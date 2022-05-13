Когда нельзя делать массаж? Список противопоказаний немаленький

Нужно быть осторожными даже с массажными креслами.

Максим Зезюкин спортивный массажист, член команды салона «Массаж на двенадцатом» В каких случаях нельзя делать массаж?

Многие привыкли, что массаж — это приятная и полезная процедура. Но не стоит забывать, что он оказывает довольно сильное воздействие на состояние организма и при многих заболеваниях может быть строго противопоказан.

Как понять, находитесь ли вы в зоне риска, и что нужно рассказать о себе массажисту?

Что должен спросить массажист перед сеансом

Перед первым сеансом специалист обязательно уточнит наличие травм, хронических заболеваний и проблем. Не скрывайте от него эту информацию — только так процедура может быть максимально эффективной и полезной. А главное — безвредной.

Фото: unsplash.com/@caishan119

Кому нельзя делать массаж

Список противопоказаний довольно большой:

кровотечения и склонность к ним;

заболевания крови;

острые лихорадочные состояния;

острые воспалительные процессы;

воспаления тканей (например, гнойные раны);

различные заболевания кожи;

тромбоз;

значительное варикозное расширение вен;

язвы на теле;

воспаление лимфатических узлов;

активная форма туберкулеза;

Фото: unsplash.com/@conscious_design

некоторые психические заболевания;

тошнота;

рвота;

боли невыясненного характера при пальпации живота;

лёгочная, сердечная, почечная, печёночная недостаточность и др.

Также массаж может быть нежелателен при обострении заболеваний в области неврологии и суставов. При любом защемлении не нужно записываться к массажисту сразу — снимите резкую боль медикаментозным путём (после консультации с врачом), а уже после массаж поможет довести лечение до конца.

А что насчёт массажных кресел?

Не спорим, массажные кресла в торговых центрах действительно выглядят привлекательно. Особенно после долгого шопинга или томительного ожидания близких в примерочных. Но не торопитесь бежать к ним — эффект может быть прямо противоположным ожидаемому.

Фото: unsplash.com/@naipo_de

Дело в том, что техника не учитывает все индивидуальные особенности человека. Особенно осторожно следует подходить к массажу воротниковой зоны — даже самым крепким и здоровым людям. Иначе может подскочить давление, а в худших случаях – ещё и нарушиться свёртываемость крови.

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