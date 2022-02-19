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Комплекс физических упражнений, отжимание и приседание каждый день

5 лёгких упражнений на каждый день, которые приведут вас в тонус
Елена Старостина Влада Толмачёва
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Упражнения на каждый день
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На выполнение этого комплекса понадобится всего 20 минут.

Если вы только начали заниматься спортом и пока не готовы к тренажёрному залу, наш комплекс упражнений для вас. Больших результатов не добиться без серьёзных и регулярных нагрузок, но поддерживать себя в форме с помощью лёгких упражнений вполне реально. Полезно начать с малого и уделять тренировкам даже 20 минут в день.

<a href="https://www.championat.com/authors/5491/1.html">Елена Старостина</a>
Елена Старостина
фитнес-тренер, диетолог, спортсменка категории «бодифитнес»

Этот комплекс упражнений подходит людям с начальным уровнем подготовки. Главное – соблюдать правильную технику выполнения. Заниматься можно три-четыре раза в неделю, постепенно увеличивая нагрузку и количество повторений.

Советуем начать выполнять эти пять упражнений с комфортного для вас количества подходов и повторений.

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Планка

В планке задействовано много групп мышц. Здесь важно стараться не округлять спину и не поднимать таз вверх.

Техника выполнения:

  • исходное положение — упор лёжа. Если тяжело, можно согнуть локти и стоять на них;
  • ладони находятся чётко под плечами. Тело и ноги образуют одну прямую линию;
  • втягиваем живот, сжимаем ягодицы и держимся.

Фото: istockphoto.com

Приседания на стул

Простое упражнение, которое легко выполнять новичкам. При выполнении важно сохранять ровную осанку.

Техника выполнения:

  • ноги на ширине плеч, носки слегка разведены в стороны. Руки параллельны полу;
  • отводим таз назад, колени не выходят за носки;
  • приседаем на край стула, не наклоняясь вперёд.

Отжимания

При выполнении этого упражнения важно держать прямую линию тела, не прогибать поясницу. Не шлепаться грудью или животом о поверхность, от которой отжимаетесь. Если трудно отжиматься от пола, то стоит попробовать отжиматься с колен или воспользоваться опорой. Например, стулом или табуреткой. Простейший способ — отжимания от стены.

Фото: istockphoto.com

Техника выполнения:

  • принимаем положение упора в поверхность, руки — на ширине плеч или чуть шире. Голова смотрит в пол или стену;
  • плавно сгибаем локти и медленно опускаемся;
  • выталкиваем себя вверх;
  • в верхней позиции задерживаемся, не распрямляя руки до конца.

Верхние скручивания на пресс

Техника выполнения:

  • лежим на спине, ноги согнуты в коленях;
  • руки за головой или скрещены на груди;
  • отрываем от пола только лопатки, поясница и таз остаются прижатыми к полу;
  • возвращаемся в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Джампинг джек

Это упражнение можно использовать как разминку перед выполнением всего комплекса или как кардиозаминку. Прыгать и разводить руки нужно мягко и без напряжения.

Техника выполнения:

  • встаём прямо, подтягиваем живот. Спина ровная;
  • поднимаем руки через стороны вверх и одновременно делаем прыжок. Ноги теперь стоят значительно шире плеч;
  • прыжком возвращаемся в исходное положение: руки теперь находятся вдоль туловища, ноги стоят вместе;
  • делаем упражнение в динамике.

Выполняя этот комплекс каждый день, вы легко приведёте тело в тонус. Но не забывайте о здоровом рационе. Тогда результат точно вдохновит на новые победы.

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