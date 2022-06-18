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5 самых эффективных упражнений с массажным роликом, которые помогут расслабить всё тело

5 упражнений с массажным роллом, которые помогут расслабить всё тело
Светлана Ибрагимова Елена Скоблова
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5 упражнений с массажным роллом для расслабления
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Достаточно всего 10 минут тренировки в день.

После тренировки часто болят мышцы, в них чувствуется напряжение. Но от этого можно избавиться. Помимо привычной растяжки, можно сделать упражнения с массажным роллом. Они также хорошо расслабляют мышцы.

<a href="https://www.championat.com/authors/4745/1.html">Елена Скоблова</a>
Елена Скоблова
супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass

Массажные роллы, или роллы для миофасциального релиза, можно использовать как после тренировки для ускорения восстановления, так и до — как разминку для улучшения подвижности.

Роллы бывают разного размера и жёсткости. При работе с ним не должно быть слишком больно, по десятибалльной шкале ощущения примерно на семь. Подберите тот, с которым вам будет комфортно.

Стопы

Техника выполнения

  • Встаньте, положите ролл на пол.
  • Накройте ролл так, чтобы он был по центру стопы.
  • Слегка нажимая, выполняйте движения вперёд-назад.
  • Затем смените ногу и повторите.

Фото: istockphoto.com

Икры

  • Сядьте, ролл положите на пол, голень — сверху. Руки уприте за спиной.
  • Слегка нажимая, выполняйте движения вперёд до колена.
  • Затем движение назад до исходного положения.
  • Поменяйте ногу и сделайте то же самое.

Фото: istockphoto.com

О других упражнениях, которые помогут подготовиться к тренировке, рассказали в статье.

10 простых упражнений, о которых мы часто забываем 10 простых упражнений, о которых мы часто забываем

Задняя поверхность бедра

  • Зафиксируйте ролл с задней стороны колена правой ноги.
  • Руки поставьте за спину и поднимите ягодицы.
  • Левая нога может остаться на полу.
  • Делайте перекатывающиеся движения вперёд-назад.
  • В крайней точке ролл находится возле ягодиц.
  • Повторите упражнение на вторую ногу.

Фото: istockphoto.com

Передняя поверхность бедра

  • Встаньте в положение планки. Левую ногу положите на пол.
  • Бедро правой ноги положите на ролл.
  • Слегка нажимая, выполняйте движения вперёд-назад до крайних точек бедра.
  • Выполните на обе ноги.

Фото: istockphoto.com

Спина

  • Сядьте, положите ролл на пол за спиной.
  • Лягте на ролл, он должен быть в нижней части поясницы.
  • Перекатывающимся движением переместите корпус так, чтобы ролл оказался на плечах.

Фото: istockphoto.com

Сохраняйте себе эти упражнения, ведь мышцы нужно не только тренировать, но и расслаблять.

Ещё о способах расслабиться после тренировки рассказали в материале.

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