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Прогерия у мужчин и женщин, кто стареет быстрее, почему люди стареют и что с этим делать

Кто стареет быстрее — женщины или мужчины? 6 советов, как сохранить молодость
Алия Нургалеева Ирина Юзуп
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Кто стареет быстрее и как это изменить
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Средняя продолжительность жизни тут ни при чём.
Кто стареет быстрее — мужчины или женщины?

Разбираемся вместе с врачом.

В среднем женщины во всех странах живут на несколько лет дольше, чем мужчины. Значит ли это, что процессы старения зависят от половой принадлежности? Не совсем так, но обо всём по порядку.

<a href="https://www.championat.com/authors/4885/1.html">Ирина Юзуп</a>
Ирина Юзуп
к.м.н., врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной медицины

Замедлить старение вполне реально, если пересмотреть образ жизни и завести некоторые полезные привычки.

Кто стареет быстрее — женщины или мужчины?

Мужчины и женщины стареют по-разному. Но большинство учёных сходится во мнении, что представительницы прекрасного пола в этом плане на первом месте. Почему так? В женском организме гораздо меньше гормона, замедляющего процессы старения. Наиболее важным «гормоном» молодости у мужчин считается тестостерон. Его аналог у женщин — эстроген. Хотя он также поддерживает «юность» организма, его выработка сокращается быстрее, чем синтез тестостерона. К тому же у мужчин кожа, как правило, толще, а сальные железы работают активнее. Поэтому морщины у них появляются позже. Но вот с долголетием это не связано.

Фото: unsplash.com/@luandmario

Ирина: По данным Всемирной организации здравоохранения, женщины во всех странах живут в среднем дольше мужчин: 75,9 года и 70,8 года соответственно (статистика за 2020 год). Некоторые исследования показывают, что клетки женского организма обладают способностью сильнее сопротивляться заболеваниям и надёжно защищены от стресса, плохой экологии. Если «мужские» клетки не «умеют» подстраиваться под внешние раздражители, то «женские» адаптируются к новым обстоятельствам с лёгкостью и не теряют жизнеспособности.

Что ускоряет старение?

Это естественный процесс, но есть вещи, которые могут его ускорить. И не всегда это связано с полом и гормональным статусом. К факторам, провоцирующим старение, кроме наследственности и хронических заболеваний, относят окислительный стресс и хроническое воспаление. Это защитная реакция организма при выработке свободных радикалов, которые атакуют здоровые клетки организма и так ускоряют процессы старения.

Фото: istockphoto.com

Что может спровоцировать ускоренные возрастные изменения?

  • Токсины, которые накапливаются в течение жизни;
  • избыточное поступление в организм «быстрых углеводов»;
  • наличие хронической инфекции;
  • избыток трансжиров и Омега-6;
  • стресс, нарушения сна;
  • снижение уровня тестостерона/эстрогена;
  • ожирение;
  • умственное, физическое переутомление;
  • инфекции, воспалительные заболевания;
  • курение, алкоголь.
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Ирина: Среди того, что провоцирует старение, отдельно стоит выделить гликацию — процесс, естественно протекающий и в организме ребёнка, и в организме пожилого человека. Происходит он при взаимодействии сахаров с белками. Простые сахара, которые поступают с током крови, «садятся» на белковые молекулы (в первую очередь на молекулы коллагена) и образуют поперечные сшивки – повреждения, от которых страдает кожа. С возрастом она хуже вырабатывает эластин, а гликация только ускоряет процесс старения.

Причиной могут стать «вкусняшки» (рафинированный сахар: как сам по себе, так и в составе продуктов и напитков). Когда они попадают в организм, в первую очередь это отражается на лице. Существует даже термин — «сахарное лицо». На коже появляются видимые признаки «засахаривания», коллаген теряет эластичность, становится жёстким.

Фото: istockphoto.com

Всё это приводит и к другим неприятным последствиям:

  • кожа получает недостаточно питания, становится морщинистой;
  • мелкие сосуды становятся хрупкими и ломкими;
  • возникают заломы, морщины;
  • скорость обновления эпидермиса снижается;
  • кожа грубеет (при склонности к жирности) или истончается (при склонности к сухости), на ней появляются покраснения и шелушения;
  • кожа плохо реагирует на любые воздействия (солнце, вода);
  • эффект от косметологических процедур — минимальный, кожа после них восстанавливается плохо.
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Что с этим делать?

Замедлить старение вполне реально, если пересмотреть образ жизни и завести некоторые полезные привычки. Это касается и мужчин, и женщин. Врач рекомендует следовать этим правилам.

  • Рациональное питание. Откажитесь от рафинированного сахара, переработанных продуктов. Включите в рацион пищу, богатую антиоксидантами и фитонутриентами: овощи, фрукты и качественные белки (зачастую мясо на полках супермаркетов только ускоряет старение, поскольку содержит гормоны и антибиотики).
  • Чистая вода. Не забывайте про питьевой режим.
  • Питательные вещества. Чтобы замедлить старение, в организме должно быть достаточно коэнзима Q10 (антиоксидант), витамина Е, Омега-3. Однако излишне увлекаться добавками жирных кислот не стоит, лучше получать их из натуральных источников: семечек и орехов, семян льна, рыбы.

Фото: unsplash.com/@jonathanborba

  • Сон. Правильный здоровый отдых замедляет старение и уменьшает эмоциональный стресс.
  • Физическая активность. Занятия в спортзале и прогулки на свежем воздухе увеличивают энергию, снижают уровень стресса.
  • Позитивный настрой. Исследования доказывают: оптимистичное мышление может увеличить продолжительность жизни на 15%. Те, кто мыслит с надеждой на лучшее, меньше подвержены стрессу.
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