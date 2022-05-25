6 способов, с помощью которых можно похудеть, ничего для этого не делая

Мечтаете привести себя в форму, но не готовы изматывать себя диетами и спортом? Мы знаем несколько хитростей, которые помогут сбросить вес, не прикладывая к этому никаких усилий.

Ирина Юзуп к.м.н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Рассказывает о простых способах приблизиться к фигуре мечты.

Пейте воду

Каждый раз, когда захочется есть, делайте несколько глотков воды. Жидкость наполняет желудок, подавляя тем самым чувство голода. Купите красивую бутылку или чашку – так будет больше шансов, что вы последуете этому совету.

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Найдите хобби

Неважно, что это будет – интересное занятие, работа, которая приносит удовлетворение, встречи с единомышленниками. Как правило, время за любимым делом, приятным общением пролетает незаметно, и тогда пропадает желание отвлекаться на лишнюю еду. Важно есть тогда, когда вы действительно голодны, а не когда скучно.

Не ограничивайте себя

Уменьшение порции – не всегда путь к похудению. Важно не столько уменьшать порцию, сколько научиться долго жевать еду: 20-30 раз, в идеале довести до 100. Вот увидите, перехочется есть уже на половине порции, потому что организм быстрее поймёт, что он сыт.

Следуйте режиму сна

Как только захотелось вечером (ближе к ночи) чем-то перекусить (учитывая, что вы нормально поужинали), – идите спать. Желание поесть после 20.00 – это готовность организма ко сну.

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Съедая что-то в этот момент, вы даёте организму глюкозу на дальнейшую активность, тем самым перебивая циркадные ритмы, а значит, лишний раз испытывая инсулин на «прочность».

Этот важный гормон участвует в обмене веществ и доставляет энергию, которую мы получаем из пищи, к клеткам. Тем временем здоровый сон улучшает обмен веществ и подавляет выработку грелина – гормона голода. Так что, если ваш вес стоит на месте, стоит пересмотреть свой режим сна.

Найдите единомышленников

Люди, которые общаются со стройными друзьями-коллегами, худеют быстрее, чем те, кто в своём круге общения имеет тех, кто примерно равен ему по конституции и весу.

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Работает это просто: те, кто придерживаются здорового образа жизни, воспринимаются как пример для подражания.

Больше двигайтесь

Ходить и стоять там, где можно сидеть (например, в метро, где приходится проводить по несколько часов). Банальная истина – больше двигаешься – больше тратишь энергии – быстрее худеешь. Стойте, а не сидите на рабочем месте, выходите на остановку раньше, продлите прогулку с собакой на 15 минут. Вариантов много.