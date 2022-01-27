Почему иногда спорт не лечит депрессию, а вызывает её?

Рассказываем, из-за чего тренировки могут быть не в радость и что с этим делать.

В чём причина депрессии спортсменов? В слабой психике, чрезмерно агрессивной внешней среде? Либо спортсмены находятся в депрессии уже длительное время, а соревнования являются спусковым механизмом?

В мае прошлого года вторая ракетка мира Наоми Осака взяла перерыв в спортивной карьере. На подобный шаг два месяца спустя решилась и Симона Байлз, лидер сборной США по спортивной гимнастике. Обе спортсменки, как выяснилось позже, столкнулись с проблемой ментального здоровья.

И таких примеров масса — по статистике, депрессия возникает примерно у трети атлетов. Вместе со спортивным психологом разобрались, почему спорт — это не всегда хорошо.

Денис Басов спортивный психолог Очень многое зависит от приоритетов, возможностей организма и тренера, настроя.

Почему из-за спорта может развиться депрессия?

Чтобы ответить на этот вопрос, важно разобраться в том, ради чего люди приходят в спорт. Причины можно разделить на две группы: удовольствие от процесса и гонка за результатом. Там, где важен процесс, всё просто — пока есть кайф от тренировок, спортсмен продолжает заниматься. Кайфа нет — человек делает перерыв на время или уходит в другой вид спорта, или вообще может завязать с ним. Там, где важен результат, на кон ставится нечто большее, чем тренировки в удовольствие.

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Также занятия могут быть средством достижения каких-то целей. Например, когда родители отдают ребёнка в спорт с целью воспитать физические качества, силу воли, целеустремлённость, или чтобы в будущем он стал тренером, спортивным менеджером.

Денис Басов спортивный психолог В наиболее талантливых стараются вложить больше времени, усилий, выработать индивидуальный подход. И если ребёнок и родители не возражают, начинается более целенаправленная спортивная подготовка. Постоянно усложняются изучаемые элементы, растут требования к точности их выполнения. Вот и получается, что деятельность, которая раньше приносила удовольствие, теперь нацелена на достижение конкретных результатов. Времени на досуг, учёбу, отдых и общение с близкими становится меньше. Лишение основных сторонних удовольствий приводит к снижению удовольствия от самих тренировок и положительных эмоций в жизни. Это, в свою очередь, создаёт предпосылки к появлению депрессии.

Как избежать депрессии и сохранить пользу от спорта?

Что же делать в ситуациях, когда подобное уже случилось или может произойти в ближайшее время? Для этого есть ряд шагов.

Грамотно распределите время

Говорят, что гармоничный человек — это всесторонне развитый человек. То есть, если спорт забирает у вас или вашего ребёнка время из других жизненных сфер, лучше стараться их уравновесить. Например, составить план активностей на неделю и прописать время, которое занимает каждая жизненная сфера, чтобы наиболее значимые из них были представлены в плане.

Обсудите план занятий с тренером

Денис: Если тренер настаивает на том, что нужно увеличивать время на спорт, но вы понимаете, что придётся его забрать из других жизненных сфер, нужно это обсудить. Ничего страшного в том, что ваши приоритеты не совпадут. Если вы приходите в спорт за здоровьем, навыками, хорошим настроением, общением, важно напоминать себе об этом и отстаивать свои интересы. Если тренер всё равно продолжает настаивать, вы вполне можете выбрать другого инструктора. Но если вы нацелены на высокие спортивные результаты, тогда верящий в вас тренер — именно то, что вам сейчас нужно.

Поговорите с близкими

Если в ходе тренировок вы начали чувствовать, что «что-то не так», «почему-то всё серо в жизни» или «мне грустно всё больше и больше», самое время об этом поговорить. Это можно сделать с тренером, друзьями, со спортивным или «обычным» психологом. Главное, не подавлять это в себе, чтобы недовольство не копилось и не нарастало.

Фото: istockphoto.com

Если вас, как теннисистку Наоми Осаку, начало раздражать общение с прессой во время соревнований, обязательно обсудите причины со специалистами.

Денис: Возможно, проблема кроется в том, что вы замкнутый человек. Или не очень уверены в качестве своей подготовки, и любое дополнительное внимание может эту неуверенность лишь усиливать. Чувство дискомфорта — как психологического, так и физического — нельзя оставлять без внимания. С этим нужно работать. Часто эмоциональный негатив может проявляться в виде недовосстановления, травм, конфликтов, снижения качества выступлений.

Что в итоге?

Спорт, как и любой вид деятельности, может приносить радость или дискомфорт. Очень многое зависит от ваших приоритетов, возможностей организма и тренера, настроя. Чтобы сохранять позитив и психическое здоровье, старайтесь искать удовольствие в тренировках и соревнованиях.

Фото: istockphoto.com

Делитесь впечатлениями о тренировках с близкими, помните о других важных для вас жизненных сферах, будьте гармоничны. Если вас что-то беспокоит, старайтесь сразу это обсуждать, по возможности решать проблему или менять к ней отношение на позитивное. Этого достаточно, чтобы спорт приносил вам радость и пользу.

Ну и напоследок предлагаем вам пройти мини-тест. Ответьте себе, согласны ли вы с утверждениями:

после тренировок вы какое-то время продолжаете оживлённо обсуждать, что там было;

позитивно отзываетесь о тренере;

хотите идти на следующую тренировку.

Проверьте себя по этому списку. Если у вас совпадает хотя бы один пункт — уже хорошо.