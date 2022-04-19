8 несложных способов стать долгожителем. Рассказывает врач

Не существует «формулы» вечного здоровья и молодости, но есть правила, которые вас к ним приблизят.

Что помогает продлить жизнь? Какими привычками стоит обзавестись?

Пожалуй, первое, что приходит на ум при слове «долгожитель» — счастливчик, которому удалось сломать систему и прожить намного больше положенного. Вот только часто за этим стоит не только генетика или везенье, но и кропотливый труд. Ведь продолжительность жизни во многом зависит от полезных привычек, причём не только пищевых или спортивных. Для долгой и счастливой жизни нужно кое-что ещё — об этом и поговорим.

Ирина Юзуп к.м.н., врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной медицины Для сохранения здоровья точно необходимы крепкий сон, физическая активность и правильное питание.

Больше двигаться

Жизнь — это движение. Дольше живут те, кто ходит на работу и домой пешком. Но не в вразвалочку, а энергично, чтобы держать тело в тонусе. Исследования показывают, что всего 12 минут физической активности в день могут продлить жизнь и снизить риск развития сердечно-сосудистых болезней на 29%. Значимый эффект будет, только если тренироваться регулярно.

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Ирина: Физическая нагрузка необходима, ведь с возрастом человек теряет мышечную массу (поэтому появляются дряблость, неровности кожи). Эффективными считаются интервальные тренировки с попеременной нагрузкой (например шаг и бег, приседания и растяжка).

Соблюдать режим

Дисциплина обеспечивает оптимальную работу мозга, который периодически нуждается в отдыхе. Это значит, нужно вовремя давать себе передышку. Ведь одна из главных проблем современного образа жизни — хроническое недосыпание, которое существенно сокращает продолжительность жизни.

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Ирина: Для сохранения здоровья крепкий сон действительно необходим. Ведь если человек часто просыпается, те участки мозга, которые отвечают за выработку клеток иммунитета, не успевают активизироваться. Это в целом снижает иммунную защиту организма. Не стоит работать ночью, важно следовать биоритмам, ложиться до 22:00 и вставать до 6:00.

Найти хобби

Нумизматика, рыбалка, вышивка, танцы — любое увлечение поддерживает интерес к жизни и позволяет перейти в так называемый «третий возраст». Тот, который начинается с выходом на пенсию.

Заниматься исследованиями

Александр Оришев доктор исторических наук, закафедрой истории РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Известно, что кандидат наук живёт примерно на пять лет дольше обычного человека, а доктор наук — на десять. Однако люди, чья профессиональная деятельность не связана с наукой, тоже могут заниматься исследованиями. Пусть это будет на любительском уровне — как минимум это сохранит ясность ума даже в преклонном возрасте. Достаточно изучать новые языки, читать книги, учиться чему-то новому.

По словам врача, любые когнитивные упражнения, в том числе и научные исследования, изучение чего-либо нового (языков, философии) благотворно влияют на функции мозга.

Общаться с друзьями

Проводить время с близкими не только приятно, но и полезно. Общение с друзьями заряжает положительными эмоциями, а новые социальные связи защищают организм от возрастных болезней, говорят учёные.

Фото: unsplash.com/@wildlittlethingsphoto

Питаться осознанно

Александр: Наиболее полезными продуктами питания считаются фрукты и рыба. При этом желательно отдавать предпочтение продуктам, произрастающим в том регионе, где вы родились и живёте. Для россиян, например, это яблоки. Для сохранения здоровья нужно съедать хотя бы по одному фрукту в день.

Ирина: Залог хорошего самочувствия — питание, подобранное индивидуально, исключающее все аллергические и воспалительные реакции. Но есть продукты, которые вредят всем одинаково. Главные из них — сахар и соль. Для продления жизни и замедления процессов гликации (взаимодействие сахаров с белками) стоит отказаться или свести к минимуму потребление рафинированных сахаров, а фрукты и овощи есть только в сезон их созревания, не круглый год.

Помнить о безопасности

Несчастные случаи — одна из главных причин смертности, особенно среди молодых людей. Человека может настигнуть внезапная смерть, если он будет игнорировать элементарные требования инструкций безопасности. Например, смотреть в телефон при переходе через дорогу или за рулём автомобиля.

Фото: unsplash.com/@ollivves

Избегать во всём крайностей

Лучший выбор — это «золотая середина», отдавать предпочтение которой советовал ещё китайский мыслитель Конфуций. Это касается практически всех направлений человеческой жизнедеятельности. Быть активным и заниматься спортом, конечно, хорошо. Но вот становиться одержимым здоровым образом жизни уже плохо.

Ирина: В питании тоже важна мера, но это не значит, что стоит полностью отказываться от некоторых продуктов (например, от соли). Рассчитывать вес продуктов до граммов и миллиграммов, отказывая себе в ужине с близкими, тоже плохая идея. Нужно найти тот баланс, в котором максимально комфортно находиться.