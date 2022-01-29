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Красивые и сильные руки без инвентаря — упражнения для женщин на руки без гантелей и предметов

Как накачать красивые руки девушке? 5 упражнений без инвентаря
Камила Абдурахманова Анастасия Петухова
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Как накачать рельефные руки девушке?
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Если боитесь перекачаться, поднимая тяжёлые гантели, попробуйте эту тренировку.

Многие девушки хотят подтянутые и красивые руки, но боятся использовать инвентарь, чтобы не превратить свою изящную фигуру в тело бодибилдера. Спортивные, но не перекачанные женские руки выглядят достаточно эстетично, и это точно повод уделять им внимание на тренировках. Если вы не хотите слишком большие мускулы, тренировка без инвентаря – ваш вариант. Главное – энтузиазм и регулярность занятий.

<a href="https://www.instagram.com/petukhova_anastasii/?utm_medium=copy_link">Анастасия Петухова</a>
Анастасия Петухова
фитнес-тренер, автор марафонов идеального тела

Эти лёгкие упражнения помогут поддерживать руки в тонусе.

Отжимания

Упражнение направлено на укрепление широчайших мышц спины, рук и пресса.

Техника выполнения:

  • встаём в упор на руки, ноги могут быть как прямые, так и согнутые (упор на колени);
  • на вдохе сгибаем руки, опускаемся вниз, касаемся грудью пола;
  • на выдохе возвращаемся в исходное положение.

Делаем 10 повторений при классическом варианте отжиманий или 20 повторений – с колен.

Фото: istockphoto.com

Пружинные движения руками вверх-вниз

Данное упражнение направлено на проработку плеч.

Техника выполнения:

  • разводим руки в стороны, держим их напряжёнными;
  • быстро качаем руками вверх и вниз.

Делаем 30 повторений.

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«Ножницы» прямыми руками перед собой

Данное упражнение направлено на проработку плеч.

Техника выполнения:

  • вытягиваем руки перед собой;
  • делаем имитацию ножниц: правая рука уходит влево, а левая – вправо, затем, наоборот, делаем в быстром темпе.

Делаем 40 повторений.

Планка с касанием плеча

Упражнение направлено на укрепление широчайших мышц спины, рук и пресса.

Техника выполнения:

  • встаём в планку на прямых руках;
  • левой рукой касаемся правого плеча и ставим руку обратно;
  • правой рукой касаемся левого плеча и ставим руку обратно.

Делаем 20 повторений.

Фото: istockphoto.com

Поднятие с предплечья в планке

Упражнение подходит для проработки трицепса плеча.

Техника выполнения:

  • встаём в планку на прямых руках;.
  • сгибаем поочерёдно руки, ставим их на предплечья;
  • разгибаем руки и повторяем всё снова.

Делаем 15 повторений.

Если вы хотите больших результатов от тренировок, используйте и другие упражнения в дополнение к этим.

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