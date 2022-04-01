Кто стареет быстрее — женщины или мужчины? 6 советов, как сохранить молодость

Кто стареет быстрее — мужчины или женщины?



Разбираемся вместе с врачом.

В среднем женщины во всех странах живут на несколько лет дольше, чем мужчины. Значит ли это, что процессы старения зависят от половой принадлежности? Не совсем так, но обо всём по порядку.

Ирина Юзуп к.м.н., врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной медицины Замедлить старение вполне реально, если пересмотреть образ жизни и завести некоторые полезные привычки.

Кто стареет быстрее — женщины или мужчины?

Мужчины и женщины стареют по-разному. Но большинство учёных сходится во мнении, что представительницы прекрасного пола в этом плане на первом месте. Почему так? В женском организме гораздо меньше гормона, замедляющего процессы старения. Наиболее важным «гормоном» молодости у мужчин считается тестостерон. Его аналог у женщин — эстроген. Хотя он также поддерживает «юность» организма, его выработка сокращается быстрее, чем синтез тестостерона. К тому же у мужчин кожа, как правило, толще, а сальные железы работают активнее. Поэтому морщины у них появляются позже. Но вот с долголетием это не связано.

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Ирина: По данным Всемирной организации здравоохранения, женщины во всех странах живут в среднем дольше мужчин: 75,9 года и 70,8 года соответственно (статистика за 2020 год). Некоторые исследования показывают, что клетки женского организма обладают способностью сильнее сопротивляться заболеваниям и надёжно защищены от стресса, плохой экологии. Если «мужские» клетки не «умеют» подстраиваться под внешние раздражители, то «женские» адаптируются к новым обстоятельствам с лёгкостью и не теряют жизнеспособности.

Что ускоряет старение?

Это естественный процесс, но есть вещи, которые могут его ускорить. И не всегда это связано с полом и гормональным статусом. К факторам, провоцирующим старение, кроме наследственности и хронических заболеваний, относят окислительный стресс и хроническое воспаление. Это защитная реакция организма при выработке свободных радикалов, которые атакуют здоровые клетки организма и так ускоряют процессы старения.

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Что может спровоцировать ускоренные возрастные изменения?

Токсины, которые накапливаются в течение жизни;

избыточное поступление в организм «быстрых углеводов»;

наличие хронической инфекции;

избыток трансжиров и Омега-6;

стресс, нарушения сна;

снижение уровня тестостерона/эстрогена;

ожирение;

умственное, физическое переутомление;

инфекции, воспалительные заболевания;

курение, алкоголь.

Ирина: Среди того, что провоцирует старение, отдельно стоит выделить гликацию — процесс, естественно протекающий и в организме ребёнка, и в организме пожилого человека. Происходит он при взаимодействии сахаров с белками. Простые сахара, которые поступают с током крови, «садятся» на белковые молекулы (в первую очередь на молекулы коллагена) и образуют поперечные сшивки – повреждения, от которых страдает кожа. С возрастом она хуже вырабатывает эластин, а гликация только ускоряет процесс старения.

Причиной могут стать «вкусняшки» (рафинированный сахар: как сам по себе, так и в составе продуктов и напитков). Когда они попадают в организм, в первую очередь это отражается на лице. Существует даже термин — «сахарное лицо». На коже появляются видимые признаки «засахаривания», коллаген теряет эластичность, становится жёстким.

Фото: istockphoto.com

Всё это приводит и к другим неприятным последствиям:

кожа получает недостаточно питания, становится морщинистой;

мелкие сосуды становятся хрупкими и ломкими;

возникают заломы, морщины;

скорость обновления эпидермиса снижается;

кожа грубеет (при склонности к жирности) или истончается (при склонности к сухости), на ней появляются покраснения и шелушения;

кожа плохо реагирует на любые воздействия (солнце, вода);

эффект от косметологических процедур — минимальный, кожа после них восстанавливается плохо.

Что с этим делать?

Замедлить старение вполне реально, если пересмотреть образ жизни и завести некоторые полезные привычки. Это касается и мужчин, и женщин. Врач рекомендует следовать этим правилам.

Рациональное питание. Откажитесь от рафинированного сахара, переработанных продуктов. Включите в рацион пищу, богатую антиоксидантами и фитонутриентами: овощи, фрукты и качественные белки (зачастую мясо на полках супермаркетов только ускоряет старение, поскольку содержит гормоны и антибиотики).

Откажитесь от рафинированного сахара, переработанных продуктов. Включите в рацион пищу, богатую антиоксидантами и фитонутриентами: овощи, фрукты и качественные белки (зачастую мясо на полках супермаркетов только ускоряет старение, поскольку содержит гормоны и антибиотики). Чистая вода. Не забывайте про питьевой режим.

Не забывайте про питьевой режим. Питательные вещества. Чтобы замедлить старение, в организме должно быть достаточно коэнзима Q10 (антиоксидант), витамина Е, Омега-3. Однако излишне увлекаться добавками жирных кислот не стоит, лучше получать их из натуральных источников: семечек и орехов, семян льна, рыбы.

Фото: unsplash.com/@jonathanborba

Сон. Правильный здоровый отдых замедляет старение и уменьшает эмоциональный стресс.

Правильный здоровый отдых замедляет старение и уменьшает эмоциональный стресс. Физическая активность. Занятия в спортзале и прогулки на свежем воздухе увеличивают энергию, снижают уровень стресса.

Занятия в спортзале и прогулки на свежем воздухе увеличивают энергию, снижают уровень стресса. Позитивный настрой. Исследования доказывают: оптимистичное мышление может увеличить продолжительность жизни на 15%. Те, кто мыслит с надеждой на лучшее, меньше подвержены стрессу.