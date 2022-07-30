Тот случай, когда самый свежий продукт не самый лучший.

Почему яйца плохо чистятся и как это исправить: 6 советов от шеф-повара

Многим знакома ситуация, когда варёные яйца плохо чистятся. Почему так происходит? И что делать, чтобы не снять половину белка вместе со скорлупой?



Делимся лайфхаками шеф-повара.

Бенита Стрельченко шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth Рассказывает о способах правильной варки яйца, чтобы оно легко чистилось.

Почему яйца плохо чистятся

Свежесть

Свежие яйца очищаются хуже тех, которые хранились в холодильнике неделю и больше. Это происходит потому, что скорлупа яйца негерметична и со временем под неё понемногу проникает воздух.

Способ приготовления

Насколько легко очищаются яйца, зависит и от способа варки. Если положить яйцо в холодную воду, то белок растечётся и прилипнет к скорлупе. Но и в кипящую воду яйца из холодильника класть нельзя — они могут лопнуть из-за резкой смены температур. Лучше всего заранее достать яйца, чтобы они нагрелись до комнатной температуры, а потом опустить в горячую воду.

Как правильно есть яйца, если вы решили похудеть, читайте в статье по ссылке ниже.

Как правильно варить яйцо, чтобы оно легко чистилось

Если соблюдать несколько простых правил, проблем при чистке не возникнет.

За 15-20 минут до варки достаём яйцо из холодильника.

Затем опускаем в кипящую воду и варим на умеренном огне.

После готовности опускаем на 10-15 минут в холодную воду. Такое шоковое охлаждение приведёт к сжатию белка, и скорлупа легче снимется.

Яйца двух- или трёхдневной свежести варить не стоит. В идеале использовать те, которые хранились в холодильнике около 5-7 дней.

Что ещё можно сделать, чтобы быстрее почистить яйцо

Аккуратно ударить по яйцу, чтобы треснула скорлупа, и затем опустить в ледяную воду.

Положить готовый продукт в закрытую ёмкость с холодной водой и сильно потрясти.

Перед варкой проколоть яйцо шилом или иглой с более тупой стороны. Но не стоит делать прокол слишком глубоким, иначе яйцо может треснуть.

Варить на пару. Яйца устанавливаются на решётку над кипящей водой примерно на 10-12 минут. Так белок становится жёстче, что позволяет легче отойти скорлупе.

Варить яйца в мультиварке или специальной яйцеварке.

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