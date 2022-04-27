3 напитка, которые помогут сократить риск авитаминоза весной

Такая профилактика поможет обойтись без дополнительных трат на лекарства.

С приходом весны о себе заявляет авитаминоз. Из-за нехватки витаминов человек испытывает сонливость, раздражительность, быстро утомляется, простывает и находится в плохом настроении.

Весеннее недомогание и недостаток витаминов напрямую связаны с питанием. Поэтому в это время года рацион должен быть особенно сбалансированным: содержать белки, полезные жиры, сложные углеводы и, конечно же, витамины.

Отличным дополнением к полноценному питанию станут витаминизированные напитки и чаи. А о пяти вариантах, которые помогут в борьбе с бессонницей, рассказали в видео «Чемпионата».

Напиток из шиповника и малины

Это кладезь витамина С, который необходим для поддержки иммунитета и синтеза коллагена. Шиповник помогает избавиться от отёков, выводя лишнюю жидкость из организма. Малина — природный антиоксидант, богата веществами, которые помогают обновляться клеткам.

Фото: unsplash.com/@sawa4244

Кроме того, малина — противовоспалительное, антисептическое, антибактериальное и потогонное средство, борется с инфекциями верхних дыхательных путей и простудой благодаря салициловой кислоте. Естественным образом снижает температуру, поддерживает микрофлору за счёт богатого содержания меди. Однако малину не стоит применять при некоторых заболеваниях почек и поджелудочной железы.

Для напитка вам понадобятся:

замороженная малина — 50 г;

сушёный шиповник — 50 г;

кипяток — 200 мл.

Смешайте ингредиенты и залейте кипятком. Накройте крышкой и оставьте примерно на 15-20 минут. Пить напиток можно как горячим, так и охлаждённым.

Брусничный морс

Брусника богата пектиновыми веществами, полифенолами и эфирным маслом, в котором содержится около 70 полезных органических соединений, а также витамином С.

По содержанию каротина (провитамина А) брусника превосходит клюкву, лимоны, груши, яблоки, виноград и чернику. Богата она и витамином В2. В её плодах содержится бензойная кислота — натуральный консервант. В среде, создаваемой этой кислотой, болезнетворные бактерии теряют способность к развитию и размножению. Именно бензойная кислота превращает бруснику в природный антибиотик.

Фото: istockphoto.com

Применение брусники оправдано при лечении заболеваний мочевыделительной системы, особенно циститов. Она усиливает активность антибиотиков и некоторых препаратов, поэтому её рекомендуют при температуре. Ягода повышает аппетит после тяжёлых болезней и травм. Брусничный морс обладает противовоспалительным и мочегонным действиями.

Для напитка вам понадобятся:

замороженная брусника — 300 г;

вода — 1,5 л;

мёд — по вкусу.

Бруснику перетрите через сито, оставляя в нём только жмых. Через этот жмых налейте воду, аккуратно отжимая ложкой шкурки ягод. Вода может быть тёплой или горячей — на ваш вкус. Тщательно перемешайте полученный напиток. При желании можно добавить необработанный мёд.

Айс-матча

Антиоксиданты, содержащиеся в матче, нейтрализуют свободные радикалы (молекулы, провоцирующие окисление клеток и, как следствие, их старение) и поддерживают защитные силы организма. Матча снижает холестерин, повышает уровень энергии и улучшает концентрацию. Богата железом, кальцием и калием.

Фото: unsplash.com/@getsummerrain

Для напитка вам понадобятся:

матча — 5 ч. л.;

растительное молоко (овсяное, миндальное, соевое) — 500 мл;

лёд — 2 стакана.

Залейте матчу 250 мл молока. Хорошенько взбейте вилкой или венчиком, пока порошок полностью не растворится. Перелейте в кувшин и добавьте оставшееся молоко. Положите в кувшин лёд — и витаминный напиток готов.