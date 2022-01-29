Как накачать красивые руки девушке? 5 упражнений без инвентаря
29 января 2022, 14:45 МСК
Если боитесь перекачаться, поднимая тяжёлые гантели, попробуйте эту тренировку.
Многие девушки хотят подтянутые и красивые руки, но боятся использовать инвентарь, чтобы не превратить свою изящную фигуру в тело бодибилдера. Спортивные, но не перекачанные женские руки выглядят достаточно эстетично, и это точно повод уделять им внимание на тренировках. Если вы не хотите слишком большие мускулы, тренировка без инвентаря – ваш вариант. Главное – энтузиазм и регулярность занятий.
фитнес-тренер, автор марафонов идеального тела
Эти лёгкие упражнения помогут поддерживать руки в тонусе.
Отжимания
Упражнение направлено на укрепление широчайших мышц спины, рук и пресса.
Техника выполнения:
встаём в упор на руки, ноги могут быть как прямые, так и согнутые (упор на колени); на вдохе сгибаем руки, опускаемся вниз, касаемся грудью пола; на выдохе возвращаемся в исходное положение.
Делаем 10 повторений при классическом варианте отжиманий или 20 повторений – с колен.
Фото: istockphoto.com
Пружинные движения руками вверх-вниз
Данное упражнение направлено на проработку плеч.
Техника выполнения:
разводим руки в стороны, держим их напряжёнными; быстро качаем руками вверх и вниз.
Делаем 30 повторений.
«Ножницы» прямыми руками перед собой
Данное упражнение направлено на проработку плеч.
Техника выполнения:
вытягиваем руки перед собой; делаем имитацию ножниц: правая рука уходит влево, а левая – вправо, затем, наоборот, делаем в быстром темпе.
Делаем 40 повторений.
Планка с касанием плеча
Упражнение направлено на укрепление широчайших мышц спины, рук и пресса.
Техника выполнения:
встаём в планку на прямых руках; левой рукой касаемся правого плеча и ставим руку обратно; правой рукой касаемся левого плеча и ставим руку обратно.
Делаем 20 повторений.
Фото: istockphoto.com
Поднятие с предплечья в планке
Упражнение подходит для проработки трицепса плеча.
Техника выполнения:
встаём в планку на прямых руках;. сгибаем поочерёдно руки, ставим их на предплечья; разгибаем руки и повторяем всё снова.
Делаем 15 повторений.
Если вы хотите больших результатов от тренировок, используйте и другие упражнения в дополнение к этим.