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Как помочь себе и близкому человеку пережить стресс: советы психологов и других специалистов

Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция

Валерия Баринова
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Фото: «Чемпионат»
Как помочь себе в стрессовой ситуации? Инструкция
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Советы экспертов для тех, кто потерял покой.

В моменты стресса мы становимся как никогда уязвимы. Сегодня важно не только научиться с ним справляться, но и помочь в этом близким. Мы знаем, как сложно бывает признать, что помощь действительно необходима. Поэтому вместе со специалистами собрали здесь все самые важные материалы о том, что делать, чтобы найти гармонию в своём внутреннем мире самостоятельно. Список статей будет пополняться, рекомендуем добавить страницу в «Закладки».

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«Как я могу отвлечься, чтобы не сойти с ума?»

Со стрессом лучше всего справляются спорт и еда. Но чтобы ни то, ни другое вам не навредило, важно подойти к выбору нагрузок и рациона с умом.

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«Как понять, что мне нужно обратиться к психологу?»

Главный признак, по которому можно понять, что теперь точно нужно обратиться к специалисту, — понимание, что вы не можете самостоятельно наладить своё эмоциональное состояние и хотя бы ненадолго отвлечься.

Что нужно знать, перед тем как идти к психологу? Что нужно знать, перед тем как идти к психологу?
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За поддержкой можно обратиться в бесплатные службы психологической помощи.

Служба экстренной психологической помощи МЧС России

Телефон: +7 (495) 989-50-50
Круглосуточно

Телефонная психологическая консультация «Ярославна»

Телефон: +7 (495) 120-16-60
С 10:00 до 21:00 в будние дни

«Телефон доверия» экстренной психологической помощи

+7 (495) 575-87-70

Психологи-волонтёры, готовые оказать помощь

Берегите себя!

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