В каких продуктах есть витамин A и чем опасен его дефицит

Рассказываем вместе с нутрициологом.
Витамин А считается одним из самых ценных для организма. Его ещё называют ретинолом — жирорастворимым антиоксидантом (препятствует окислительным процессам).
Чем полезен витамин A
Омолаживает
Витамин А активизирует выработку коллагена — это важный белок, составляющий основу соединительной ткани. Кроме того, вещество оказывает увлажняющее воздействие на кожу, снижает выработку подкожного сала, обновляет клетки и предотвращает пигментацию кожи. Помогает в борьбе с угрями, акне и неровностями.
Фото: unsplash.com/@sinileunen
Укрепляет иммунитет
Витамин необходим иммунной системе в первую очередь потому, что помогает вырабатывать антитела, эффективные в борьбе с различными инфекциями. Также он снижает вероятность некоторых болезней, активизирует выработку новых клеток и укрепляет защитные свойства организма. Этот витамин нередко рекомендуют при инфекционных заболеваниях.
Улучшает зрение
Употребление витамина А способствует здоровью глаз, помогает лучше адаптироваться к темноте и точнее различать цвета.
Помогает при беременности
Женщинам витамин А полезен для улучшения репродуктивной функции, а также рекомендуется к употреблению во время беременности. Он снижает риск патологий у плода, поэтому перед планированием беременности стоит сдать анализы на дефицит витамина А.
В каких продуктах содержится витамин А
В первую очередь этого витамина много в овощах и фруктах – например, в дыне, тыкве, персиках, моркови, брокколи. Из других продуктов можно выделить яйца, молоко, печень трески, сливочное масло и рыбий жир.
Фото: unsplash.com/@othernesstv
Витамин А также содержится во многих приправах: шалфее, паприке, базилике, душице, карри и боярышнике.
Как понять, что у вас дефицит витамина А
В первую очередь следует обратить внимание на такие симптомы:
- проблемы с кожей: угри, акне, экзема, чрезмерно сухая кожа и длительные кожные заболевания;
- проблемы со зрением, чрезмерная сухость глаз;
- плохо видите в темноте;
- часто подхватываете инфекции.
Может ли возникнуть переизбыток витамина А в организме
Да, такое может случиться.
Елена: Если в организме витамина накопилось слишком много, он почти не будет выводиться. А это может повлиять на его концентрацию в печени.
Максимальная доза витамина А для взрослого — 3000 мкг в сутки. Оптимальная — 700-900 мкг. И если употребить больше, последствия могут оказаться тяжёлыми. Но из обычных продуктов получить передозировку витамином А практически невозможно. Разве что вы будете съедать каждый день по 200 г говяжьей печени.
Фото: unsplash.com/@rominafa
Симптомы при передозировке:
- сыпь на теле;
- повышенное давление;
- головные боли;
- чрезмерное нервное напряжение;
- сухость губ.