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Упражнение «скалолаз» на пресс: как правильно делать, особенности техники

Упражнение «скалолаз», которое прокачает всё тело и поможет похудеть
Маргарита Зуева Елена Скоблова
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Упражнение «альпинист»
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За минуту при правильной технике выполнения можно сжечь до 12 калорий.
Как правильно делать упражнение «скалолаз»? Что оно прокачивает?

Отвечает фитнес-тренер.

«Скалолаз» или «альпинист» (два названия одного и того же упражнения) – это усовершенствованная версия классической планки: здесь вам придётся активно работать ногами, имитируя бег. А ещё это одно из лучших упражнений на жиросжигание. Именно поэтому оно должно занять почётное место в тренировочном плане каждого спортсмена.

<a href="https://www.championat.com/authors/4745/1.html">Елена Скоблова</a>
Елена Скоблова
супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass

Упражнение «альпинист» прекрасно влияет на тело, при условии, что вы выполняете все движения правильно.

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Как и зачем делать упражнение?

Тем, кто хочет придать фигуре более эстетичные очертания, прорисовать рельеф и проработать все мышцы одним махом, это упражнение точно понравится. В первую очередь «скалолаз» направлен на прокачку пресса, но в работе будут участвовать и другие части тела: ноги, руки, плечи и спина. А ещё это отличный вариант кардио. За счёт того, что упражнение приходится делать интенсивно, вам удастся сжечь пару десятков лишних калорий.

Минута выполнения упражнения «альпинист» позволит сжечь от 8 до 12 калорий. Это будет зависеть от особенностей вашего организма.

Техника выполнения:

  • встаём в упор лёжа на прямых руках, ладони находятся строго под плечами;
  • одну из ног сгибаем и подтягиваем к туловищу;
  • затем возвращаемся в исходное положение;
  • после сгибаем вторую ногу, возвращаем её обратно;
  • упражнение выполняем динамично, без пауз.

Фото: istockphoto.com

Распространённые ошибки

Слишком низко опущенный или слишком высоко поднятый таз. Такое нестабильное положение позвоночника может привести к травмам. А кроме того, заставит мышцы кора расслабляться, перенося основную нагрузку на руки.

Касание пола коленями. Эта ошибка заставит нагрузку распределяться неверно, и мышцы живота не получат необходимого воздействия.

Подвижные плечи и спина. При недостаточной подготовленности организма спортсмен может неосознанно переносить нагрузку с пресса на более крепкие мышцы. В таком случае вся суть «скалолаза» потеряется, ведь основной упор мы должны делать на мышцы живота. Корпус тела должен быть неподвижен и образовывать одну прямую линию с ногами.

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