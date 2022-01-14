Учёные выяснили, что зелёный чай продлевает жизнь. Как это работает?

Разбираемся вместе с нутрициологом.
Полезные свойства зелёного чая для многих давно не секрет. Но, как известно, всё — яд, и всё — лекарство. Различие лишь в дозировке. Так в каких количествах можно пить напиток, чтобы получить наибольшую пользу и не навредить здоровью?
Зелёный чай действительно может принести организму ощутимую пользу благодаря высокому содержанию антиоксидантов и полифенолов. Тем не менее важно не превышать допустимую дозу и не пить его на ночь, чтобы не спровоцировать бессонницу.
Что говорят учёные?
Исследователи из Греции и Австралии выявили интересную закономерность: те, кто пьют зелёный чай, дольше живут, и в преклонном возрасте в среднем реже сталкиваются с проблемами со здоровьем. Кроме того, анализ данных показал, что люди 50 лет и старше, которые пили больше зелёного чая, как правило, были более активны физически, а риск низкого давления у них был ниже.
Фото: unsplash.com/@pollypommes
Известно, что зелёный чай обладает противогрибковым, противовоспалительным и антиоксидантным эффектами. Учёные предполагают, что регулярное потребление напитка сокращает риск:
- некоторых онкологических заболеваний;
- сердечно-сосудистых болезней;
- диабета II типа;
- когнитивных нарушений и др.
Чем полезен зелёный чай?
Листья зелёного чая содержат большое количество антиоксидантов — катехинов. Один из типов катехина способствует повышению уровня антиоксиданта глутатиона — основного защитника нашего организма и главного участника процессов детоксикации.
Фото: unsplash.com/@nate_dumlao
Нонна: Кроме того, в зелёном чае высокое содержание веществ, оказывающих противоаллергическое, антибактериальное, противовирусное действие и защищающих сердце.
Сколько зелёного чая можно пить в день и можно ли пить его каждый день?
Не рекомендуется выпивать больше 2-3 чашек в сутки. Также стоит отказаться от напитка после 18:00.
Нонна: Если не превышать допустимую дозу, зелёный чай можно пить каждый день. Более того, в этом случае польза для организма будет выше, чем при разовом употреблении. Кофеин, содержащийся в напитке, снизит уровень плохого холестерина, нормализует уровень сахара и окажет тонизирующий эффект.
Чем может быть опасен зелёный чай?
Нонна: Кроме полезных веществ, в зелёном чае высока концентрация токсических металлов. Плюс кофеин может привести к бессоннице и другим нарушениям сна.
Фото: unsplash.com/@ireneivantsova
Зелёный чай, как и любой другой кофеиносодержащий продукт, противопоказан людям с:
- синдромом «уставших надпочечников»;
- анемией;
- тревожными расстройствами;
- глаукомой;
- заболеваниями печени и др.