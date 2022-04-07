Переизбыток тоже не приведёт ни к чему хорошему.

В каких продуктах есть витамин A и чем опасен его дефицит

В чём польза витамина A? Как получить его из пищи?



Рассказываем вместе с нутрициологом.

Елена Доронкина нутрициолог Витамин А считается одним из самых ценных для организма. Его ещё называют ретинолом — жирорастворимым антиоксидантом (препятствует окислительным процессам).

Чем полезен витамин A

Омолаживает

Витамин А активизирует выработку коллагена — это важный белок, составляющий основу соединительной ткани. Кроме того, вещество оказывает увлажняющее воздействие на кожу, снижает выработку подкожного сала, обновляет клетки и предотвращает пигментацию кожи. Помогает в борьбе с угрями, акне и неровностями.

Фото: unsplash.com/@sinileunen

Укрепляет иммунитет

Витамин необходим иммунной системе в первую очередь потому, что помогает вырабатывать антитела, эффективные в борьбе с различными инфекциями. Также он снижает вероятность некоторых болезней, активизирует выработку новых клеток и укрепляет защитные свойства организма. Этот витамин нередко рекомендуют при инфекционных заболеваниях.

Улучшает зрение

Употребление витамина А способствует здоровью глаз, помогает лучше адаптироваться к темноте и точнее различать цвета.

Помогает при беременности

Женщинам витамин А полезен для улучшения репродуктивной функции, а также рекомендуется к употреблению во время беременности. Он снижает риск патологий у плода, поэтому перед планированием беременности стоит сдать анализы на дефицит витамина А.

В каких продуктах содержится витамин А

В первую очередь этого витамина много в овощах и фруктах – например, в дыне, тыкве, персиках, моркови, брокколи. Из других продуктов можно выделить яйца, молоко, печень трески, сливочное масло и рыбий жир.

Фото: unsplash.com/@othernesstv

Витамин А также содержится во многих приправах: шалфее, паприке, базилике, душице, карри и боярышнике.

Как понять, что у вас дефицит витамина А

В первую очередь следует обратить внимание на такие симптомы:

проблемы с кожей: угри, акне, экзема, чрезмерно сухая кожа и длительные кожные заболевания;

проблемы со зрением, чрезмерная сухость глаз;

плохо видите в темноте;

часто подхватываете инфекции.

Может ли возникнуть переизбыток витамина А в организме

Да, такое может случиться.

Елена: Если в организме витамина накопилось слишком много, он почти не будет выводиться. А это может повлиять на его концентрацию в печени.

Максимальная доза витамина А для взрослого — 3000 мкг в сутки. Оптимальная — 700-900 мкг. И если употребить больше, последствия могут оказаться тяжёлыми. Но из обычных продуктов получить передозировку витамином А практически невозможно. Разве что вы будете съедать каждый день по 200 г говяжьей печени.

Фото: unsplash.com/@rominafa

Симптомы при передозировке:

сыпь на теле;

повышенное давление;

головные боли;

чрезмерное нервное напряжение;

сухость губ.