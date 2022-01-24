Упражнение «скалолаз», которое прокачает всё тело и поможет похудеть

За минуту при правильной технике выполнения можно сжечь до 12 калорий.

Как правильно делать упражнение «скалолаз»? Что оно прокачивает?



Отвечает фитнес-тренер.

«Скалолаз» или «альпинист» (два названия одного и того же упражнения) – это усовершенствованная версия классической планки: здесь вам придётся активно работать ногами, имитируя бег. А ещё это одно из лучших упражнений на жиросжигание. Именно поэтому оно должно занять почётное место в тренировочном плане каждого спортсмена.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass Упражнение «альпинист» прекрасно влияет на тело, при условии, что вы выполняете все движения правильно.

Как и зачем делать упражнение?

Тем, кто хочет придать фигуре более эстетичные очертания, прорисовать рельеф и проработать все мышцы одним махом, это упражнение точно понравится. В первую очередь «скалолаз» направлен на прокачку пресса, но в работе будут участвовать и другие части тела: ноги, руки, плечи и спина. А ещё это отличный вариант кардио. За счёт того, что упражнение приходится делать интенсивно, вам удастся сжечь пару десятков лишних калорий.

Минута выполнения упражнения «альпинист» позволит сжечь от 8 до 12 калорий. Это будет зависеть от особенностей вашего организма.

Техника выполнения:

встаём в упор лёжа на прямых руках, ладони находятся строго под плечами;

одну из ног сгибаем и подтягиваем к туловищу;

затем возвращаемся в исходное положение;

после сгибаем вторую ногу, возвращаем её обратно;

упражнение выполняем динамично, без пауз.

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Распространённые ошибки

Слишком низко опущенный или слишком высоко поднятый таз. Такое нестабильное положение позвоночника может привести к травмам. А кроме того, заставит мышцы кора расслабляться, перенося основную нагрузку на руки.

Касание пола коленями. Эта ошибка заставит нагрузку распределяться неверно, и мышцы живота не получат необходимого воздействия.

Подвижные плечи и спина. При недостаточной подготовленности организма спортсмен может неосознанно переносить нагрузку с пресса на более крепкие мышцы. В таком случае вся суть «скалолаза» потеряется, ведь основной упор мы должны делать на мышцы живота. Корпус тела должен быть неподвижен и образовывать одну прямую линию с ногами.