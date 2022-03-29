Необязательно объедаться сладостями и другими вредностями, чтобы справиться со стрессом.

Что съесть, чтобы успокоиться: 10 продуктов против тревоги

Лента новостей наводит на человека страх и тревогу. Большинство поглощены волнением и растерянностью на фоне роста цен, отсутствия стабильности, мыслей о будущем. Эмоциональное напряжение негативно сказывается на здоровье: бессонница, головная боль, расстройства желудочно-кишечного тракта, социофобия.

Поддержать организм во время стресса и восполнить ресурсы поможет полноценный рацион питания. Рассказываем о продуктах, которые успокоят и стабилизируют нервную систему.

Какие витамины успокаивают нервную систему

Витамин D

В рационе обязательно должны присутствовать продукты, содержащие витамин D. Он даёт энергию, повышает активность щитовидной железы, предохраняет от хандры.

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«Солнечный» витамин содержится в морской рыбе, диком лососе, тунце, печени трески, ламинарии, фейхоа.

Витамины группы В

Для нервной системы не менее важны и витамины группы B. Они обеспечивают правильную передачу нервного импульса. Найти их можно в цельнозерновом хлебе, красном мясе, говяжьей печени.

Антиоксиданты

Для стабильного эмоционального состояния полезны антиоксиданты, содержащиеся в чёрной смородине, чернике, голубике, ежевике, клюкве и бруснике. Ягоды также богаты витамином С, который защищает клетки мозга и улучшает выработку дофамина — гормона удовольствия. Последний, в свою очередь, нормализует настроение и сокращает риск депрессии.

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Жирные кислоты Омега-3

Помимо витаминов и антиоксидантов, для нормальной передачи нервного импульса необходимы жирные кислоты, такие как Омега-3. Они содержатся в лососе, скумбрии, форели, красной икре и льняном масле.

Какие полезные продукты помогут справиться с тревожностью

Во время стресса рука тянется к плитке шоколада или пирогу. Сладости на короткое время повышают уровень сахара в крови и способствуют выбросу инсулина, но не нормализуют эмоциональное состояние. Спустя несколько часов вы вновь почувствуете тревожность, страх и даже апатию.

Чтобы успокоиться и не набрать лишних килограммов из-за перееданий, включите в рацион «антистрессовые» продукты.

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Авокадо

Плод богат витаминами и минералами: калий, витамин Е, витамины группы В, фолиевая кислота и Омега-3. В авокадо много клетчатки, которая помогает снизить уровень холестерина. Фрукт уменьшает тревожность, поддерживает работу головного мозга, насыщая его полезными жирами и витаминами, а антиоксидант глутатион противостоит хронической усталости.

Цитрусовые

Лимоны, грейпфруты, апельсины и мандарины богаты витамином C. Он защищает от вирусов, стрессов и переутомлений. В апельсинах много провитамина А, который укрепляет сосуды головного мозга, нормализует артериальное давление и улучшает настроение.

Фото: unsplash.com/@julie_peretiatko

Зелёные овощи

Белокочанная и цветная капуста, брокколи, лук-латук, салат, шпинат, щавель. Овощи содержат калий и фолиевую кислоту, которые необходимы для выработки дофамина. Зелёные овощи помогают восстановиться при нервном перенапряжении, снижают возбудимость и повышают стрессоустойчивость.

Голубика

Ягода отличается высоким содержанием полифенолов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ, которые положительно влияют на эмоциональную стабильность и мозговую активность, помогают бороться с забывчивостью и улучшают настроение. Полифенолы препятствуют развитию нейродегенеративных заболеваний: болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Фото: unsplash.com/@moniqa

Морковь

Насыщена провитамином A и бета-каротином. Эти элементы укрепляют сосуды головного мозга и нормализуют круговорот крови в периферийной и центральной нервной системе, снижают уровень стресса.

Жирные сорта рыбы и икра

Источники ценных полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, которые считаются «топливом» для работы нервной системы. В морепродуктах содержится много цинка и йода, необходимых для нормального функционирования эндокринной системы.

Сельдерей

Стебель сельдерея обладает успокаивающим и слабым седативным воздействием из-за огромного количества витамина С (в 100 г содержится 8 мг вещества — 10% от суточной дозы) и бета-каротинов, которые в организме преобразуются в витамин А.

Фото: unsplash.com/@alexlvrs

Магний и кремний в составе успокоят и поддержат нервную систему после эмоциональных потрясений.

Куриные яйца

Отличная замена плитке шоколада. Яйца содержат фенилаланин, который участвует в производстве нейротрансмиттеров: тирозина, эпинефрина и норадреналина. Они помогают улучшить память и производительность при сильном стрессе, стимулируют центральную нервную систему.

Бананы

Самый известный продукт-антидепрессант, который полезен при хронической усталости и хандре. А из аминокислоты триптофана синтезируется «гормон счастья» — серотонин, а также мелатонин, «гормон сна». Они поднимают настроение и улучшают качество сна, считаются профилактикой депрессии и уменьшают тревожность.

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Зелёный чай

Оказывает антистрессовый эффект благодаря высокому содержанию антиоксидантов и флавоноидов. Соединение L-теанин, которое содержится в чае, оказывает расслабляющее действие на нервную систему. Кроме того, сам процесс чаепития успокаивает, даёт чувство умиротворения — это своего рода медитация.

Миндаль

Орех богат витамином В2, E, цинком, магнием. Тандем этих веществ участвует в производстве серотонина — нейромедиатора, молекулы которого перемещаются между нейронами (нервными клетками) и помогают передавать сигналы в мозг. Серотонин помогает справиться с депрессией, регулирует уровень беспокойства и тревоги, обеспечивает здоровый сон и пищеварение. Чтобы разгрузить нервную систему, нужно съедать 30 г орехов в день.