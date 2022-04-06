Новые лица спорта: с помощью кого продвигаются бренды в 2022 году?

Спортсмены всегда были предметом вожделения для брендов: они имеют большую аудиторию поклонников и авторитетность, чаще всего ассоциируются со здоровым образом жизни и привыкли к активной общественной деятельности. Сегодня расскажем про несколько новых партнёрских договоров, которые заключили бренды с представителями спортивной индустрии.

Гризманн и Mango

У футболиста «Атлетико Мадрид» — новый контракт, на этот раз с брендом одежды. Испанская марка, которая всё-таки чаще упоминается как производитель женской одежды, укрепляет свои позиции на рынке мужской. Антуан не просто будет лицом Mango – он принял участие в разработке самой коллекции.

Фото: mangoman.com

В новую капсулу вошли брюки из сатина и льна, двубортные костюмы и жакеты из смеси хлопка и льна. Все элементы коллекции выполнены в минималистичном стиле.

«Для меня большая честь иметь возможность сотрудничать с таким брендом, как Mango, с которым у меня так много общего. В коллекции представлены чрезвычайно универсальные и удобные вещи, которые адаптируются к стилю каждого человека. Я считаю, что в этой коллекции многое связано со средиземноморским духом бренда и его ценностями», — сказал Гризманн.

Adidas и обычные студенты

В новом модном сезоне моделями и лицами бренда станут не именитые спортсмены и суперзвёзды, а обычные студенты из США. Кампания будет называться Name, Image, Likeness — «Имя, Образ, Общность» и позволит сразу 50 тыс. молодых спортсменов стать оплачиваемыми амбассадорами adidas.

Фото: adidas.com

План кампании рассчитан на 23 вида спорта и 12 месяцев. Старт намечен на осень 2022 года. Первыми в программу включатся учебные заведения, исторически созданные для темнокожих учащихся, постепенно к ним будут добавляться все остальные колледжи и университеты.

Лео Месси и Socios

Новый рекламный проект аргентинца — продвижение криптокомпании Socios в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдёт в конце 2022 года в Катаре. В качестве глобального посла Месси будет продвигать кампанию среди своих 400 миллионов подписчиков и примет участие в нескольких образовательных и рекламных мероприятиях.

Фото: messi.com

Socios сотрудничают с «Барселоной», «Манчестер Сити», «Ромой», «Интером», «Монако», «ПСЖ» и даже «Спартаком». За три года, на которые рассчитан контракт, Лео, ставший первым глобальным амбассадором бренда, получит $ 20 млн.

WhatsApp и Яннис Адетокунбо

WhatsApp объявил о партнёрстве с нападающим «Милуоки Бакс» и самым ценным игроком НБА прошлого сезона. Яннис — первый глобальный партнёр компании. Сотрудничество отражает идеал культурного представительства и силу взаимосвязей с семьёй, культурой и обществом.

Результатом партнёрства стало худи с игровым номером 34 на груди, дополненным до «+234». Это код Нигерии, где родился баскетболист.

Фото: nba.com

«Это был результат сотрудничества между мной, Яннисом, нигерийскими мастерами по окрашиванию красок и нигерийскими портными — все мы были связаны через WhatsApp», — говорит дизайнер Нии Окубойеджо.