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6 эффективных упражнений на прокачку всех групп мышц

6 простых упражнений, которые заставят почувствовать каждую мышцу
Сергей Кузьминский Виктор Обморнов
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6 упражнений, которые помогут прочувствовать мышцы
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Стретчинг — отличный способ размять сразу всё своё тело.

Качественный стретчинг разогреет тело, приведёт все мышцы в тонус, растянет их и подготовит к нагрузкам. Никогда не пренебрегайте разминкой, без неё у вас вряд ли выйдет хорошая тренировка.

<a href="https://www.championat.com/authors/4767/1.html">Сергей Кузьминский</a>
Сергей Кузьминский
тренер по бегу и фитнес-тренер World Class

Все мышцы нужно прорабатывать в отдельности, чтобы улучшилась нейромышечная координация. Так вы будете лучше чувствовать каждую из них.

Растяжка шеи

Техника выполнения

  • Исходное положение: стоя или сидя на полу.
  • Чтобы размять шею, необходимо наклонять голову по очереди во все стороны.
  • Во время наклона аккуратно надавливайте рукой на голову для лучшего эффекта. Не поворачивайте голову слишком резко и не давите рукой слишком сильно.
  • Каждую сторону шеи растягивайте постепенно, плавно наклоняя голову.

Фото: istockphoto.com

Растяжка ног и ягодиц

Техника выполнения

  • Лягте на бок, одну руку положите под голову.
  • Если вы лежите на правом боку, согните левую ногу и прижмите бедро к груди.
  • Правую ногу согните в колене и левой рукой аккуратно потяните за стопу.
  • После выполнения упражнения лягте на другой бок и потяните другую ногу по аналогии.

Растяжка спины

Техника выполнения

  • Поставьте ноги на ширину плеч и слегка согните их в коленях.
  • Наклоните корпус и потянитесь руками к полу.
  • При движении вниз можно попробовать обхватить себя за бёдра и задержаться в этом положении.

Фото: istockphoto.com

О трёх упражнениях, которые помогут накачать спину, рассказали в нашей статье.

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Растяжка рук и плеч

Техника выполнения

  • Поставьте ноги на ширину плеч.
  • Зацепитесь руками за спиной так, чтобы локоть одной руки смотрел вверх, а другой — вниз.
  • Спину держите прямо во время упражнения, голову не опускайте слишком низко, держите её ровно.
  • Поменяйте руки местами и выполните упражнение, чтобы качественно растянуть все мышцы.

Растяжка пресса

Техника выполнения

  • Лягте на живот.
  • Поднимите корпус и упритесь руками в пол перед собой.
  • Ноги вытяните назад и прогнитесь в спине.
  • Задержитесь в верхней точке, чтобы хорошо растянуть мышцы пресса.

Фото: istockphoto.com

Растяжка груди

Техника выполнения

  • Встаньте прямо.
  • Прямые руки заведите за спину и сцепите в замок. 
  • Постарайтесь максимально поднять прямые руки вверх за спиной, при этом сводя лопатки.
  • В верхней точке постарайтесь подольше задержаться, чтобы почувствовать напряжение в мышцах.

О пяти упражнениях, которые помогут расслабиться, рассказали в материале.

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