Неудивительно, что из-за содовой можно поправиться, но это не единственная причина от неё отказаться.

Как сладкая газировка влияет на мозг? Эффект будет даже от одного стакана

Правда ли газировка плохо влияет на мозг?

Реклама не врёт — газировка действительно утоляет жажду. Но вместе с тем напиток ухудшает работу мозга, об этом говорят учёные. Всего 1-2 порции в день, и вы рискуете забыть детали прошлых событий. В чём ещё опасность продукта?

Георгий Зильберман врач общей практики Учёные опасаются, что злоупотребление сладкими напитками может вызывать раннее развитие деменции.

Что говорят учёные?

Сладкие напитки дарят совсем не «сладкие» последствия, говорит наука. Американские учёные провели исследование и выяснили, что газировка даже в небольших количествах негативно сказывается на мозге. Убедиться в этом помогли добровольцы, которые употребляли более двух напитков в день. Исследователи изучили их показатели здоровья и заметили признаки ускоренного старения мозга:

меньший объём мозга;

ухудшение кратковременной памяти;

сокращение гиппокампа — области, которая отвечает за воспоминания.

Всё это, объясняют эксперты, повышает риск заболеваний, связанных с мозгом.

Фото: unsplash.com/@zinodegroot

Учёные отмечают: одного стакана газировки в день достаточно, чтобы мозг стал хуже справляться со своими обязанностями. Что уж тогда говорить о двойной или даже тройной порции.

В ещё одной работе учёные пришли к выводу, что высокое потребление сахара в подростковом возрасте может вызывать проблемы с памятью во взрослой жизни — из-за ухудшения когнитивных способностей.

Георгий: Учёные также обнаружили, что регулярное употребление напитков с сахаром ухудшает качество и продолжительность цикла сна. А некоторые соединения в составе ещё и влияют на память и координацию. Риск развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей в этом случае возрастает. Исследователи также опасаются, что злоупотребление сладкой газировкой может вызывать раннее развитие деменции.

Как напиток влияет на мозг?

Какие именно компоненты в составе вредят мозгу, до конца неизвестно. Исследования ни на что конкретное не указывают. Некоторые предполагают, что виной тому резкие скачки глюкозы в крови, которые со временем приводят к инсулинорезистентности и диабету II типа. А диабет, в свою очередь, — фактор риска деменции, о которой мы говорили выше.

Фото: unsplash.com/@blakewisz

Георгий: Единого мнения на этот счёт пока нет, но учёные обязательно прольют на неё свет в дальнейших исследованиях. Впрочем, даже само предположение, что сладкая или подслащённая газировка может приводить к таким серьёзным последствиям, поражает. Уже того, что мы знаем про газированные напитки, достаточно, чтобы от них отказаться или как минимум сократить их количество. Что касается диетических аналогов, учёные пока не могут точно сказать, полезнее ли они. И всё же для утоления жажды отдавать предпочтение лучше воде.