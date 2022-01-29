Как накачать красивые руки девушке? 5 упражнений без инвентаря

Многие девушки хотят подтянутые и красивые руки, но боятся использовать инвентарь, чтобы не превратить свою изящную фигуру в тело бодибилдера. Спортивные, но не перекачанные женские руки выглядят достаточно эстетично, и это точно повод уделять им внимание на тренировках. Если вы не хотите слишком большие мускулы, тренировка без инвентаря – ваш вариант. Главное – энтузиазм и регулярность занятий.

Анастасия Петухова фитнес-тренер, автор марафонов идеального тела Эти лёгкие упражнения помогут поддерживать руки в тонусе.

Отжимания

Упражнение направлено на укрепление широчайших мышц спины, рук и пресса.

Техника выполнения:

встаём в упор на руки, ноги могут быть как прямые, так и согнутые (упор на колени);

на вдохе сгибаем руки, опускаемся вниз, касаемся грудью пола;

на выдохе возвращаемся в исходное положение.

Делаем 10 повторений при классическом варианте отжиманий или 20 повторений – с колен.

Фото: istockphoto.com

Пружинные движения руками вверх-вниз

Данное упражнение направлено на проработку плеч.

Техника выполнения:

разводим руки в стороны, держим их напряжёнными;

быстро качаем руками вверх и вниз.

Делаем 30 повторений.

«Ножницы» прямыми руками перед собой

Данное упражнение направлено на проработку плеч.

Техника выполнения:

вытягиваем руки перед собой;

делаем имитацию ножниц: правая рука уходит влево, а левая – вправо, затем, наоборот, делаем в быстром темпе.

Делаем 40 повторений.

Планка с касанием плеча

Упражнение направлено на укрепление широчайших мышц спины, рук и пресса.

Техника выполнения:

встаём в планку на прямых руках;

левой рукой касаемся правого плеча и ставим руку обратно;

правой рукой касаемся левого плеча и ставим руку обратно.

Делаем 20 повторений.

Фото: istockphoto.com

Поднятие с предплечья в планке

Упражнение подходит для проработки трицепса плеча.

Техника выполнения:

встаём в планку на прямых руках;.

сгибаем поочерёдно руки, ставим их на предплечья;

разгибаем руки и повторяем всё снова.

Делаем 15 повторений.

Если вы хотите больших результатов от тренировок, используйте и другие упражнения в дополнение к этим.