Кому подходит многозадачность и как правильно ей пользоваться

Для кого-то это панацея, для других — путь в никуда. Разбираемся вместе с экспертом.

Современное поколение успешных людей сравнимо с максималистами: хочется много денег, попробовать всё и сразу, везде успеть и выполнить в короткие сроки.

Но всем ли подходит такой образ жизни? Рассуждаем вместе с экспертом.

Юлия Чуприкова практический психолог При правильном распределении задач план можно не просто выполнить, а даже перевыполнить, сохраняя здоровье и нормальный режим дня.

Кому подходит многозадачность

Классическая многозадачность выражается в постоянном переключении между делами. Очевидно, что, если пустить всё на самотёк, такой подход будет неэффективен и даже вреден. Вы просто не сможете сосредоточиться более чем на одном деле в один момент и будете терять время каждый раз, когда переключаетесь.

Фото: unsplash.com/@burst

Юлия: Кому-то такой подход привычен, а кому-то с ним очень тяжело. Легко людям гиперактивным, выносливым, проявляющим активную жизненную позицию. Труднее же перфекционистам и людям, предпочитающим размеренный стиль жизни и работы. Бывает и так, что некоторые заваливают себя делами, которые выполнять необязательно, ведь для этого есть сотрудники или просто семья, друзья. Такие люди думают, что лучше них никто не сделает. В таком случае весь груз сваливается на одного человека и всё превращается в нескончаемый груз ответственности.

Однако такой подход к делам и к жизни в целом может стать отличным помощником, если уметь пользоваться многозадачностью грамотно.

Как справиться с большим списком дел

Юлия: Лучшее решение — это план. Распишите задачи на первостепенные и второстепенные. Не беритесь за несколько важных дел сразу. В итоге придётся переделывать все. Люди любят людей принципиальных, расчётливых. Это показывает их настрой, экспертность, профессионализм.

Фото: unsplash.com/@evstyle

Не бойтесь назначать сроки и даты, а потом переносить их. Главное оповещать об этом заранее. Тогда к вашему отношению к делу будут относиться с пониманием и серьёзностью. Одно дело выполнили – вычеркнули из списка, перешли к другому. Если совсем не успеваете — делегируйте. Учитесь делегировать – распределять обязанности. Это позволит ускорить бизнес-процесс и даст больше результатов.

Чаще всего обязанности разделяются по типу командных ролей: исполнитель, генератор идей, координатор, исследователь. Не всегда это происходит по обсуждению, чаще всего интуитивно. Нужно понять, кем являетесь вы, и занять именно свою роль, так вы станете успешнее.

Юлия: Можно использовать многозадачность в пользу – в домохозяйстве: идёшь по дому, увидел грязную вещь, по пути закинул в стирку. Умываешься – заодно протёр зеркало, помыл раковину. В быту одно мелкое дело создаёт другое, превращая это, например, в генеральную уборку. Зато потом, на выходных, вам не придется вспоминать о куче нестираных вещей или горе непомытой посуды, ведь всё это было выполнено сразу.

На профессиональном языке это называют тайм-менеджментом. При правильном распределении задач план можно не то что выполнить, а даже перевыполнить, сохраняя здоровье и нормальный режим дня.