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6 признаков того, что вам пора худеть — как ведет себя организм

6 признаков того, что вам пора худеть. И вес не в счёт
Анастасия Ярославцева
6 признаков того, что вам пора худеть
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Организм сам подскажет, когда пора избавиться от лишних кило. Но нужно знать, на что обращать внимание.
<a href="https://www.instagram.com/atadevna/">Анастасия Ярославцева</a>
Анастасия Ярославцева
дипломированный диетолог, нутрициолог

Как понять, что пора худеть?

Цифра на весах – далеко не всегда главный показатель лишних килограммов. Иногда она больше, чем вам хотелось бы, но организм чувствует себе хорошо. Но бывает и наоборот. На что же стоит обращать внимание?

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Боль в суставах (тазобедренные, колени, голеностоп, позвоночник)

Дело в том, что избыточный вес усиливает нагрузку на суставы и весь опорно-двигательный аппарат в целом. Перемещать большой вес буквально тяжело для вашего организма. Поэтому. если вас тревожит боль в суставах, самая первая рекомендация — снижать вес.

Окружность талии

Этот показатель даёт понимание о скоплении лишнего жира в области живота. По нему оценивают риск возникновения так называемого абдоминального ожирения. Оно диагностируется у женщин, объём талии которых превышает 80 см, и у мужчин, чья талия больше 94 см.

Фото: unsplash.com/@kaisniffin

Высокие значения свидетельствуют не только об ожирении, но и о риске сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с некачественным образом жизни.

Сон

Сон — неотъемлемая часть жизни и здоровья. Его качество тесно связано с образом жизни и весом. Поэтому, если вас беспокоят храп, утренние головные боли, частые ночные пробуждения, сухость во рту с утра, дневная сонливость, возможно, организму тяжело справляться с нынешним весом.

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Растяжки

Наличие стрий (полосовидных изменений кожи, которые известны большинству как растяжки) нормально для беременных, подростков и бодибилдеров. В таких случаях растяжки не считаются патологией. Но если вы не относитесь к вышеперечисленным группам, то появление стрий в области живота, трицепса (задняя сторона рук), бёдер должны вас насторожить.

Усиленное потоотделение

Повышение потоотделение часто сопровождает болезненные состояния. Ожирение и избыточный вес в том числе. Если при каких-либо простых бытовых движениях вы чувствуете, что пот начинает стекать с вас струйками, а на одежде появляются мокрые пятна — это верный признак того, что необходимо обратить внимание на свой вес. Для людей с лишними килограммами любое движение — тяжёлая физическая нагрузка, от этого тело сильно потеет.

Фото: istockphoto.com

Одышка

Одышкой организм компенсирует недостаток кислорода. При избытке веса и отложении жира в области живота грудная клетка не может нормально расширяться при вдохе. Объём вдоха недостаточен, чтобы обеспечить организм кислородом, дыхание учащается. Отсюда и одышка даже в состоянии покоя.

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