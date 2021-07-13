Услышать себя: с чего начать медитировать и зачем это нужно?

В мире, полном стресса и тревог, порой хочется обрести островок спокойствия и тишины. Не у всех получается найти баланс между работой и личной жизнью, а в погоне за продуктивностью можно потерять самого себя. Против нас также играет нехватка времени: нечасто можно провести наедине с собой больше десяти минут, да и те во время приёма душа. По мнению Марии Шумаковой, известной киноактрисы, медитация поможет преодолеть эти трудности.

Мария Шумакова киноактриса, регулярно практикует медитации Для меня осознанность — это возможность выбирать свою реакцию, окружение, дело, которое мне нравится. Медитация — это прекрасный инструмент, чтобы слышать себя.

Что понадобится для медитирования?

Какие ассоциации приходят вам на ум, когда вы слышите слово «медитация»? Быть может, тибетский монах, изгибающийся в невероятных позах и пытающийся поймать дзен? Такие мысли далеки от правды. В современных реалиях медитировать способен каждый. Для этого не понадобятся специальные приспособления, а лишь диванная подушка и правильный настрой.

Мария Шумакова киноактриса, регулярно практикует медитации Рекомендую начинать день с медитации. Я предпочитаю медитировать в позе лотоса и обязательно подкладываю подушку, чтобы не было нагрузки на позвоночник и поясницу. Если у вас нет специальной подушки для медитации, можете скрутить валик из полотенца или положить диванную подушку. Главное — чтобы поясница была разгружена. Сохраняйте прямое положение спины и разверните тазобедренный сустав: чем больше он развёрнут, тем сильнее вы расслабляетесь.



Я предлагаю начинать медитацию с пяти минут в день. Это оптимальное начало, чтобы предотвратить перенагрузку психики. Выберите приятную и не раздражающую мелодию для будильника — резкий выход из медитации также может отрицательно сказаться на психическом состоянии.



Положите ладони на колени, проконтролируйте положение спины и закройте глаза. Всё ваше внимание должно находиться на кончике носа — том месте, где собирается воздух и начинается дыхание. Сконцентрируйтесь на вдохах и выдохах.

Нужно ли очищать разум во время медитирования?

На различных тренингах нередко можно услышать фразы вроде: «забудьте обо всём», «перестаньте думать», «отключите мозг». Но что делать, если даже в мгновения полного спокойствия вы продолжаете заботиться о насущных проблемах? Нормально ли это или вы допускаете ошибку поневоле?

Мария Шумакова киноактриса, регулярно практикует медитации Естественно, в процессе медитации в вашей голове будет возникать огромное количество мыслей — это нормально. Невозможно отключить сознание и удалить всё из головы, особенно будучи европейским человеком, постоянно находящимся в активном сознании. Если вы отвлекаетесь, ловите себя на этом и снова возвращайтесь к концентрации на дыхании.

Какую пользу приносит медитация?

Медитация давно перестала считаться исключительно способом духовно-религиозного познания. Сейчас это шанс снять стресс и отдохнуть от изнуряющих тренировок. Такая практика не только улучшает концентрацию и ментальное здоровье, но и положительно сказывается на вашей фигуре. Кроме того, медитация — отличный способ самосознания, помогающий мозгу перезагрузиться.

Мария Шумакова киноактриса, регулярно практикует медитации Мне медитация помогает быть менее реактивной, менее вспыльчивой и агрессивной, я становлюсь более осознанной. Для меня осознанность — это возможность выбирать свою реакцию, окружение, дело, которое мне нравится. Медитация — это прекрасный инструмент, чтобы слышать себя.



Ещё один важный момент — здесь необходима дисциплина. Если вы хотите увидеть результат, нужно повторять упражнение минимум в течение трёх недель. Всегда можно найти пять минут на себя.

Узнать больше о медитациях и о том, с чего стоит начинать, можно в видео на «Чемпионате».

Источник: «sportchic.ru».