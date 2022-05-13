Когда нельзя делать массаж? Список противопоказаний немаленький
Нужно быть осторожными даже с массажными креслами.
спортивный массажист, член команды салона «Массаж на двенадцатом»
В каких случаях нельзя делать массаж?
Многие привыкли, что массаж — это приятная и полезная процедура. Но не стоит забывать, что он оказывает довольно сильное воздействие на состояние организма и при многих заболеваниях может быть строго противопоказан.
Как понять, находитесь ли вы в зоне риска, и что нужно рассказать о себе массажисту?
Что должен спросить массажист перед сеансом
Перед первым сеансом специалист обязательно уточнит наличие травм, хронических заболеваний и проблем. Не скрывайте от него эту информацию — только так процедура может быть максимально эффективной и полезной. А главное — безвредной.
Фото: unsplash.com/@caishan119
Кому нельзя делать массаж
Список противопоказаний довольно большой:
- кровотечения и склонность к ним;
- заболевания крови;
- острые лихорадочные состояния;
- острые воспалительные процессы;
- воспаления тканей (например, гнойные раны);
- различные заболевания кожи;
- тромбоз;
- значительное варикозное расширение вен;
- язвы на теле;
- воспаление лимфатических узлов;
- активная форма туберкулеза;
Фото: unsplash.com/@conscious_design
- некоторые психические заболевания;
- тошнота;
- рвота;
- боли невыясненного характера при пальпации живота;
- лёгочная, сердечная, почечная, печёночная недостаточность и др.
Также массаж может быть нежелателен при обострении заболеваний в области неврологии и суставов. При любом защемлении не нужно записываться к массажисту сразу — снимите резкую боль медикаментозным путём (после консультации с врачом), а уже после массаж поможет довести лечение до конца.
А что насчёт массажных кресел?
Не спорим, массажные кресла в торговых центрах действительно выглядят привлекательно. Особенно после долгого шопинга или томительного ожидания близких в примерочных. Но не торопитесь бежать к ним — эффект может быть прямо противоположным ожидаемому.
Фото: unsplash.com/@naipo_de
Дело в том, что техника не учитывает все индивидуальные особенности человека. Особенно осторожно следует подходить к массажу воротниковой зоны — даже самым крепким и здоровым людям. Иначе может подскочить давление, а в худших случаях – ещё и нарушиться свёртываемость крови.
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