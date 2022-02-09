«Моя цель — 100 кг». Зачем люди раскармливают себя и партнёров до необъятных размеров

Что такое фидеризм и в чём его особенности?



Выясняем вместе с психологом.

Говорят, о вкусах не спорят. И особенно сильно подкрепляет эти слова фидеризм — стремление раскормить себя или партнёра до необъятных размеров. Выражение «хорошего человека много не бывает» здесь уже приобретает другой смысл, понятный только самому фидеру и фиди — тому, кто кормит и кого кормят. Мы поговорили с некоторыми из них и спросили мнение психолога на этот счёт.

Вероника Тюрина психолог-консультант Фидеризм — это созависимые партнёрские отношения, где есть «доминант-агрессор» и «жертва».

Что такое фидеризм?

Фидеризм — это тяга к кормлению и набору веса, а ещё сексуальный фетиш. Направление зародилось в США и получило название от английского слово feed — «кормить». Фидером («кормящий») называют человека, который кормит другого. А фиди («кормящийся») — тот, кого кормит фидер. Первыми становятся чаще всего мужчины, но и среди женщин встречаются такие. На тему фидеризма написано мало — о своём увлечении фидеры и фиди рассказывают сами. У них есть сайты, где они знакомятся, ведут хронику набора веса и обмениваются опытом — в основном анонимно. Там же некоторые раскрывают причины своих пристрастий.

Фото: Елизавета Поломошнова, instagram.com/eli_mksm/

Одни находят лишний вес привлекательным, вторые толстеют во имя любви, чтобы угодить второй половинке. Третьи просто получают удовольствие от еды и полноты. Фидеризм практикуется как в рамках отношений, так и в одиночку. Последних называют гейнерами (от англ. gain — «набирать») — они самостоятельно набирают вес и мечтают вырасти до необъятных размеров.

Впрочем, этим мотивы не ограничиваются. Есть и те, кто стремится раскормить партнёра до такого состояния, чтобы тот не мог самостоятельно передвигаться. Яркий тому пример — американская пара Майк и Джейн. До знакомства с мужем девушка весила меньше 90 кг, однако вскоре тот раскормил её до 400 кг. Он предлагал девушке огромное количество фастфуда, попутно угрожая — не съешь, уйду. Какое-то время жертва подчинялась, но в конце концов опомнилась и разорвала нездоровые отношения.

В чём смысл этого фетиша?

Фидеризм — настолько непонятное явление, что сложно сказать, чем именно руководствуются фидеры и фиди. Известно, что фидерам-мужчинам нравятся полные женщины — именно в них они видят сексуальную привлекательность. Более того, для получения удовлетворения (в том числе сексуального) им необходимо лично кормить фиди — как мы уже сказали выше, в основном это женщины. Для мужчины в таком случае процесс кормления — это особый вид сексуального наслаждения. В то время как сама женщина по определённым причинам находит для себя приемлемым обильно есть, буквально постоянно отправляя что-то (чаще всего фастфуд) в желудок.

Фото: Елизавета Поломошнова, instagram.com/eli_mksm/

Тут возникает вопрос: зачем некоторые осознанно набирают вес, если это может навредить здоровью? Ожирение приводит к серьёзным последствиям, мешает нормально передвигаться и в целом сильно усложняет жизнь. На этот вопрос нет однозначного ответа. Но надо сказать, что удерживать вес на отметке 100 кг и больше не так просто, как может показаться. Много тех, кто останавливается на большой цифре в пользу здоровья. С одним из таких нам удалось пообщаться. Вот что фиди рассказал о своём увлечении.

Аноним: «Раньше я весил 68 кг, сейчас 80 кг. Моя цель — 100 кг, после этого, скорее всего, остановлюсь. Я не ищу себе фидера, делаю это просто из интереса. Набирать вес начал с начала ноября прошлого года, но родные этого не замечают. Ни в каком сообществе не состою, есть только несколько интернет-друзей.

Всё началось с того, что я познакомился с русской девушкой — она-то меня и воодушевила начать набирать. Многие гейнеры сильно поправляются, но на каком-то этапе останавливаются, заботясь о здоровье — как бы смешно это ни звучало. И просто наслаждаются едой. Лично мне этот процесс приносит положительные эмоции. Некоторые толстеют не ради мечты, а для себя, просто людям так нравится».

Что говорят психологи?

Вероника: Как и любая психологическая патология, фидеризм чаще всего становится следствием травмирующего опыта и выступает своего рода психической защитой для человека. Отсюда и появляются созависимые партнёрские отношения, где есть «доминант-агрессор» и «жертва». Фидер через кормление реализует свою потребность в гиперконтроле и доминировании, а фиди просто отдаётся своему внутреннему пассивному состоянию жертвы. Так или иначе, это отклонение от нормы. Поэтому пару «фидер и фиди» сложно назвать устойчивой. Главное условие для любых отношений — добровольное согласие и принятие друг друга. Если между мужчиной и женщиной есть такая договорённость — это их право. Так же, как и информирование фиди о том, какие последствия для здоровья несёт ожирение.

Не пытайтесь повторить! Мы не призываем вас к этому, а хотим лишь предостеречь о сомнительных решениях и показать, что нездоровые отношения с едой зачастую связаны с психологическими трудностями.