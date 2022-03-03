Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция

В моменты стресса мы становимся как никогда уязвимы. Сегодня важно не только научиться с ним справляться, но и помочь в этом близким. Мы знаем, как сложно бывает признать, что помощь действительно необходима. Поэтому вместе со специалистами собрали здесь все самые важные материалы о том, что делать, чтобы найти гармонию в своём внутреннем мире самостоятельно. Список статей будет пополняться, рекомендуем добавить страницу в «Закладки».

«Все говорят, и мне нужно?»

Когда вам кажется, что чувство вины становится нормой, важно определить, чем оно вызвано, и задать себе простой вопрос: «Есть ли в действительности в этом моя вина». Объясняем, как перестать корить себя за любое действие или бездействие и почему вы вообще не обязаны иметь своё чёткое мнение и его озвучивать.

«Что делать, если мне плохо и страшно?»

Если вы чувствуете, что контролировать свои эмоции становится всё сложнее, а голову не покидают негативные мысли, обратите внимание на разные способы «переключения». Чаще всего помогают любимые увлечения и медитации. Вот ещё несколько рекомендаций специалистов.

«Как я могу отвлечься, чтобы не сойти с ума?»

Со стрессом лучше всего справляются спорт и еда. Но чтобы ни то, ни другое вам не навредило, важно подойти к выбору нагрузок и рациона с умом.

«Как понять, что мне нужно обратиться к психологу?»

Главный признак, по которому можно понять, что теперь точно нужно обратиться к специалисту, — понимание, что вы не можете самостоятельно наладить своё эмоциональное состояние и хотя бы ненадолго отвлечься.

За поддержкой можно обратиться в бесплатные службы психологической помощи.

Служба экстренной психологической помощи МЧС России

Телефон: +7 (495) 989-50-50

Круглосуточно

Телефонная психологическая консультация «Ярославна»

Телефон: +7 (495) 120-16-60

С 10:00 до 21:00 в будние дни

«Телефон доверия» экстренной психологической помощи

+7 (495) 575-87-70

Психологи-волонтёры, готовые оказать помощь

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