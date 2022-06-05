5 универсальных шагов, которые помогут избавиться от вредных привычек навсегда

Люди – существа неидеальные, а потому обязательно рано или поздно обзаводятся вредными привычками. В тройке лидеров, конечно, употребление алкоголя, курение и неправильное питание. Но не стоит скидывать со счетов прокрастинацию, вечный недосып, неподвижный образ жизни, сериаломанию и зависимость от компьютерных игр. Впрочем, встречаются и достаточно редкие вредные привычки, которые очень индивидуальны, но мешают человеку нормально жить и работать.

Павел Раков психолог, коуч. Создатель культового тренинга «На самом деле я умная, но живу как дура» Если вы решились избавиться от вредной привычки, запаситесь силой воли и временем.

Есть, конечно, счастливцы, которые – р-раз! – и бросили. Например, девушка прекратила курить за сутки, просто однажды посмотрев на свои жёлтые зубы и посчитав, сколько трат предстоит на их регулярное отбеливание. Но это, скорее, уникальный случай, один на миллион.

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Итак, вы решили вступить на путь борьбы. Не хватайтесь за всё и сразу, не пробуйте применить к себе все методики избавления от вредной привычки. Разбейте свой путь в тысячу миль на несколько шагов и делайте первый.

Шаг 1. Оцениваем и анализируем

Да, оценка и анализ, наверное, покажутся вам скучным этапом. Но без него вряд ли начнётся целенаправленное движение к здоровью и лучшей жизни. Оцените свою вредную привычку по пятибалльной шкале. Пятёрка будет означать зависимость, когда без своих действий или увлечений вы вряд ли сможете прожить сутки. Вас просто начнёт ломать. С вредной привычкой вы способны справиться сами, но вот зависимость потребует помощи специалиста – нарколога, психотерапевта, врача узкой специализации.

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Анализ же позволит вам оценить, какой профит даёт вам вредная привычка и чем её можно заменить. Составьте таблицу из трёх столбцов. В первом запишите плюсы привычки (как правило, это избавление от стресса), во втором – что вы получите, избавившись от неё. Третий столбец оставьте для альтернативной деятельности.

Шаг 2. Определяем цель

Без цели избавляться от вредной привычки сложно, да и практически невозможно. Вот только не стоит ставить целью избавления от лишнего веса новые отношения. Вы меняете свой сидячий образ жизни не для других, а ради себя. Стройнеть, расставаться с алкоголем и курением вообще стоит исключительно ради собственного здоровья, а не для будущей второй половинки.

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К цели добавьте список плюсов, которые принесёт вам «убийство» вредной привычки. Чем конкретнее вы их опишете, тем детальнее воссоздадите картину желаемого будущего.

Шаг 3. Намечаем даты

Разбейте свою борьбу на несколько этапов с конкретными сроками. Например, речь идёт о курении. Этап первый – за неделю сокращайте количество сигарет на одну-две штуки. Во вторую неделю – уже на три-четыре штуки. И так постепенно уходите от четырёх пачек в день.

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Подсчитайте, сколько недель потребуется, чтобы добраться до двух пачек в день, и отметьте дату в календаре. Добрались до этой цели вовремя, порадуйте себя чем-нибудь приятным – поездкой за город, шопингом, походом в ресторан, который давно мечтали посетить.

Шаг 4. Ищем единомышленников

Бросать что-то вредное в одиночку тоже вредно. Лучше всего делать это в компании единомышленников. Они на собственном опыте понимают, через что вы проходите, и умеют поддержать. Но если в вашем окружении никто не меняет пищевые привычки, не избавляется от прокрастинации или сериаломании, то просто во всеуслышание объявите о начале своей борьбы.

Фото: unsplash.com/@rpnickson

Так вы обретёте команду помощников, которые будут тщательно бдить за сроками избавления от вредной привычки. Слово, данное не только себе, но и окружающим, люди склонны исполнять.

Шаг 5. Готовимся к откатам

Борьба с вредной привычкой – это как танец, шаг вперёд и два назад. Вы должны быть морально готовы к откатам. Не казните себя за это. Всё-таки вредную привычку вы лелеяли годами, так что избавиться от неё за несколько месяцев – настоящий подвиг. Позвольте иногда себе небольшие слабости. Только не потакайте срывам слишком часто, иначе возврат к старому неизбежен.

Говорят, что полное избавление от вредной привычки наступает на 66-й день. Но эта цифра усреднённая, всё очень индивидуально и зависит от вашей силы воли, команды поддержки и степени самой привычки. Если вы застряли на полпути, чувствуете, что начинаете буксовать, то обращайтесь за помощью к специалистам.