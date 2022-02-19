5 лёгких упражнений на каждый день, которые приведут вас в тонус

Если вы только начали заниматься спортом и пока не готовы к тренажёрному залу, наш комплекс упражнений для вас. Больших результатов не добиться без серьёзных и регулярных нагрузок, но поддерживать себя в форме с помощью лёгких упражнений вполне реально. Полезно начать с малого и уделять тренировкам даже 20 минут в день.

Елена Старостина фитнес-тренер, диетолог, спортсменка категории «бодифитнес» Этот комплекс упражнений подходит людям с начальным уровнем подготовки. Главное – соблюдать правильную технику выполнения. Заниматься можно три-четыре раза в неделю, постепенно увеличивая нагрузку и количество повторений.

Советуем начать выполнять эти пять упражнений с комфортного для вас количества подходов и повторений.

Планка

В планке задействовано много групп мышц. Здесь важно стараться не округлять спину и не поднимать таз вверх.

Техника выполнения:

исходное положение — упор лёжа. Если тяжело, можно согнуть локти и стоять на них;

ладони находятся чётко под плечами. Тело и ноги образуют одну прямую линию;

втягиваем живот, сжимаем ягодицы и держимся.

Фото: istockphoto.com

Приседания на стул

Простое упражнение, которое легко выполнять новичкам. При выполнении важно сохранять ровную осанку.

Техника выполнения:

ноги на ширине плеч, носки слегка разведены в стороны. Руки параллельны полу;

отводим таз назад, колени не выходят за носки;

приседаем на край стула, не наклоняясь вперёд.

Отжимания

При выполнении этого упражнения важно держать прямую линию тела, не прогибать поясницу. Не шлепаться грудью или животом о поверхность, от которой отжимаетесь. Если трудно отжиматься от пола, то стоит попробовать отжиматься с колен или воспользоваться опорой. Например, стулом или табуреткой. Простейший способ — отжимания от стены.

Фото: istockphoto.com

Техника выполнения:

принимаем положение упора в поверхность, руки — на ширине плеч или чуть шире. Голова смотрит в пол или стену;

плавно сгибаем локти и медленно опускаемся;

выталкиваем себя вверх;

в верхней позиции задерживаемся, не распрямляя руки до конца.

Верхние скручивания на пресс

Техника выполнения:

лежим на спине, ноги согнуты в коленях;

руки за головой или скрещены на груди;

отрываем от пола только лопатки, поясница и таз остаются прижатыми к полу;

возвращаемся в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Джампинг джек

Это упражнение можно использовать как разминку перед выполнением всего комплекса или как кардиозаминку. Прыгать и разводить руки нужно мягко и без напряжения.

Техника выполнения:

встаём прямо, подтягиваем живот. Спина ровная;

поднимаем руки через стороны вверх и одновременно делаем прыжок. Ноги теперь стоят значительно шире плеч;

прыжком возвращаемся в исходное положение: руки теперь находятся вдоль туловища, ноги стоят вместе;

делаем упражнение в динамике.

Выполняя этот комплекс каждый день, вы легко приведёте тело в тонус. Но не забывайте о здоровом рационе. Тогда результат точно вдохновит на новые победы.