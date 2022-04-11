Как вывести лишнюю воду из организма? 5 действенных способов

Разбираемся вместе с врачом.
Лишние килограммы не всегда говорят о проблемах с весом. Иногда пугающие цифры на весах — это в том числе скопившаяся жидкость. Такое может произойти из-за болезни или если есть много солёной и сладкой еды, мало двигаться и много спать. Как же решить проблему?
Отёк — это не только косметическая проблема. В первую очередь это симптом.
Из-за чего жидкость задерживается в организме?
Ирина: Лишняя вода нередко приводит к отёку, который свидетельствует о достаточно безобидных вещах вроде избытка соли в рационе или недостатке чистой питьевой воды. Но также может говорить о серьёзных проблемах, вплоть до сердечной недостаточности. Отёки часто встречаются и у офисных работников, которые много часов проводят в статике, мало двигаются, как правило, им сложно поддерживать здоровый рацион.
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Как избавиться от отёков?
Для начала стоит проанализировать образ жизни. Неправильное питание, отсутствие физической активности и частые стрессы способствуют задержке жидкости в организме.
Снизить потребление соли
Дневная норма для взрослого человека — всего 5 г. Это одна чайная ложка без горки. Кажется, что это достаточно много, но не забывайте, сколько «скрытой» соли содержится в сладостях, хлебе, консервах.
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Уменьшить количество сахара
Сладости тоже могут стать причиной отёков. Сахар повышает уровень глюкозы в крови, провоцируя выброс инсулина, который и задерживает воду. Вот почему, если съесть торт вечером, на утро появляются лишние килограммы — но это не жир, а вода. Лучше добавьте в рацион фрукты.
Больше двигаться
Из-за сидячего образа жизни может появиться отёчность ног. Введите в свой график лёгкий спорт два раза в неделю, больше ходите пешком. По возможности вставайте хотя бы раз в час из-за стола, устраивайте пятиминутную разминку.
Соблюдать питьевой режим
Вода не приводит к накоплению жидкости, скорее, наоборот, обезвоживание вызывает отёки. В этом есть логика: обычная чистая вода необходима для нормальной работы организма, который и сам хорошо избавляется от всего лишнего. Попробуйте заменить кофе простой водой, старайтесь в день выпивать примерно 1,5 л (если нет противопоказаний, например, из-за проблем с почками).
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Сократить стресс
Этот совет выполнить сложнее всего. Тем не менее кортизол, гормон стресса, задерживает воду в организме, мешает похудению. Его избыток крайне негативно влияет на здоровье и общее самочувствие. Нервничать, на самом деле, вредно.
Что делать, если отёки не проходят?
Если вы скорректировали образ жизни, а проблема осталась, стоит обратиться к врачу. При отёчности придётся проверить сразу несколько органов и систем:
- щитовидную железу — гипотиреоз (состояние, вызванное дефицитом гормонов щитовидной железы) часто сопровождается отёчностью;
- сердечно-сосудистую систему;
- печень и почки;
- поджелудочную железу — отёки вероятны при сахарном диабете.
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По результатам этих анализов доктор сможет определиться с дальнейшей диагностикой и устранить источник проблемы.