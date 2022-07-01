Врач назвала 5 причин преждевременного старения

Избавиться от них не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Ирина Кононенко нутрициолог, диетолог, эксперт по правильному персонализированному питанию Почему мы стареем раньше времени?

Как и во многих биологических состояниях, генетика играет определённую роль в том, как быстро мы стареем. Но некоторые факторы образа жизни могут повлиять на скорость, с которой мы стареем: например, диета, количество физических упражнений, вредные привычки и т. п. Рассказываем о некоторых из них.

Неправильное питание

Неправильное питание может быть одной из наиболее распространённых причин преждевременного старения. Избыток сладкой пищи и напитков, жареного вызывает образование так называемых «конечных продуктов гликирования». Эти вещества усиливают окислительный стресс и воспаление. Они накапливаются в тканях, вызывая целый каскад заболеваний, провоцируют старение.

Кроме того, конечные продукты гликирования делают все ткани, содержащие белки, менее растяжимыми и гибкими. Особенно плохо это для мышечного слоя сосудов. Также этот процесс ведёт к диабету, старению кожи и целому ряду проблем со здоровьем.

А о том, кто стареет быстрее — мужчины или женщины, читайте в нашем материале.

Недостаточный питьевой режим

Вода влияет на внешний вид, делая кожу более гладкой и придавая ей здоровый блеск. Кроме того, она замедляет процессы старения. Например, без воды слива превращается в чернослив. Обезвоживание влияет на функционирование организма в целом: вода играет важнейшую роль в регулировании температуры тела, транспортировке к клеткам питательных веществ и кислорода, удалении продуктов жизнедеятельности.

При недостаточном питьевом режиме повышается нагрузка на сердце и сосуды, ухудшаются обменные процессы, повышается уровень соединений, называемых активными формами кислорода (АФК). Эти вещества известны как свободные радикалы, они могут повреждать липиды, белки и даже ДНК.

Курение

Эта вредная привычка повреждает волокна коллагена и эластина, что приводит к появлению признаков преждевременного старения.

Недостаток сна

При нарушении сна изменяется иммунный ответ и увеличивается уровень воспалительных маркеров. Это может способствовать нарушению обменных процессов.

Малоактивный образ жизни

Отсутствие физической активности также может привести к преждевременному старению. На определённом этапе спорт стимулирует производство новых нейронов, необходимых для памяти и обучения. Умеренные физические нагрузки не только полезны для тела в целом, лёгких и сердца, но и оказывают омолаживающее действие.

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