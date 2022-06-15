Как вернуть себя в режим, когда всё идёт не так.

Психолог назвала 4 способа почувствовать себя лучше в плохой день

Пожалуй, у каждого бывали плохие дни. Дни, в которые всё шло не так, как мы планировали. События, которые мы не предвидели — болезни близких, рабочие проблемы — могут выбить из колеи даже самых стойких. Как быть?

Элина Паредес психолог развития с высшим медицинским образованием, психолог для мам В такие дни важно сохранять ясность ума. Вот как это сделать.

Совсем недавно считалось, что стрессовые события в жизни неизбежно оказывают негативное влияние. Из чего следует, что хорошие события или отсутствие негативных обеспечивают эмоциональное здоровье и благополучие. Но со временем стало ясно, что не события (хорошие они или плохие) влияют на нас, а способность восстанавливаться после них.

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Умение справляться с неприятностями и оправляться от кризисов, выходя из них даже сильнее, чем прежде, называют психологической устойчивостью. Почему важно об этом заботиться, рассказали в материале ниже.

У всех людей есть потенциал быть психологически устойчивыми, но раскрыться он может лишь у некоторых. Поэтому на пути к нему нужно помнить о спокойствии. Стресс обычно крадёт у нас это хрупкое состояние. Как же его вернуть?

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Сделать это можно, только когда у вас есть способность ощущать грусть в полной мере (проживать её), определённая безопасность и хороший запас внутренней силы, чтобы не стремиться избегать неприятностей. Принятие того, что нельзя изменить — решающий процесс для продвижения в жизни.

Наиболее успешны те, кто не позволяет мелким неудачам лишить их мужества, но извлекает из них уроки. Важно понимать, что у нас больше шансов всё это ощутить в контексте безопасных, принимающих отношений. В мире, в котором мы не можем контролировать грядущие события, нет ничего важнее психологической устойчивости.

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Вот несколько способов, которые помогут вам почувствовать себя лучше.

Вспомните о хорошем

Подумайте о близком человеке и приятных моментах, связанных с ним: пересмотрите фотографии, перечитайте дневник. Вы снова почувствуете себя в безопасности и поднимете уровень гормона окситоцина, который улучшает настроение.

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Сфокусируйтесь на себе и своём теле

Заземлитесь, ощутите почву под ногами и своё тело в пространстве. Так вы вернёте себе опору внутри физического тела и сконцентрируете свои мысли на «здесь и сейчас».

Напоминайте себе о целях и мечтах

Наверняка у вас есть что-то такое, о чëм вы мечтаете или что планируете сделать в ближайшем будущем. Прокручивание в голове того, как вы реализуете исполнение желаемого, тоже поднимет настроение за счёт выброса гормона дофамина. А также придаст сил двигаться дальше.

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Займитесь спортом

Достаточно выполнять лёгкие упражнения: приседания, подпрыгивания или танцы. Всё это увеличивает уровень гормона эндорфина, который также положительно скажется на настроении.

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Применяйте эти лёгкие рекомендации на практике, чтобы улучшить своё состояние. И помните, что самое главное — найти психологическую устойчивость внутри себя. Тогда вы будете легче справляться со стрессовыми ситуациями.