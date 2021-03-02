Сила в движении: почему не стоит стесняться своих форм?

Некоторые считают, что если девушка занимается спортом, она обязательно должна выглядеть, как ангелы Victoria’s Secret. При этом мало кто задумывается, что модели для достижения такой фигуры зачастую обращаются вовсе не к физическим нагрузкам. Поддерживать себя в форме и следить за здоровьем можно не только с идеальной «инстаграмной» фигурой: ведь каждая девушка уникальна, как и её тело. А обхват талии – далеко не главный показатель спортивных достижений.

Вес в помощь: спортсменки plus-size, которые не стесняются своего тела Бодипозитив – не оправдание лени. И эти девушки тому подтверждение.

Каждая фигура уникальна

Зачастую в соцсетях, на обложках журналов и в кино показывают стандартную, загнанную в рамки красоту. И даже если в фильме девушка идёт в спортзал, её фигура уже идеальна и подогнана под устоявшиеся каноны. Однако всё это далеко от настоящей жизни и реальных женщин с их реальными формами.

Фото: adidas

Конечно, есть и те, чьё строение тела позволяет добиться навязываемых массовой индустрией параметров. Но таких меньшинство. В то время как многие девушки стесняются своей фигуры, а когда не получается её «исправить», начинают винить себя за якобы недостаточные старания. Поэтому сегодня бодипозитивное движение особенно важно.

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Цифра на весах и размер одежды – не показатель

Многие не вполне понимают, что представляет из себя бодипозитив. Некоторые считают такое отношение к собственному телу не более чем оправданием для лени и нежелания заниматься собой. На деле, это совсем не так. Стройность не означает здоровье, а пышные формы далеко не всегда говорят о проблемах.

Фото: adidas

Девушка может заниматься спортом, следить за собой и при этом весить, сколько угодно. «Заветные» 45 кг из сообществ «Вконтакте» конца 2000-х – ни на чём не основанный стереотип. Важно понять, что цифра на весах или на этикетке от одежды никак не характеризует ваше здоровье или фигуру. Гораздо большую роль играет самочувствие и то, насколько вам комфортно в собственном теле.

Триша Шумавон вице-президент по разработке продукта, adidas, Global Training Все мы разные. Неважно, какой у вас размер, откуда вы родом и как вы выглядите – каждый важен и имеет право заниматься спортом. Тренируетесь вы пять минут или полчаса, раз в неделю или через день – главное двигаться.

Стильная спортивная форма – для всех

Из-за стереотипов о том, как должна выглядеть девушка, которая занимается спортом, многие стесняются носить стильную, но обтягивающую форму. Вместо функциональных и удобных лосин некоторые выбирают мешковатую, объёмную одежду: якобы она помогает скрыть «недостатки» фигуры. Такой подход в корне неверный.

Фото: adidas

Тренировочная форма должна быть комфортной и учитывать особенности занятия. И, конечно, любой хочется оставаться красивой и уверенной в себе даже в фитнес-зале. Такого мнения придерживается и adidas. Компания запускает новую линию одежды Formotion, которая сочетает в себе функциональность и стиль. В коллекцию вошли спортивные бра, лосины, кроп-топы и аксессуары ярких оттенков. При создании учитывали особенности женского тела. В местах, где необходима дополнительная поддержка,– например, в районе бёдер, груди, талии – предусмотрена компрессия. При этом эластичное плетение в других зонах обеспечивает свободу движений. Технология Aeroready позволяет ткани быстро высыхать, а PRIMEGREEN на 40% состоит из переработанных материалов.

Триша Шумавон вице-президент по разработке продукта, adidas, Global Training Мы хотели, чтобы спорт и фитнес стали доступны как можно большему количеству женщин. Работая над Formotion, мы убедились, что форма будет обеспечивать необходимую поддержку и в то же время свободу движений.



Особый фасон позволяет «укрепить» зоны талии, бёдер и ног, при этом материл довольной гибкий. Такая одежда подойдёт как для высокоинтенсивных тренировок, так и для йоги.

От правильно подобранной формы во многом зависит самоощущение во время занятий, а это немало сказывается на эффективности тренировок. Если постоянно отвлекаться на посторонние мысли и то и дело оглядываться на зеркало, когда же выполнять упражнения?

Фото: adidas

Красивое тело – не то, которое может вписаться в параметры 90-60-90 и весить меньше определённой цифры. Красивое тело, – в первую очередь, здоровое. Фитнес далеко не всегда про достижение сверхцелей и многочасовые тренировки.

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Относитесь к себе бережно, тренируйтесь, как и когда вам хочется, прислушивайтесь к себе – ведь вы у себя одни. А с таким отношением положительные изменения, если вы к ним стремитесь, не заставят себя ждать.