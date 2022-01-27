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Какая кола вреднее, с сахаром или без: вся правда о диетической коле

Диетическая газировка может быть опаснее для здоровья, чем обычная?
Елена Доронкина Маргарита Зуева
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Диетическая газировка может быть вреднее обычной?
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Многие выбирают напитки с пометкой «без сахара», но и в таком случае есть свои подводные камни.
Правда ли диетическая газировка полезнее обычной? Чем она может быть опасна?

Разбираемся вместе с нутрициологом.

Вы приняли решение сбросить вес, перешли на правильное питание, в магазине стараетесь выбирать здоровые продукты, овощи, салаты. И случайно увидев «содовую без сахара», подумали: «Ну это же диетический напиток, почему бы нет?». Но правильный ли это шаг? Несмотря на то что содержание сахара в стакане диетического напитка может равняться нулю, это не означает, что она не окажет вредного воздействия на организм. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее.

<a href="https://www.championat.com/authors/5049/1.html">Елена Доронкина</a>
Елена Доронкина
специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable

Если вы выбрали путь полезного питания, исключите все газированные напитки из меню.

Что в составе диетической газировки?

Елена: Если разобрать состав, указанный на этикетке, то, как правило, это ацесульфам калия, фенилаланин, ортофосфорная кислота и аспартам. Скорее всего, все эти названия вам незнакомы, тем не менее каких-либо запрещённых веществ среди них нет. Но есть один вопрос — все ли вещества перечислены в составе или есть что-то, по какой-то причине не добавленное на этикетку? Вопрос без ответа.

Фото: unsplash.com/@benkolde

Аспартам, синтетический сахарозаменитель, — достаточно подозрительный компонент. Тут лагерь диетологов разделился на две части. Одни считают, что он абсолютно безвреден, другие утверждают, что вред всё-таки есть, но при переизбытке его употребления (более 50 мг на 1 кг тела). Предположительно, если вы весите в среднем 65-70 кг, в день безвредно вы можете выпивать 20-25 л диетической газировки. Но рассчитать точное количество аспартама в напитке довольно сложно. И опять же, никто не знает наверняка, какие ещё компоненты содержит газировка и какие последствия принесёт её употребление.

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Чем может быть опасна содовая «без сахара»?

Главный минус аспартама заключается в его низкой калорийности. Поступление сахарозаменителя в организм сразу же провоцирует выброс инсулина в кровь, при этом не повышая уровень сахара. В результате у вас может резко повыситься аппетит, а мозг подаст сигнал голода, так как должную энергию он не получил. Поэтому, выпив диетическую содовую, вы захотите есть ещё больше. И вероятность переедания во время диеты повышается в разы.

Фото: istockphoto.com

Кстати, причиной голода могут стать и «пузырьки», которые все мы любим в газировке. Они содержат углекислый газ, провоцирующий выделение желудочного сока. Как следствие, это приводит к повышенному чувству голода.

Вернёмся к ещё одному компоненту диетической колы — фенилаланину. Именно он влияет на мозг, в том числе снижая уровень гормона радости — серотонина, истощая его запасы. Вещество способно стать причиной депрессивных состояний и приступов агрессии.

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Так что если вы видите красивые фотографии звёзд со стаканчиком диетической газировки — это не более чем реклама и ни о каком здоровье речи не идёт. Пейте больше чистой воды, натурального чая, морса и сока. И не забывайте про физическую активность.

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