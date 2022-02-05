Рельефный пресс как у фитнес-модели. 4 эффективных упражнения с отягощениями

Но к прокачке живота с весом стоит отнестись с осторожностью.
Какие упражнения с дополнительным отягощением на пресс существуют? Почему их нужно делать с осторожностью?
Отвечает фитнес-тренер.
Если простые скручивания больше не вызывают былого жжения в районе живота и заветных кубиков так и не появилось, не страшно. Продолжить тренировки можно с отягощениями. В качестве них можно выбирать снаряд с комфортным для вас весом: гантели, блины для штанги, гири и даже бутылки с водой. А какие упражнения для прокачки пресса с дополнительным весом можно делать, мы вам сейчас расскажем.
фитнес-тренер, диетолог, спортсменка категории «бодифитнес»
Важно не переборщить с отягощениями. Стоит отметить, что при гипертрофии косых мышц пресса, которые также участвуют в выполнении упражнений, талия не будет сужаться. Она будет увеличиваться в объёмах. И хотя это рост именно за счёт мышечной массы, если ваш план заключался в моделировании силуэта с узкой талией, стоит с осторожностью отнестись к упражнениям на пресс.