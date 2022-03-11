5 АСМР-видео, которые помогут расслабиться и отдохнуть

Почему АСМР-видео помогают расслабляться? Как это работает?

Надежда Пожарова практический психолог, телесный терапевт АСМР — направление, специализирующееся на воспроизведении звуков, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Этот вид творчества обладает успокаивающим эффектом, поскольку даёт ощущение присутствия и близости.

Когда мы слышим что-то знакомое для себя, зачастую получаем ощущение безопасности, чувство поддержки и некого единения с окружающим миром. Людям приятно видеть или слышать себе подобных. Хруст веток или пение птиц может вызвать радость — мы слышим нечто привычное, и нам становится приятно от этих ощущений. Такие звуки обладают успокаивающим эффектом, потому что создают ощущение жизни, некоего контакта с миром.

Мы собрали пять АСМР-видео, под которые можно расслабиться и отвлечься от негативных мыслей.

АСМР-стрижка

Вы когда-нибудь засыпали в кресле, пока вам делали новую причёску? В арсенале автора видео — ножницы, расчёска и пульверизатор. Закройте глаза и представьте, что вы сидите в салоне и ждёте, когда мастер закончит работу.

АСМР для засыпания

Отдохните от звуков проезжающих мимо машин и от постоянно болтающих людей в густонаселённом городе. Приятные шуршащие и хрустящие звуки помогут погрузиться в атмосферу безмятежности и поскорее уснуть.

Трёхчасовое видео, наполненное множеством звуков: постукивающих, хрустящих, царапающих. Приятными триггерами выступает множество разнообразных предметов — от слайма и пенопласта до жемчужин.

Триггер (от англ. trigger — «спусковой крючок») — явление, которое вызывает определённую реакцию, как негативную, так и позитивную.

АСМР-фон

Это АСМР-видео можно поставить на фон и продолжать заниматься своими делами. Вы вряд ли будете отвлекаться на столь тихие звуки, но при этом сможете успокоиться и сосредоточиться на том, что необходимо сделать.

Важно подобрать звуки, которые помогут расслабиться именно вам. И в этом видео их целое множество. Попробуйте послушать постукивание пальцев по деревянной клавиатуре или движение водяных пузырьков в стеклянном сосуде — возможно, что-то из этого и есть триггер, который приятен именно вам.