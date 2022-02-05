Рельефный пресс как у фитнес-модели. 4 эффективных упражнения с отягощениями

Какие упражнения с дополнительным отягощением на пресс существуют? Почему их нужно делать с осторожностью?



Отвечает фитнес-тренер.

Если простые скручивания больше не вызывают былого жжения в районе живота и заветных кубиков так и не появилось, не страшно. Продолжить тренировки можно с отягощениями. В качестве них можно выбирать снаряд с комфортным для вас весом: гантели, блины для штанги, гири и даже бутылки с водой. А какие упражнения для прокачки пресса с дополнительным весом можно делать, мы вам сейчас расскажем.

Елена Старостина фитнес-тренер, диетолог, спортсменка категории «бодифитнес» Важно не переборщить с отягощениями. Стоит отметить, что при гипертрофии косых мышц пресса, которые также участвуют в выполнении упражнений, талия не будет сужаться. Она будет увеличиваться в объёмах. И хотя это рост именно за счёт мышечной массы, если ваш план заключался в моделировании силуэта с узкой талией, стоит с осторожностью отнестись к упражнениям на пресс.



Прямые скручивания с отягощением

Техника выполнения:

ложимся на спину. Ноги слегка сгибаем и фиксируем ступни под чем-нибудь тяжёлым;

помещаем блин нужного веса за голову и держим его там обеими руками;

из такого положения отрываем от пола лопатки;

скручиваем тело вперёд и вверх;

затем опускаем его обратно в исходное положение. Не допускаем полного расслабления тела до окончания подхода.

Фото: istockphoto.com

Подъём ног в висе с гантелей

Техника выполнения:

хватаемся обеими руками за перекладину и повисаем на ней;

между стопами зажимаем небольшую гантель;

поднимаем прямые ноги вверх до уровня пояса;

после вновь опускаем;

повторяем подъёмы, стараясь не раскачиваться.

Косые скручивания с медболом

Техника выполнения:

садимся на пол, ноги лежат прямо, тело чуть отклонено назад;

слева от себя кладём медбол нужного веса. Берём снаряд обеими руками и перемещаем его в правую сторону;

продолжаем повторять это движение, не опуская при этом медбол на пол.

Фото: istockphoto.com

Скручивания с медболом в ногах

Техника выполнения:

ложимся на пол, руки держим за головой, ноги сгибаем в коленях;

зажимаем между щиколотками медбол небольшого веса;

поднимаем ногами мяч вверх;

затем возвращаемся в исходное положение;

повторяем такие подъёмы без участия рук и спины.

Любая тренировочная программа требует продуманности и бережного отношения к своему телу. Чётко ставьте цели на своих занятиях, и результат не заставит себя долго ждать.