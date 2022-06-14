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Что делать, если планы рушатся, и почему это происходит

Как действовать, если рушатся планы. 10 дельных советов
Марина Майорова
Как действовать, если рушатся планы. 10 советов
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Многие совершают ошибки.
Что делать, если всё пошло не по плану?

Разбираемся вместе с экспертом.

План — это набор действий, которые нужно предпринять для достижения цели. Но иногда внешние обстоятельства меняются, и план теряет свой смысл или его реализация становится невозможной. В таких ситуациях многие расстраиваются и опускают руки.

<a href="https://www.championat.com/authors/5879/1.html">Марина Майорова</a>
Марина Майорова
кандидат философских наук, гештальт-терапевт

Предлагаю план действий, который поможет сформировать новый подход и добиться целей без стресса.

Чтобы эмоции и телесные реакции не получали над вами власть, формируйте новое интеллектуальное решение. Реагируйте на крушение планов разумом, а не эмоциями, и ищите новый подход, который избавит вас от стресса.

Фото: unsplash.com/@villxsmil

Все действия рекомендую выполнять письменно, фиксируя результаты в блокноте. Так формируются новые нейронные связи в мозге, которые вы закрепляете на уровне тела.

Фото: unsplash.com/@jeshoots

Осознайте, что произошло

На самом ли деле ваш план рухнул или под воздействием эмоций вы драматизируете? Отделите рациональную часть, основанную на фактах, от ваших чувств и эмоций по поводу происходящего.

Определите, нужно ли вам время для восстановления

И наблюдения за развитием событий. Особенно если от вас они не зависят или вы готовы начать действовать уже сейчас.

Фото: unsplash.com/@drewcoffman

Сформируйте видение конечного результата

Он тоже может измениться под воздействием обстоятельств. Видение может быть рамочным, но оно должно определять вектор вашего движения.

Задайте себе правильный вопрос

«Что я могу сделать, чтобы ситуация развивалась, как мне нужно?». Составьте план из первых 3-5 шагов, которые вы можете сделать уже сегодня.

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Ищите новое решение

Как только понимаете, что план не ведёт вас к цели, переосмысливайте и формируйте новое интеллектуальное решение, которое поможет вам находиться в эмоционально устойчивом состоянии.

Фото: unsplash.com/@elijahdhiett

Определите, какие ресурсы вам понадобятся

Чтобы начать действовать и сделать первые шаги. Это могут быть знания, время, люди, финансы, материальные и технические ресурсы.

Не останавливайтесь на достигнутом

Как только вы выполните первые шаги, сформулируйте следующие несколько этапов, наполните их ресурсами и действуйте.

Фото: unsplash.com/@elijahdhiett

Рефлексируйте и оценивайте происходящее

Помните, что полезно периодически включать «внутреннего критика». Это необходимо для оценки рисков. Но не забывайте его выключать, иначе вы будете во всём сомневаться, и это будет вас постоянно останавливать.

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Установите «точки контроля»

Они будут показывать, что вы движетесь в нужном направлении. Помните, в условиях высокой неопределённости и изменчивости вы можете менять сроки, но старайтесь сохранять качественные характеристики, ориентируясь на результат.

Наполняйте свою жизнь смыслом

Тем, что помогает оставаться в ресурсном состоянии и поддерживает внутреннюю мотивацию к действию. Это могут быть получение новых знаний, общение, спорт, дети, мотивирующие цели или осознанный отдых.

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