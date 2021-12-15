Что делать, если все вокруг говорят о спорте, а вас это раздражает?

Почему успех других может демотивировать? Что делать, если раздражают продуктивные люди?



Разбираемся вместе с экспертами.

Порой кажется, что общество разделилось на два лагеря: первые — успешные, энергичные, с красивыми фигурами. Вторые же с грустью смотрят на первых, не понимая, откуда взять на всё это силы, мотивацию и время. Рассказываем, что делать, когда все вокруг на спорте и правильном питании, а вы нет.

Вероника Тюрина психолог-консультант Мы все стремимся к идеалу, но лучшее, что мы можем сделать — принять себя здесь и сейчас. А затем спокойно обозначить свои зоны роста, ненавязчиво превратив их в цели.

Почему успехи других в спорте вызывают чувство вины?

Посмотрев на инстадиву, которая уже к семи утра сходила на йогу и приготовила себе ПП-завтрак, вы испортили себе настроение? Грусть, вина или зависть — отличный маркер, который напоминает о собственных желаниях, целях и планах. О том, что вы хотите, но почему-то постоянно откладываете. Негативные чувства — это некий маячок, который сигналит: «Вы тоже этого хотите, начинайте двигаться в эту сторону».

Фото: istockphoto.com

Анна Владимирова психолог Начните предпринимать хотя бы первые шаги к тому, чтобы приблизиться к желаемой цели — здоровью/шпагату/накаченному телу. Вы удивитесь, как быстро чувство вины сменится на любопытство и азарт.



Другой вопрос, если вы постоянно смотрите на инстадив и корите себя за то, что вы не как она. Но при этом вас совершенно не привлекает такой образ жизни. Возможно, вам просто неинтересны силовые тренинги, бег или йога. Может быть, ваше — это танцы? Закройте «Инстаграм» и начните составлять список того, что нравится именно вам. Действуйте — и другие люди перестанут вас волновать.

Другой причиной может быть то, что вы просто не нашли свою мотивацию для спорта. Многих воспитывали в концепции «надо»: надо учиться, заниматься спортом, быть здоровыми и красивыми. Но никто не объяснил, зачем это нужно. В этом случае возникает сопротивление всем этим долженствованиям и внутренний бунт: «Я никому ничего не должен/на». Да, вы действительно никому ничего не должны. Но, возможно, вам хочется? Хочется быть здоровыми, выносливыми, красивыми. Найдите свой стимул — и, если вы сможете обозначить свои «хочу», вам больше никогда не придётся себя заставлять. В противном случае честно признайтесь себе, что сейчас вам это не нужно.

Анастасия Корнеенко тренер, блогер, рекордсмен книги рекордов Гиннесса по самой массовой зарядке Как правило, демотивацию вызывает то, что в нас не проявлено. Возможно, это говорит какой-то нераскрытый потенциал. Чтобы не чувствовать вину, нужно разобраться с причинами. Чаще всего на это влияет какой-то негативный опыт или скрытые выгоды — «сейчас мне выгодно не заниматься и страдать». Важно выстроить фундамент «что, почему, зачем и как» и только после определяться с тренировками. Занятия нужно выбирать по душе, экологичные по отношению к своему телу.



Сейчас есть очень много направлений, которые не требуют колоссальных усилий. Если тренироваться в приемлемом для организма режиме, всё встанет на свои места. И после первого результата вы вряд ли вернётесь назад.

Что делать с негативными чувствами?

Прежде всего снять остроту этого вопроса

Да, ЗОЖ — это полезно. Но если внутри вас идёт сопротивление, видится неискренность в фитоняшках, то стоит ненадолго отстраниться от этой темы. Это даст время, чтобы разобраться в себе. Делать, потому что надо, а не потому, что хочется — вредно. Отсюда очень частые откаты и полный отказ от ЗОЖа с объяснением «это не моё». Любое сопротивление — это психическая защита и сигнал обратить внимание на себя и понять, в чём настоящая причина сопротивления.

Фото: unsplash.com/@all_who_wander

Понять, что с вами всё в порядке, даже если вы не следуете ЗОЖу

Вероника: Речь идёт о вашей личности: чувство вины за то, что вы в каком-либо вопросе «не как все» — это деструктивное следствие заниженной самооценки. Обратите внимание: уверенный в себе человек может принять или не принять то или иное мировоззрение. Но в любом случае он сделает это из собственного понимания ценности. Уверенный в себе человек обладает гибким мышлением и готов осознать, что он может быть в чём-то неправ или не хотеть того, чего хочет большинство.

Полюбить себя — именно это чувство лежит в основе здоровой самооценки

Из любви к себе человек выбирает максимальную пользу и принимает её в комфортном для себя виде. Отсюда рождается осознанный подход к образу жизни и телу. Сделать выбор в пользу ЗОЖ в этом случае не составит труда. И это будет ваш личный выбор, а не способ подстроиться под других. Не стоит «назло всем» отказываться от спорта.

Описать желаемый образ себя

Вероника: Мы все стремимся к идеалу, но лучшее, что мы можем сделать — принять себя здесь и сейчас. А затем спокойно обозначить свои зоны роста, ненавязчиво превратив их в цели. Например, скинуть 5 кг, добиться красивого пресса или улучшить качество кожи. И уже после — выбрать для этого средства и методы. Когда мозгу понятно, зачем вы собираетесь перестраивать свой режим питания, не возникает сопротивления и чувства вины. Главное — это искреннее желание.

Так или иначе – только вы решаете, как жить и что делать.