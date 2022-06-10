Как научиться быстро принимать любые решения. 10 правил от бизнес-психолога

Каждый день мы сталкиваемся с необходимостью что-то решать. Но во многих ситуациях испытываем неуверенность и сомнения, что не позволяет быть оперативными в этом вопросе. Каждое непринятое решение остаётся в психике и отнимает ресурс, как запущенная программа у оперативной памяти компьютера.

Когда таких решений накапливается много, возрастает психологическое напряжение, и мы испытываем дискомфорт, стресс, раздражительность. Всё это в длительной перспективе приводит к снижению работоспособности и даже болезням.

Сергей Савинов психолог, специалист интегративной и прикладной психологии, спортивный психолог, бизнес-психолог Чтобы не тратить много энергии впустую и направлять её в русло решения задач, следует использовать несколько правил.

Ставьте стратегические цели

Когда у вас есть планы на жизнь, которые важны и будут реализованы в длительной перспективе, гораздо проще делать выбор относительно повседневных мелочей. «Как это приведёт меня к моим большим целям?» — вопрос, который стоит себе задавать при попадании в ситуации выбора.

Например, если вас приглашают в пятницу на вечеринку, а в субботу вас ждёт важный экзамен, от которого зависит карьера, стоит выбирать вариант, который соответствует важным жизненным целям. Глупо ради сомнительного удовольствия терять возможность стать большим специалистом.

Фото: unsplash.com/@covene

Будьте готовы получить опыт

Постарайтесь оценить возможный ущерб от принятого решения, подумайте о последствиях. Как вы будете их минимизировать? Если вы знаете, как восстановиться после неудачи, и умеете извлекать опыт из последствий выбора, делать этот выбор гораздо проще.

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Работайте со страхами

Страхи мешают принятию решений. «А вдруг...?» — концовку каждый придумывает себе сам. Но страхи зачастую оказываются ложными. Чтобы избавиться от них, подумайте о том, что страшного может произойти для вас, если вы выберете ситуацию, относительно которой возникли сомнения.

Затем пропишите три стратегии выхода из такой неприятности. Для мозга важно иметь план по выходу из сложившихся обстоятельств. Так проще действовать. Как говорится, прежде чем куда-то войти, нужно понять, как оттуда можно будет выйти.

Оценивайте вложения, выгоды и возможные потери

Чтобы сделать выбор, стоит видеть соразмерность затрат, возможной выгоды и количества потерь. Как правило, если мероприятие сулит небольшие выгоды, но возможные потери огромны — игра не стоит свеч. Например, вы вкладываете тысячу рублей. Возможный профит составляет 100 рублей сверху, а в случае неудачи вы рискуете потерять тысячу рублей. Мероприятие оказывается невыгодным и слишком рискованным.

Но вот если прибыль превышает возможные потери, ситуация становится более интересной. Помните о необходимости оценивать вероятность успеха и неудачи. Иногда люди покупают личный опыт, но тогда его необходимо использовать, чтобы окупить затраты будущими результатами.

Будьте взрослыми

Хочется и колется — это про маленького ребёнка. Невозможность сделать выбор связана с работой внутреннего конфликта в психике. Есть детская часть, которая всё ещё беспокоится о возможности поиграть, побегать, побездельничать, а есть взрослая часть, которая имеет цели и необходимости.

Фото: https://unsplash.com/@kennyzhang29

Во многих случаях мы не делаем выбор только потому, что боимся потерять возможность получать удовольствие и беспечно проводить время. Если у вас есть паспорт, стоит делать выбор в пользу взрослых стратегий.

Взрослость — это про выбор и принятие его последствий, умение добровольно отказаться от беспечности в пользу благополучия, целей и умение получать удовольствие от занятости.

Ограничьте время выбора

Если у вас есть дедлайн на принятие решения, сделать выбор гораздо проще. Постарайтесь ограничить время на размышления. Чем больше думаете — тем больше может возникать сомнений. Но многие из них — фантазия. Важные решения требуют более длительного времени, менее важные — чуть меньше. Но имейте в виду, вне зависимости от важности должно быть временное ограничение. Время, оставленное на подумать, используйте с умом и медленно взвешивайте все «за» и «против».

Фото: unsplash.com/@stefanspassov

Следуйте принципу достаточности

Желание сделать всё идеально — ещё один аспект, который мешает принимать решения. Важно делать не идеально, а достаточно для достижения желаемого результата. В дальнейшем вы сможете «отшлифовать» полученное, если будет необходимо.

А если поймёте, что не хотите продолжать, будет проще менять направление, так как при подготовке в режиме «нужно, чтобы всё было идеально» вы затратите много ресурсов на то, что может в конечном счёте не удовлетворить. В итоге, чтобы начать заново, ресурсов может не остаться, да и настроение будет так себе из-за больших потерь.

Пока вы думаете, кто-то уже делает.

В бизнесе этот принцип жизненно необходим. Многие предприниматели выходят на рынок с продуктом, который уже производят, хотя идея продукта возникла у них раньше, чем у остальных.

Фото: unsplash.com/@medienstuermer

Расставляйте приоритеты и планируйте

Иногда нет необходимости делать категоричный выбор. Стоит лишь верно распределить задачи во временном промежутке, расставив их в нужном порядке и выделив каждой количество времени согласно важности и необходимости.

Фото: unsplash.com/@patrickperkins

Берите паузы

Ваше «нет» — иногда всего лишь необходимость, чтобы решение не висело в воздухе. Главное, чтобы подвешенное решение не мешало жить. Если сомневаетесь и не можете принять решение — возьмите паузу через отказ, пообещав себе вернуться к размышлениям в более комфортной обстановке.

В норме почти всегда есть возможность вернуться к разговору и обсудить вопрос вновь, чтобы изменить решение. Оставляйте для себя эту возможность. Упущенный шанс далеко не всегда последний. Если объективно у вас есть время на выбор — отложите его с чётко обозначенным временем для возвращения к размышлениям.

Фото: unsplash.com/@epicantus

Откажитесь от гарантий

Невозможность принять решение — это бессознательное, инфантильное желание привлечь к себе человека, который даст гарантии и пообещает, что всё будет хорошо. Взрослый способен выносить спокойно состояние неопределённости и справляться с трудностями.

Тренируйте любопытство и интерес к получению опыта. Очень часто неумение принимать решения имеет глубинные психологические корни. Чтобы наладить работу подобных глубинных паттернов, которые мешают принимать решения, можно обратиться к специалисту.

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