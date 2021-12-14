Несмотря на то что упражнение очень эффективно и полезно, некоторым людям его делать нельзя.

Как и зачем делать упражнение «лягушка»? Это один из лучших способов добиться шпагата

Упражнение «лягушка» пришло к нам из йоги, там его можно встретить под названием «бхекасана». В фитнесе и гимнастике оно используется для растяжки, разогрева суставов и сухожилий.

Мария Андрианова тренер по растяжке и сертифицированный персональный фитнес-тренер Это одна из немногих поз, которую используют для достижения поперечного шпагата.

Как правильно делать «лягушку»?

Техника выполнения:

становимся на четвереньки;

расставляем ноги в стороны;

удерживаем колени и бёдра в прямом положении;

плавно опускаем предплечья на пол. При этом максимально прогибаем спину;

прижимаем стопы к полу.

В позе следует находиться 30 секунд. Повторить 6-8 раз.

Принято считать, что верная техника выполнения, когда везде соблюдены углы 90 градусов. Однако это ошибочное мнение, которое пришло к нам из спорта.

Лягушка может быть абсолютно любой: острый или тупой угол между бедром и голенью, таз параллельно полу или нет. Главное, чтобы было удобно и безболезненно находиться в такой позе. Ведь всё индивидуально и во многом зависит от строения суставов.

Чем полезно упражнение?

Ускоряет метаболизм.

Улучшает кровообращение, чем способствует профилактике варикозного расширения вен.

Приводит в тонус мышцы, после его выполнения ощущается прилив сил.

Позволяет нагрузить мышцы бёдер, живота и ягодиц.

Помимо всего вышеперечисленного, выполняя это упражнение регулярно, вы снимете нагрузку со своего позвоночника, улучшите выносливость и координацию, а ваши мышцы станут эластичнее. Достаточное количество времени и усилий даже позволят сесть на шпагат, что нередко является основной целью выполнения этого упражнения.

Есть ли противопоказания?

«Лягушка» достаточно непростая, поэтому перед тем, как начать её делать, надо размяться. Кроме того, от выполнения этого упражнения следует воздержаться людям с проблемными тазобедренными суставами, коленями и лодыжками. Также «лягушка» не пойдёт на пользу людям с избыточным весом, так как нагрузка на суставы может оказаться травмоопасной.

Фото: instagram.com/smstretching

Распространённые ошибки

Мария: Бывает так, что у клиента физиологическое ограничение подвижности тазобедренного сустава, что не даёт дальше двигаться ноге. А человеку предлагают надавить, чтобы он сел до конца. Естественно, будет травма. Поэтому отсюда две основные ошибки: неумение слушать тело и считывать сигналы в погоне за завидной целью и использование пассивного стретчинга (иными словами — растяжки при помощи партнёра). Отсюда и растяжения внутренней поверхности бедра и травмы тазобедренного сустава.

Поэтому подходить к этой безусловно полезной позе следует со знанием дела и осторожностью.