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5 эффективных шагов, как избавиться от вредных привычек быстро и навсегда

5 универсальных шагов, которые помогут избавиться от вредных привычек навсегда
Павел Раков
Как легко избавиться от вредных привычек?
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Но придётся запастись силой воли и временем.

Люди – существа неидеальные, а потому обязательно рано или поздно обзаводятся вредными привычками. В тройке лидеров, конечно, употребление алкоголя, курение и неправильное питание. Но не стоит скидывать со счетов прокрастинацию, вечный недосып, неподвижный образ жизни, сериаломанию и зависимость от компьютерных игр. Впрочем, встречаются и достаточно редкие вредные привычки, которые очень индивидуальны, но мешают человеку нормально жить и работать.

Павел Раков
Павел Раков
психолог, коуч. Создатель культового тренинга «На самом деле я умная, но живу как дура»

Если вы решились избавиться от вредной привычки, запаситесь силой воли и временем.

Есть, конечно, счастливцы, которые – р-раз! – и бросили. Например, девушка прекратила курить за сутки, просто однажды посмотрев на свои жёлтые зубы и посчитав, сколько трат предстоит на их регулярное отбеливание. Но это, скорее, уникальный случай, один на миллион.

Фото: unsplash.com/@yoannboyer

Итак, вы решили вступить на путь борьбы. Не хватайтесь за всё и сразу, не пробуйте применить к себе все методики избавления от вредной привычки. Разбейте свой путь в тысячу миль на несколько шагов и делайте первый.

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Шаг 1. Оцениваем и анализируем

Да, оценка и анализ, наверное, покажутся вам скучным этапом. Но без него вряд ли начнётся целенаправленное движение к здоровью и лучшей жизни. Оцените свою вредную привычку по пятибалльной шкале. Пятёрка будет означать зависимость, когда без своих действий или увлечений вы вряд ли сможете прожить сутки. Вас просто начнёт ломать. С вредной привычкой вы способны справиться сами, но вот зависимость потребует помощи специалиста – нарколога, психотерапевта, врача узкой специализации.

Фото: istockphoto.com

Анализ же позволит вам оценить, какой профит даёт вам вредная привычка и чем её можно заменить. Составьте таблицу из трёх столбцов. В первом запишите плюсы привычки (как правило, это избавление от стресса), во втором – что вы получите, избавившись от неё. Третий столбец оставьте для альтернативной деятельности.

Шаг 2. Определяем цель

Без цели избавляться от вредной привычки сложно, да и практически невозможно. Вот только не стоит ставить целью избавления от лишнего веса новые отношения. Вы меняете свой сидячий образ жизни не для других, а ради себя. Стройнеть, расставаться с алкоголем и курением вообще стоит исключительно ради собственного здоровья, а не для будущей второй половинки.

Фото: unsplash.com/@stilclassis

К цели добавьте список плюсов, которые принесёт вам «убийство» вредной привычки. Чем конкретнее вы их опишете, тем детальнее воссоздадите картину желаемого будущего.

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Шаг 3. Намечаем даты

Разбейте свою борьбу на несколько этапов с конкретными сроками. Например, речь идёт о курении. Этап первый – за неделю сокращайте количество сигарет на одну-две штуки. Во вторую неделю – уже на три-четыре штуки. И так постепенно уходите от четырёх пачек в день.

Фото: unsplash.com/@hamza82359

Подсчитайте, сколько недель потребуется, чтобы добраться до двух пачек в день, и отметьте дату в календаре. Добрались до этой цели вовремя, порадуйте себя чем-нибудь приятным – поездкой за город, шопингом, походом в ресторан, который давно мечтали посетить.

Шаг 4. Ищем единомышленников

Бросать что-то вредное в одиночку тоже вредно. Лучше всего делать это в компании единомышленников. Они на собственном опыте понимают, через что вы проходите, и умеют поддержать. Но если в вашем окружении никто не меняет пищевые привычки, не избавляется от прокрастинации или сериаломании, то просто во всеуслышание объявите о начале своей борьбы.

Фото: unsplash.com/@rpnickson

Так вы обретёте команду помощников, которые будут тщательно бдить за сроками избавления от вредной привычки. Слово, данное не только себе, но и окружающим, люди склонны исполнять.

Шаг 5. Готовимся к откатам

Борьба с вредной привычкой – это как танец, шаг вперёд и два назад. Вы должны быть морально готовы к откатам. Не казните себя за это. Всё-таки вредную привычку вы лелеяли годами, так что избавиться от неё за несколько месяцев – настоящий подвиг. Позвольте иногда себе небольшие слабости. Только не потакайте срывам слишком часто, иначе возврат к старому неизбежен.

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Говорят, что полное избавление от вредной привычки наступает на 66-й день. Но эта цифра усреднённая, всё очень индивидуально и зависит от вашей силы воли, команды поддержки и степени самой привычки. Если вы застряли на полпути, чувствуете, что начинаете буксовать, то обращайтесь за помощью к специалистам.

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