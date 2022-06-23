6 простых упражнений, которые заставят почувствовать каждую мышцу

Качественный стретчинг разогреет тело, приведёт все мышцы в тонус, растянет их и подготовит к нагрузкам. Никогда не пренебрегайте разминкой, без неё у вас вряд ли выйдет хорошая тренировка.

Сергей Кузьминский тренер по бегу и фитнес-тренер World Class Все мышцы нужно прорабатывать в отдельности, чтобы улучшилась нейромышечная координация. Так вы будете лучше чувствовать каждую из них.

Растяжка шеи

Техника выполнения

Исходное положение: стоя или сидя на полу.

Чтобы размять шею, необходимо наклонять голову по очереди во все стороны.

Во время наклона аккуратно надавливайте рукой на голову для лучшего эффекта. Не поворачивайте голову слишком резко и не давите рукой слишком сильно.

Каждую сторону шеи растягивайте постепенно, плавно наклоняя голову.

Фото: istockphoto.com

Растяжка ног и ягодиц

Техника выполнения

Лягте на бок, одну руку положите под голову.

Если вы лежите на правом боку, согните левую ногу и прижмите бедро к груди.

Правую ногу согните в колене и левой рукой аккуратно потяните за стопу.

После выполнения упражнения лягте на другой бок и потяните другую ногу по аналогии.

Растяжка спины

Техника выполнения

Поставьте ноги на ширину плеч и слегка согните их в коленях.

Наклоните корпус и потянитесь руками к полу.

При движении вниз можно попробовать обхватить себя за бёдра и задержаться в этом положении.

Фото: istockphoto.com

О трёх упражнениях, которые помогут накачать спину, рассказали в нашей статье.

Растяжка рук и плеч

Техника выполнения

Поставьте ноги на ширину плеч.

Зацепитесь руками за спиной так, чтобы локоть одной руки смотрел вверх, а другой — вниз.

Спину держите прямо во время упражнения, голову не опускайте слишком низко, держите её ровно.

Поменяйте руки местами и выполните упражнение, чтобы качественно растянуть все мышцы.

Растяжка пресса

Техника выполнения

Лягте на живот.

Поднимите корпус и упритесь руками в пол перед собой.

Ноги вытяните назад и прогнитесь в спине.

Задержитесь в верхней точке, чтобы хорошо растянуть мышцы пресса.

Фото: istockphoto.com

Растяжка груди

Техника выполнения

Встаньте прямо.

Прямые руки заведите за спину и сцепите в замок.

Постарайтесь максимально поднять прямые руки вверх за спиной, при этом сводя лопатки.

В верхней точке постарайтесь подольше задержаться, чтобы почувствовать напряжение в мышцах.

О пяти упражнениях, которые помогут расслабиться, рассказали в материале.