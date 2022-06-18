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5 упражнений с массажным роллом, которые помогут расслабить всё тело

После тренировки часто болят мышцы, в них чувствуется напряжение. Но от этого можно избавиться. Помимо привычной растяжки, можно сделать упражнения с массажным роллом. Они также хорошо расслабляют мышцы.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass Массажные роллы, или роллы для миофасциального релиза, можно использовать как после тренировки для ускорения восстановления, так и до — как разминку для улучшения подвижности.

Роллы бывают разного размера и жёсткости. При работе с ним не должно быть слишком больно, по десятибалльной шкале ощущения примерно на семь. Подберите тот, с которым вам будет комфортно.

Стопы

Техника выполнения

Встаньте, положите ролл на пол.

Накройте ролл так, чтобы он был по центру стопы.

Слегка нажимая, выполняйте движения вперёд-назад.

Затем смените ногу и повторите.

Фото: istockphoto.com

Икры

Сядьте, ролл положите на пол, голень — сверху. Руки уприте за спиной.

Слегка нажимая, выполняйте движения вперёд до колена.

Затем движение назад до исходного положения.

Поменяйте ногу и сделайте то же самое.

Фото: istockphoto.com

О других упражнениях, которые помогут подготовиться к тренировке, рассказали в статье.

Задняя поверхность бедра

Зафиксируйте ролл с задней стороны колена правой ноги.

Руки поставьте за спину и поднимите ягодицы.

Левая нога может остаться на полу.

Делайте перекатывающиеся движения вперёд-назад.

В крайней точке ролл находится возле ягодиц.

Повторите упражнение на вторую ногу.

Фото: istockphoto.com

Передняя поверхность бедра

Встаньте в положение планки. Левую ногу положите на пол.

Бедро правой ноги положите на ролл.

Слегка нажимая, выполняйте движения вперёд-назад до крайних точек бедра.

Выполните на обе ноги.

Фото: istockphoto.com

Спина

Сядьте, положите ролл на пол за спиной.

Лягте на ролл, он должен быть в нижней части поясницы.

Перекатывающимся движением переместите корпус так, чтобы ролл оказался на плечах.

Фото: istockphoto.com

Сохраняйте себе эти упражнения, ведь мышцы нужно не только тренировать, но и расслаблять.

Ещё о способах расслабиться после тренировки рассказали в материале.