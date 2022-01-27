Диетическая газировка может быть опаснее для здоровья, чем обычная?

Многие выбирают напитки с пометкой «без сахара», но и в таком случае есть свои подводные камни.

Правда ли диетическая газировка полезнее обычной? Чем она может быть опасна?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Вы приняли решение сбросить вес, перешли на правильное питание, в магазине стараетесь выбирать здоровые продукты, овощи, салаты. И случайно увидев «содовую без сахара», подумали: «Ну это же диетический напиток, почему бы нет?». Но правильный ли это шаг? Несмотря на то что содержание сахара в стакане диетического напитка может равняться нулю, это не означает, что она не окажет вредного воздействия на организм. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Если вы выбрали путь полезного питания, исключите все газированные напитки из меню.

Что в составе диетической газировки?

Елена: Если разобрать состав, указанный на этикетке, то, как правило, это ацесульфам калия, фенилаланин, ортофосфорная кислота и аспартам. Скорее всего, все эти названия вам незнакомы, тем не менее каких-либо запрещённых веществ среди них нет. Но есть один вопрос — все ли вещества перечислены в составе или есть что-то, по какой-то причине не добавленное на этикетку? Вопрос без ответа.

Фото: unsplash.com/@benkolde

Аспартам, синтетический сахарозаменитель, — достаточно подозрительный компонент. Тут лагерь диетологов разделился на две части. Одни считают, что он абсолютно безвреден, другие утверждают, что вред всё-таки есть, но при переизбытке его употребления (более 50 мг на 1 кг тела). Предположительно, если вы весите в среднем 65-70 кг, в день безвредно вы можете выпивать 20-25 л диетической газировки. Но рассчитать точное количество аспартама в напитке довольно сложно. И опять же, никто не знает наверняка, какие ещё компоненты содержит газировка и какие последствия принесёт её употребление.

Чем может быть опасна содовая «без сахара»?

Главный минус аспартама заключается в его низкой калорийности. Поступление сахарозаменителя в организм сразу же провоцирует выброс инсулина в кровь, при этом не повышая уровень сахара. В результате у вас может резко повыситься аппетит, а мозг подаст сигнал голода, так как должную энергию он не получил. Поэтому, выпив диетическую содовую, вы захотите есть ещё больше. И вероятность переедания во время диеты повышается в разы.

Фото: istockphoto.com

Кстати, причиной голода могут стать и «пузырьки», которые все мы любим в газировке. Они содержат углекислый газ, провоцирующий выделение желудочного сока. Как следствие, это приводит к повышенному чувству голода.

Вернёмся к ещё одному компоненту диетической колы — фенилаланину. Именно он влияет на мозг, в том числе снижая уровень гормона радости — серотонина, истощая его запасы. Вещество способно стать причиной депрессивных состояний и приступов агрессии.

Так что если вы видите красивые фотографии звёзд со стаканчиком диетической газировки — это не более чем реклама и ни о каком здоровье речи не идёт. Пейте больше чистой воды, натурального чая, морса и сока. И не забывайте про физическую активность.