевту.

Необходимость в дополнительной помощи не означает, что вы слабы.

Как вернуться к работе после праздников?

Выходные, как и всё хорошее, когда-нибудь заканчиваются. Неудивительно, что праздники и депрессия нередко идут рука об руку. Ведь немногим удаётся прийти на работу и сразу заняться делом. Телом вроде в офисе, а в голове — мысли о беззаботном времени, когда не нужно было заводить будильник и можно пробыть в пижаме целый день. Как же взять себя в руки?

Начните с чистого листа

Для многих людей конец года — это символический рубеж новой жизни, и начало рабочего года в этом плане может даже помочь. Каникулы дают возможность увидеть свои истинные желания и понять, чего на самом деле вы хотите от карьеры. В этом плане очень вдохновляет карта желаний: она помогает упорядочить мысли и оформить мечты в реальные цели. Не поленитесь и найдите время на выходных, чтобы её составить.

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Готовьтесь к выходу на работу заранее

Не перегружайте свой первый рабочий день — попытка сделать все накопившиеся дела за время долгих выходных не обернётся ничем хорошим. В идеале начать готовиться к выходу на работу за несколько дней до окончания отпуска. Так у вас будет время проверить почту, подготовить важные бумаги, пройтись по магазинам и психологически настроиться на трудовые будни.

Запишите свои мысли

Даже самые яркие воспоминания со временем исчезают. Чтобы растянуть удовольствие от праздника, записывайте самые приятные события, которые с вами приключились за время каникул. Перечитывайте их, когда вам станет грустно. Если этого недостаточно, подключайте тяжёлую артиллерию: обменивайтесь впечатлениями с коллегами. Но обсуждать праздничные истории в идеале за обедом, не в ущерб работе.

Общайтесь с близкими и балуйте себя

В том, что некоторые проводят все выходные в страхе перед работой, есть логика. Реальная жизнь зачастую сильно отличается от увлекательного отпуска. Во время каникул люди склонны себя баловать вкусной едой, дорогими покупками, общением с близкими и друзьями. А когда вдруг наступают трудовые будни, забота о себе и радости жизни уходят на второй план. Проявлять любовь к себе важно не только раз в году — дарите приятные моменты себе и окружающим почаще.

Сохраните воспоминания

Юлия: Распечатайте любимую фотографию, сделанную во время новогодних каникул, и храните её при себе. Можно использовать в качестве заставки на телефоне. Такой небольшой трюк поможет воссоздать чувство праздника в любой момент. Ещё как вариант — перечитать поздравительные открытки и поставить дорогие сердцу подарки на видное место. Считайте это своеобразным банком памяти.

Фото: unsplash.com/@sadswim

Не усугубляйте ситуацию

Утомляемость после праздников вводит в состояние, когда хочется укутаться в плед и включить любимый сериал. Но не ленитесь, как бы заманчиво это ни выглядело. Не прячьтесь после работы под одеялом и чаще выходите на свежий воздух. Даже обычная вылазка в ближайший магазин за шоколадкой — уже здорово. И старайтесь разговаривать с близкими — если не при встрече, то хотя бы по телефону, а не через мессенджеры.