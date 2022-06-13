Не стоит брать эти вещи с собой в ручную кладь. Иначе рискуете оставить их в аэропорту

Те, кто часто летает, уже давно выучили свод правил авиаперевозчиков и меньше стрессуют перед очередными сборами в поездку. А вот люди, которые летят куда-то впервые или редко путешествуют самолётом, могут столкнуться с неприятностями в аэропорту. Самое первое, что вы должны запомнить — каждый раз перепроверять правила провоза ручной клади. Это обезопасит вас от изъятия службой безопасности аэропорта дорогой для вас вещи. Сейчас мы расскажем, что точно не стоит брать с собой в рюкзак перед полётом.

Острые предметы

Ножи, тесаки, лезвия, отвёртки, шила — всё, чем можно так или иначе навредить, провозить в ручной клади запрещено. Вряд ли вам крайне необходим в кабине самолёта любимый коллекционный нож. Почему нельзя брать с собой колюще-режущие предметы? Всё просто. Провоз таких вещей небезопасен, и объяснения тут не нужны. Кстати, в аэропорту Ижевска даже есть небольшой музей с колюще-режущими предметами, которые изъяли у пассажиров.

Если вы вдруг переживаете за свои маникюрные ножнички, которые могут отнять, задумайтесь о покупке таких, у которых округлые концы. Эти ножницы не отберёт ни одна компания, и вы сможете всегда взять их в ручную кладь. Но всё же лучше упаковывать маникюрный набор и бритвенный станок в чемодан, там с ними точно ничего не случится.

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Жидкости большого объёма

Это история, с которой сталкивался каждый, кто хоть раз летал. Решили взять с собой бутылочку воды из дома или литр берёзового сока от бабушки? Нельзя. Даже если бутылки запечатаны.

Жидкости — простой способ устроить короткое замыкание или спровоцировать конфликт в салоне. Любая ситуация в самолёте, которая не похожа на сон, чтение бизнес-книг или простое сидение на месте может стать экстренной. Но при всём этом жидкости можно взять в кабину. Здесь лучше перепроверьте правила на сайте вашего перевозчика. Главное — все жидкие вещества должны содержаться в таре объёмом не более 100 мл. Например, средства для ухода за лицом и телом, превышающие этот объём, должны оказаться в чемодане. Любимую пенку для лица выбросить в аэропорту будет очень жалко.

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Оружие

Скорее всего, вы даже к зданию аэропорта не успеете подойти, если при вас будет оружие без лицензии и разрешения на ношение. Даже если это игрушечный детский муляж. Опять же, это всё о безопасности. Не зря авиаперелёты — самый безопасный способ путешествий.

С другой стороны, желание провоза оружия не обладает абсолютным табу. Но это сложно и требует согласования разных инстанций. Поэтому, если вы всё-таки решили провезти оружие самолётом, ознакомьтесь с правилами и получите соответствующее разрешение.

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Всё, что связано с огнём

Абсолютно верно. Факелы, керосиновые лампы, спички — также нельзя. С зажигалками отдельный разговор. Например, обычные провезти можно, к ним не так часто придираются, а вот к бензиновым — могут. Её саму, может, и не заберут, но вот кремень могут изъять. Газовые турбозажигалки, а также жидкость и газ для заправки в самолётах провозить нельзя.

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Инструменты

В эту категорию можно отнести любые инструменты, будь то фортепиано или шуруповёрт. Они либо слишком громоздкие и не влезают в установленные габариты багажного места, либо там присутствуют острые детали. Например, если вы захотите взять с собой в ручную кладь любимый блендер, вас не пропустят, поскольку там есть острые части. Подобные вещи лучше сдавать в багаж, преждевременно позаботясь о правильном и качественном чехле, боксе или чемодане.

Напоминаем, перед перелётом лучше зайти на сайт вашей авиакомпании и проверить правила перевозки. Тогда вы точно избежите неприятных сюрпризов.