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Как правильно качать пресс с отягощением — самые эффективные упражнения для кубиков

Рельефный пресс как у фитнес-модели. 4 эффективных упражнения с отягощениями
Маргарита Зуева Елена Старостина
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Пресс с отягощениями
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Но к прокачке живота с весом стоит отнестись с осторожностью.
Какие упражнения с дополнительным отягощением на пресс существуют? Почему их нужно делать с осторожностью?

Отвечает фитнес-тренер.

Если простые скручивания больше не вызывают былого жжения в районе живота и заветных кубиков так и не появилось, не страшно. Продолжить тренировки можно с отягощениями. В качестве них можно выбирать снаряд с комфортным для вас весом: гантели, блины для штанги, гири и даже бутылки с водой. А какие упражнения для прокачки пресса с дополнительным весом можно делать, мы вам сейчас расскажем.

<a href="https://www.instagram.com/fitness_mother_/?utm_medium=copy_link">Елена Старостина</a>
Елена Старостина
фитнес-тренер, диетолог, спортсменка категории «бодифитнес»

Важно не переборщить с отягощениями. Стоит отметить, что при гипертрофии косых мышц пресса, которые также участвуют в выполнении упражнений, талия не будет сужаться. Она будет увеличиваться в объёмах. И хотя это рост именно за счёт мышечной массы, если ваш план заключался в моделировании силуэта с узкой талией, стоит с осторожностью отнестись к упражнениям на пресс.

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Прямые скручивания с отягощением

Техника выполнения:

  • ложимся на спину. Ноги слегка сгибаем и фиксируем ступни под чем-нибудь тяжёлым;
  • помещаем блин нужного веса за голову и держим его там обеими руками;
  • из такого положения отрываем от пола лопатки;
  • скручиваем тело вперёд и вверх;
  • затем опускаем его обратно в исходное положение. Не допускаем полного расслабления тела до окончания подхода.

Фото: istockphoto.com

Подъём ног в висе с гантелей

Техника выполнения:

  • хватаемся обеими руками за перекладину и повисаем на ней;
  • между стопами зажимаем небольшую гантель;
  • поднимаем прямые ноги вверх до уровня пояса;
  • после вновь опускаем;
  • повторяем подъёмы, стараясь не раскачиваться.

Косые скручивания с медболом

Техника выполнения:

  • садимся на пол, ноги лежат прямо, тело чуть отклонено назад;
  • слева от себя кладём медбол нужного веса. Берём снаряд обеими руками и перемещаем его в правую сторону;
  • продолжаем повторять это движение, не опуская при этом медбол на пол.

Фото: istockphoto.com

Скручивания с медболом в ногах

Техника выполнения:

  • ложимся на пол, руки держим за головой, ноги сгибаем в коленях;
  • зажимаем между щиколотками медбол небольшого веса;
  • поднимаем ногами мяч вверх;
  • затем возвращаемся в исходное положение;
  • повторяем такие подъёмы без участия рук и спины.

Любая тренировочная программа требует продуманности и бережного отношения к своему телу. Чётко ставьте цели на своих занятиях, и результат не заставит себя долго ждать.

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