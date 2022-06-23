6 простых упражнений, которые заставят почувствовать каждую мышцу
Стретчинг — отличный способ размять сразу всё своё тело.
Качественный стретчинг разогреет тело, приведёт все мышцы в тонус, растянет их и подготовит к нагрузкам. Никогда не пренебрегайте разминкой, без неё у вас вряд ли выйдет хорошая тренировка.
тренер по бегу и фитнес-тренер World Class
Все мышцы нужно прорабатывать в отдельности, чтобы улучшилась нейромышечная координация. Так вы будете лучше чувствовать каждую из них.
Растяжка шеи
Техника выполнения
- Исходное положение: стоя или сидя на полу.
- Чтобы размять шею, необходимо наклонять голову по очереди во все стороны.
- Во время наклона аккуратно надавливайте рукой на голову для лучшего эффекта. Не поворачивайте голову слишком резко и не давите рукой слишком сильно.
- Каждую сторону шеи растягивайте постепенно, плавно наклоняя голову.
Фото: istockphoto.com
Растяжка ног и ягодиц
Техника выполнения
- Лягте на бок, одну руку положите под голову.
- Если вы лежите на правом боку, согните левую ногу и прижмите бедро к груди.
- Правую ногу согните в колене и левой рукой аккуратно потяните за стопу.
- После выполнения упражнения лягте на другой бок и потяните другую ногу по аналогии.
Растяжка спины
Техника выполнения
- Поставьте ноги на ширину плеч и слегка согните их в коленях.
- Наклоните корпус и потянитесь руками к полу.
- При движении вниз можно попробовать обхватить себя за бёдра и задержаться в этом положении.
Фото: istockphoto.com
О трёх упражнениях, которые помогут накачать спину, рассказали в нашей статье.
Растяжка рук и плеч
Техника выполнения
- Поставьте ноги на ширину плеч.
- Зацепитесь руками за спиной так, чтобы локоть одной руки смотрел вверх, а другой — вниз.
- Спину держите прямо во время упражнения, голову не опускайте слишком низко, держите её ровно.
- Поменяйте руки местами и выполните упражнение, чтобы качественно растянуть все мышцы.
Растяжка пресса
Техника выполнения
- Лягте на живот.
- Поднимите корпус и упритесь руками в пол перед собой.
- Ноги вытяните назад и прогнитесь в спине.
- Задержитесь в верхней точке, чтобы хорошо растянуть мышцы пресса.
Фото: istockphoto.com
Растяжка груди
Техника выполнения
- Встаньте прямо.
- Прямые руки заведите за спину и сцепите в замок.
- Постарайтесь максимально поднять прямые руки вверх за спиной, при этом сводя лопатки.
- В верхней точке постарайтесь подольше задержаться, чтобы почувствовать напряжение в мышцах.
О пяти упражнениях, которые помогут расслабиться, рассказали в материале.