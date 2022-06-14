Как действовать, если рушатся планы. 10 дельных советов

Разбираемся вместе с экспертом.
План — это набор действий, которые нужно предпринять для достижения цели. Но иногда внешние обстоятельства меняются, и план теряет свой смысл или его реализация становится невозможной. В таких ситуациях многие расстраиваются и опускают руки.
Предлагаю план действий, который поможет сформировать новый подход и добиться целей без стресса.
Чтобы эмоции и телесные реакции не получали над вами власть, формируйте новое интеллектуальное решение. Реагируйте на крушение планов разумом, а не эмоциями, и ищите новый подход, который избавит вас от стресса.
Фото: unsplash.com/@villxsmil
Все действия рекомендую выполнять письменно, фиксируя результаты в блокноте. Так формируются новые нейронные связи в мозге, которые вы закрепляете на уровне тела.
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Осознайте, что произошло
На самом ли деле ваш план рухнул или под воздействием эмоций вы драматизируете? Отделите рациональную часть, основанную на фактах, от ваших чувств и эмоций по поводу происходящего.
Определите, нужно ли вам время для восстановления
И наблюдения за развитием событий. Особенно если от вас они не зависят или вы готовы начать действовать уже сейчас.
Фото: unsplash.com/@drewcoffman
Сформируйте видение конечного результата
Он тоже может измениться под воздействием обстоятельств. Видение может быть рамочным, но оно должно определять вектор вашего движения.
Задайте себе правильный вопрос
«Что я могу сделать, чтобы ситуация развивалась, как мне нужно?». Составьте план из первых 3-5 шагов, которые вы можете сделать уже сегодня.
Ищите новое решение
Как только понимаете, что план не ведёт вас к цели, переосмысливайте и формируйте новое интеллектуальное решение, которое поможет вам находиться в эмоционально устойчивом состоянии.
Фото: unsplash.com/@elijahdhiett
Определите, какие ресурсы вам понадобятся
Чтобы начать действовать и сделать первые шаги. Это могут быть знания, время, люди, финансы, материальные и технические ресурсы.
Не останавливайтесь на достигнутом
Как только вы выполните первые шаги, сформулируйте следующие несколько этапов, наполните их ресурсами и действуйте.
Фото: unsplash.com/@elijahdhiett
Рефлексируйте и оценивайте происходящее
Помните, что полезно периодически включать «внутреннего критика». Это необходимо для оценки рисков. Но не забывайте его выключать, иначе вы будете во всём сомневаться, и это будет вас постоянно останавливать.
Установите «точки контроля»
Они будут показывать, что вы движетесь в нужном направлении. Помните, в условиях высокой неопределённости и изменчивости вы можете менять сроки, но старайтесь сохранять качественные характеристики, ориентируясь на результат.
Наполняйте свою жизнь смыслом
Тем, что помогает оставаться в ресурсном состоянии и поддерживает внутреннюю мотивацию к действию. Это могут быть получение новых знаний, общение, спорт, дети, мотивирующие цели или осознанный отдых.