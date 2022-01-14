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Зеленый чай продлевает жизнь — правда или вымысел?

Учёные выяснили, что зелёный чай продлевает жизнь. Как это работает?
Арина Забгаева Нонна Ковалевская
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Правда ли зелёный чай способствует долголетию?
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Главное — не переборщить с напитком.
Как зелёный чай влияет на организм? Может ли он увеличить продолжительность жизни? Кому не стоит его пить?

Разбираемся вместе с нутрициологом.

Полезные свойства зелёного чая для многих давно не секрет. Но, как известно, всё — яд, и всё — лекарство. Различие лишь в дозировке. Так в каких количествах можно пить напиток, чтобы получить наибольшую пользу и не навредить здоровью?

<a href="https://www.championat.com/authors/5375/1.html">Нонна Ковалевская</a>
Нонна Ковалевская
нутрициолог, проектный менеджер Freedom International Group по бренду Coffeecell

Зелёный чай действительно может принести организму ощутимую пользу благодаря высокому содержанию антиоксидантов и полифенолов. Тем не менее важно не превышать допустимую дозу и не пить его на ночь, чтобы не спровоцировать бессонницу.

Что говорят учёные?

Исследователи из Греции и Австралии выявили интересную закономерность: те, кто пьют зелёный чай, дольше живут, и в преклонном возрасте в среднем реже сталкиваются с проблемами со здоровьем. Кроме того, анализ данных показал, что люди 50 лет и старше, которые пили больше зелёного чая, как правило, были более активны физически, а риск низкого давления у них был ниже.

Фото: unsplash.com/@pollypommes

Известно, что зелёный чай обладает противогрибковым, противовоспалительным и антиоксидантным эффектами. Учёные предполагают, что регулярное потребление напитка сокращает риск:

  • некоторых онкологических заболеваний;
  • сердечно-сосудистых болезней;
  • диабета II типа;
  • когнитивных нарушений и др.
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Чем полезен зелёный чай?

Листья зелёного чая содержат большое количество антиоксидантов — катехинов. Один из типов катехина способствует повышению уровня антиоксиданта глутатиона — основного защитника нашего организма и главного участника процессов детоксикации.

Фото: unsplash.com/@nate_dumlao

Нонна: Кроме того, в зелёном чае высокое содержание веществ, оказывающих противоаллергическое, антибактериальное, противовирусное действие и защищающих сердце.

Сколько зелёного чая можно пить в день и можно ли пить его каждый день?

Не рекомендуется выпивать больше 2-3 чашек в сутки. Также стоит отказаться от напитка после 18:00.

Нонна: Если не превышать допустимую дозу, зелёный чай можно пить каждый день. Более того, в этом случае польза для организма будет выше, чем при разовом употреблении. Кофеин, содержащийся в напитке, снизит уровень плохого холестерина, нормализует уровень сахара и окажет тонизирующий эффект.

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Чем может быть опасен зелёный чай?

Нонна: Кроме полезных веществ, в зелёном чае высока концентрация токсических металлов. Плюс кофеин может привести к бессоннице и другим нарушениям сна.

Фото: unsplash.com/@ireneivantsova

Зелёный чай, как и любой другой кофеиносодержащий продукт, противопоказан людям с:

  • синдромом «уставших надпочечников»;
  • анемией;
  • тревожными расстройствами;
  • глаукомой;
  • заболеваниями печени и др.
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