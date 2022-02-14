Что подарить любимому ЗОЖнику на 14 февраля: 6 идей для тех, кто не подготовился заранее

Проявить заботу и рассказать о чувствах можно с помощью полезного подарка.
Выбирать подарок второй половинке — дело повышенной важности, особенно если этот акт приурочен ко Дню всех влюблённых. Мы собрали 6 идей для полезного и приятного презента для вашего Валентина или Валентины.
Стильная статуэтка
Это раньше мы собирали только пингвинчиков и бегемотиков из «киндера», а сегодня есть множество коллекционных статуэток, которые помогут иметь на полке целый строй любимых героев.
Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»
Коллекционные фигурки Funko отражают все последние тенденции из сферы культуры и спорта — здесь можно найти забавную статуэтку героя современного сериала или ведущего спортсмена.
Термокружек много не бывает! Это проверенная информация, поэтому подарить этот аксессуар можно даже если у вашей половинки есть подобные кружки.
Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»
Сегодня сложно представить режим при котором мы пьём кофе только дома — мы стали мобильными и всё своё берём с собой. Например, напитки. Термокружка станет вашим помощником и позволит заботиться об экологии.
Автор книги — клинический психолог, сексолог с большим опытом работы. Наталья пишет о сексе не как о физиологическом процессе, а как о важной части жизни человека, как о языке общения, который доставляет удовольствие и позволяет лучше понять друг друга.
Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»
Эта книга про любовь и доверие, а значит, может стать отличным подарком ко Дню всех влюблённых.
Эргономичная подушка с эффектом памяти — отличный подарок для всех, кто следит за качеством сна. Ни для кого не секрет, что самым важным пунктом в процессе восстановления для спортсмена является сон, поэтому подарить комфорт — отличная идея.
Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»
Подушка Niatu´re, имея мягкую округлую форму и выемку под плечо, подарит максимальное расслабление в любом положении.