Что произойдёт с организмом, если целую неделю пить по 3 литра жидкости?

Можно ли пить по три литра жидкости каждый день? Как разные напитки влияют на организм?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Какой напиток вы бы выбрали, если бы всё оставшееся время могли пить только его? Может, молоко или, скажем, чай? Как насчёт газировки? Примерно в такую ситуацию и поставили себя участники эксперимента с YouTube-канала It's Mamix. Всю неделю ребята выпивали по три литра жидкости в день. В эксперименте приняли участие вода, зелёный чай, молоко, газировка, свежевыжатый и пакетированный сок.

Чтобы усложнить эксперимент, участники ежедневно проводили по часу на беговой дорожке. Рассказываем, к каким выводам пришли блогеры и как такой режим отразился на их здоровье.

Мила Микитюк нутрициолог Всё яд и всё лекарство. В определённых количествах.

Как скажется на организме ежедневное потребление 3 л жидкости?

Мила утверждает, что во всём надо придерживаться меры. Норма воды рассчитывается из веса человека и климатических условий по простой формуле: 30 мл на 50 г человеческого веса. Увеличивать эту норму не имеет смысла, так как от переизбытка воды человек отекает. При повышенных физических нагрузках норма увеличивается до 40 мл. Но три литра в день — излишняя нагрузка на почки при среднестатистической активности.

О газировке

За время эксперимента все участники без исключений скинули вес. Процент жира в организме каждого уменьшился, а мышц, наоборот, возрос. Неужели можно пить одну газировку и при этом худеть?

Фото: unsplash.com/@benkolde

Мила: Сбрасывание веса при постоянном потреблении газировки — однозначно временный эффект. При возвращении обычного рациона питания организм начнёт запасать все те калории, которых был лишён при сложившейся ранее ситуации.

О молоке

У участника эксперимента, который целую неделю пил только молоко, уровень кальция в организме упал. Неожиданный исход, не правда ли? Почему же так произошло?

Мила: Легенда о том, что молоко повышает кальций, — прошлый век. В том же семени кунжута его в 10 раз больше, чем в молоке. К тому же последнее не у всех хорошо усваивается. Поэтому одним молоком уровень кальция не поднять. Более того, очень важен способ его производства и, соответственно, качество. В современном мире коровы крайне редко содержатся в условиях, подходящих для выработки хорошего качественного молока. Так что надеяться на то, что оно поднимет кальций, наивно.

О соке

Двое участников эксперимента пили соки, но один — пакетированный, а другой — свежевыжатый. Их состояния в процессе эксперимента были схожи. Однако показатели в итоге отличались. Уровень сахара в крови участника, пившего пакетированный сок, поднялся. Тогда как у пившего свежевыжатый уровень глюкозы в крови упал. Чем это объясняется?

Мила: Свежевыжатый и пакетированный соки существенно различаются. Первый не подвергается термической обработке, в связи с чем содержит в разы больше витаминов и минералов, полезных для организма. Потребляя свежевыжатый сок, вы всегда уверены в его составе. В пакетированный же зачастую добавляют сахар, и пьём мы, получается, сладкую воду. Поэтому если выбирать сок, то 100% свежевыжатый.

Фото: unsplash.com/@rinckad

Описывая свои ощущения от эксперимента, оба участника отмечали отсутствие голода. Сок в таких количествах заменял еду, так как он обладает калорийностью. Как же долго может продолжаться такая диета?

Мила: Питаться одним соком можно, но это будет временный период, у которого имеется множество противопоказаний: проблемы с желудочно-кишечным трактом, язва, гастрит и т. д. Необходима консультация с нутрициологом, так как можно навредить организму соковой диетой. В первое время будет ощущаться прилив сил и энергии, потому что желудок не тратит энергию на переваривание, а организм получает быстрые углеводы в виде глюкозы и сахарозы. Но очень скоро при таком питании вы начнёте ощущать нехватку белков и жиров, необходимых для сбалансированного питания.

Диету подбирают индивидуально. Соки должны быть разнообразными — если постоянно пить один и тот же, может наступить переизбыток витаминов в организме. А это даже опаснее, чем их недостаток.

Не спешите экспериментировать со своим организмом. Похудение, набор массы, другие изменения — ко всему нужно подходить с умом и вниманием к здоровью. Если вам всё же захочется повторить питьевую диету, проконсультируйтесь с врачом и убедитесь, что не навредите себе.