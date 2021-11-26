Как принимать себя и своё тело со всеми особенностями? 4 совета психолога

В последнее время появилась тенденция на принятие себя. Мы учимся быть в гармонии с самими собой, прислушиваясь к внутреннему голосу своего тела. И если раньше мы могли ежедневно тренироваться, изнурять себя диетами и делать пластические операции, то сегодня понимаем, к каким негативным последствиям это приводит.

Вместе с психологом постараемся разобраться, как принять своё тело с его недостатками и особенностями.

Касторнова Ксения когнитивно-поведенческий терапевт Не идти на поводу у общепризнанных стандартов — действительно непростая задача.

Откуда берутся комплексы?

Наблюдая в соцсетях за картинкой красивой жизни, где у каждого идеальная кожа и подтянутое тело, мы невольно стараемся добиться подобного результата и не задумываемся об истинных потребностях и особенностях нашего организма. Из-за этого возникают комплексы, осложняющие нашу жизнь.

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По словам эксперта, это приводит к появлению «вредных привычек». Например, к привычке сравнивать себя с другими и в целом оценивать себя. Ребёнок не рождается закомплексованным. В течение всей жизни на человека оказывают влияние как его ближайшее окружение, так и социум в целом. Если в детстве одобрение, внимание и любовь родителей/учителей человек мог получить только за что-то (за хорошую оценку, за первое место на соревнованиях), то его самооценка становится зависимой от достижений.

Он обретает внутреннее убеждение «я чего-то стою, только если добился высоких результатов». И тогда каждая неудача становится серьёзным ударом: «у меня не получилось, я хуже других, я — ничтожество». Самооценка не должна зависеть от достижений, поскольку в таком случае она крайне неустойчивая.

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Самооценки в принципе стоит избегать. Вы ценны уже сами по себе, вы уже заслуживаете уважения, вам не нужно это доказывать. Из литературы по этой теме можно посоветовать книгу Михай Чиксентмихайи «Поток», которая во многом помогает найти свой путь, а также «Свободу от тревоги» и «Тонкое искусство пофигизма».

Изучите концепцию бодипозитива

Основополагающая идея бодипозитива действительно заключается в принятии своего тела в текущем весе и состоянии. Но это вовсе не означает, что нужно забыть о желаемой фигуре и перестать работать над собой.

Бодипозитив, скорее, призывает к тому, чтобы мы изучали строение нашего тела, понимали, что происходит с организмом, и любили себя независимо от того, что сейчас в мире и в конкретной стране считается красивым. Каждому человеку должно быть удобно в том теле, в котором он живёт, и это относится не только к весу, а вообще ко всему физическому и физиологическому.

«Не идти на поводу у общепризнанных стандартов — действительно непростая задача. Особенно в эру социальных сетей, наполненных доверху успешным успехом. Мне в своё время помогло напоминание, которое я регулярно повторяла: «Это мой путь, мой выбор, и он таков». Спросите себя, что действительно нужно вам, а не окружающим. Что делает вас счастливым? Какую цель вы преследуете? Придёте ли вы к цели, если будете идти на поводу у общепризнанных стандартов?» — говорит эксперт.

Помните о том, что вам нравится в теле

У любого тела есть множество характеристик, и не нужно концентрироваться исключительно на изъянах. Постарайтесь расфокусировать свой взгляд и увидеть, сколько всевозможных параметров есть у вашего, кроме тех, которые вам не нравятся. Каждый человек уникален, присмотритесь к себе и найдите ту черту, которой вы довольны.

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Может быть, у вас красивый цвет глаз, вы открыто улыбаетесь или вам нравится цвет волос. Когда вы начинаете думать о своих недостатках, переключайте внимание на эти детали. Поменяйте излишне критический образ мышления на терпимый и осознанный. Для этого нужна альтернатива тому отрицательному фону, который в вашей голове присутствует каждый день.

Касторнова Ксения когнитивно-поведенческий терапевт Чтобы здраво оценивать себя и свои возможности, ставьте перед собой реалистичные цели. Одной из главных бед современного мира является перфекционизм. Люди склонны предъявлять к себе слишком высокие требования и недостижимые цели. Стремясь к идеалу, человек никогда не остаётся удовлетворённым, довольным собой. Сначала он ставит очень высокую планку. Потом, достигая её, он тут же обесценивает результат и задирает планку ещё выше. Двигайтесь маленькими шагами и цените даже самую маленькую победу. Так вы продвинетесь гораздо дальше, чем если сгорите от собственного перфекционизма.

Окружите себя принимающими людьми

В нашей психике всё прямопропорционально: чем больше времени вы проведёте в компании людей, довольных своим телом, тем лучше станет лично вам. Научно этот процесс мало изучен. Возможно, происходит бессознательный обмен, и в результате вы получаете внутреннюю гармонию.

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Когда человек находится в принимающем обществе, у него уменьшаются тревога и стыд, он меньше думает о своих недостатках и не отвлекается от диалога, чтобы лишний раз прикрыть изъян своего тела. С такими людьми комфортно, так как они лояльно относятся к любым особенностями.

Подберите аффирмации

Аффирмации — это самоубеждающие фразы с позитивным смыслом. Произнося «я принимаю себя», «я такая(ой), какая(ой) есть» и другие, вы занимаетесь аутогенной тренировкой. Её смысл заключается в том, чтобы с помощью таких фраз (формул самовнушения) управлять своим поведением, состоянием и мышечно расслабляться.

Фото: unsplash.com/@omidarmin

Аффирмации говорят себе вслух или пишут, чтобы постепенно привыкнуть к этим мыслям, сознательно поверить в них и почувствовать себя лучше. Аффирмации не приносят эффекта только в том случае, если вы пишете или произносите очевидную неправду про себя.