Он станет вашим любимым полезным гарниром, если научитесь правильно его варить.

Как приготовить рис, чтобы он был рассыпчатым, как в ресторане

Пожалуй, один из самых доступных, простых и полезных гарниров — это рис: жасмин (длиннозёрный), басмати (круглозёрный), бурый, дикий. Во-первых, это источник сложных углеводов, необходимый организму. Во-вторых, в нём содержатся жизненно важные витамины группы B. Рис отлично сочетается с мясом, рыбой или курицей, что делает его универсальным гарниром.

Однако многие отказываются от риса из-за того, что не умеют его правильно готовить — он получается либо кашеобразным, клейким и невкусным, либо слишком твёрдым и несъедобным.

Рис содержит крахмал, и при неправильном приготовлении он действительно становится похож на кашицу. Как этого избежать? Вот несколько простых правил для приготовления рассыпчатого, вкусного и полезного гарнира.

Вам понадобятся:

рис — 200 г;

соль — 0,5 ч. л.;

кокосовое или оливковое масло — 2 ст. л.

Перед приготовлением рис обязательно надо промыть 3-4 раза — пока вода не станет прозрачной. Так вымывается весь лишний крахмал, который придаёт клейкость. Далее необходимо откинуть рис на сито, чтобы вся вода стекла. Теперь слегка поджарим его. В кастрюлю добавляем немного масла, подогреваем, далее кладём рис и жарим 2-3 минуты, чтобы каждая рисинка поджарилась.

Затем заливаем водой в соотношении 1:2, где большая часть — это вода, и ставим на большой огонь на 2-3 минуты. После того как почти вся вода впиталась, ставим минимальный огонь, накрываем крышкой и варим ещё 15-20 минут. Готово!

Если соблюсти эти простые техники в приготовлении, гарнир точно получится вкусным и рассыпчатым.

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