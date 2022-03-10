Чем отличаются тревога, страх, ужас и паника. Объясняет психотерапевт

Причина у таких чувств может быть одна, но вот реагируем на них мы по-разному.

Как распознать тревогу, страх, ужас и панику? Чем они отличаются?



Разбираемся вместе с психотерапевтом.

Бывают ситуации, когда весь мир переворачивается с ног на голову. Невозможно контролировать и понимать до конца, что же будет с нами и нашими близкими в будущем. Многим знакомо чувство страха, тревожности, которое может проявляться как в действиях, так и во внутренних ощущениях. Только как понять, страх это, тревога или что-то другое?

Олеся Круглушина психотерапевт, эксперт wellness-платформы level3mind Часто у нас появляется ощущение беспокойства. Его в психологии принято называть тревогой.

Как мы переживаем тревогу?

Олеся: Когда человек переживает тревогу, он не может усидеть на месте, скорее всего, появляется реакция активизма — желание что-то делать здесь и сейчас. Это происходит, когда мы невластны над ситуацией и пытаемся вернуть чувство контроля, убираясь в квартире.

Фото: istockphoto.com

Многие стараются упорядочить инфопространство, постоянно пролистывая новости, будто это снижает уровень тревоги. Но, на самом деле, это лишь повышает его. Некоторые, наоборот, пытаются не смотреть последние сводки или говорят себе, что всё будет хорошо.

Олеся: Это называется реакцией ухода. Меня здесь нет, и этой ситуации тоже нет. Она доставляет мне некое количество дискомфорта, и я на неё смотреть не буду.

Когда будущее размыто и неопределённо, нормально испытывать тревогу. Она бывает повышенной и пониженной, ситуативной и личностной.

Повышенная . Если вы склонны драматизировать и преувеличивать серьёзность обстоятельств, которые только могут произойти.

. Если вы склонны драматизировать и преувеличивать серьёзность обстоятельств, которые только могут произойти. Пониженная. Если вы занимаетесь экстремальными видами спорта и достаточно спокойно переносите волнения.

Если вы занимаетесь экстремальными видами спорта и достаточно спокойно переносите волнения. Ситуативная. Нормальная реакция организма на неопределённость будущего.

Нормальная реакция организма на неопределённость будущего. Личностная. Склонность к преувеличению негативный последствий.

Фото: istockphoto.com

Если рассматривать тревогу как психологическое явление, можно выделить две особенности:

она всегда про будущее, то есть про то, чего ещё не произошло;

она всегда неопределённа, неизвестна.

В чём особенности страха?

Олеся: Первый шаг в работе с тревогой — это её конкретизация. И когда мы начинаем заглядывать внутрь и разбираться, что конкретно есть в этой тревоге, мы испытываем страх.

Он всегда конкретен: я боюсь упасть с высоты и разбиться, боюсь потерять близких или остаться без работы. Страх — нормальная реакция психики на что-то опасное, что может причинить реальный ущерб.

Фото: istockphoto.com

Олеся: Представим, например, большого страшного льва. Если он будет за закрытой дверью, а я буду слышать рычание, тело отреагирует тревогой. Но если я пойму, что этот большой лев может меня съесть, появится ощущение страха, конкретной угрозы для жизни.

В случае со страхом можно наблюдать две сильные реакции: бей или беги. Например, увидев паука, кто-то попытается его прихлопнуть, а кто-то — выбежит из комнаты. И то и другое вполне естественно. Агрессия в страхе и вовсе заложена в человеке природой — это помогало нашим предкам выживать при встрече с опасностью.

Что такое «реакция ужаса»?

Олеся: Если же вдруг дверь из примера со львом откроется и этот большой страшный зверь войдёт в комнату, бежать будет некуда, а драться с ним не получится. Когда реакции «бей или беги» не срабатывают, появляется чувство ужаса — человек цепенеет и не может сдвинуться с места.

Фото: istockphoto.com

Ужас приходит, когда мы не можем осознать в реальности ситуацию, которая с нами происходит. Когда событие настолько выбивается из нашей картины миры, что кажется нереальным. Такого не может быть, не с вами, не по-настоящему. Замирание, пустота внутри и шок — всё это сопровождает ощущение ужаса.

Чем отличается паника?

Ужас — одна сторона сильнейшего страха. Другой же можно назвать панику. Если ситуация настолько неопределённа, что невозможно на ней сфокусироваться, мы ощущаем жажду действия, переходим в режим гиперактивности. Иногда это проявляется в виде панической атаки, когда организм выкручивает возможности психики на максимум: сердце колотится, дыхание сбивается, хочется выпрыгнуть из своего тела.

Олеся: В состоянии паники мы можем принимать очень импульсивные решения. Пытаемся куда-то бежать, что-то делать, только бы не сидеть на месте. Главное в такой ситуации — взять паузу. Выдохнуть, метафорически и буквально.

Если развивать всё тот же пример со львом, в панике человек будет бегать по кругу внутри комнаты вместо того, чтобы искать выход. Никакой пользы этот бег не принесёт, но именно он получается автоматически в такой ситуации.