Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Почему яйца плохо чистятся от скорлупы после варки и как их правильно готовить, чтобы избежать этого

Почему яйца плохо чистятся и как это исправить: 6 советов от шеф-повара
Алия Нургалеева Бенита Стрельченко
,
Почему яйца плохо чистятся и как это исправить
Комментарии
Тот случай, когда самый свежий продукт не самый лучший.
Многим знакома ситуация, когда варёные яйца плохо чистятся. Почему так происходит? И что делать, чтобы не снять половину белка вместе со скорлупой?

Делимся лайфхаками шеф-повара.
<a href="https://www.championat.com/authors/6081/1.html">Бенита Стрельченко</a>
Бенита Стрельченко
шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth

Рассказывает о способах правильной варки яйца, чтобы оно легко чистилось.

Почему яйца плохо чистятся

Свежесть

Свежие яйца очищаются хуже тех, которые хранились в холодильнике неделю и больше. Это происходит потому, что скорлупа яйца негерметична и со временем под неё понемногу проникает воздух.

Способ приготовления

Насколько легко очищаются яйца, зависит и от способа варки. Если положить яйцо в холодную воду, то белок растечётся и прилипнет к скорлупе. Но и в кипящую воду яйца из холодильника класть нельзя — они могут лопнуть из-за резкой смены температур. Лучше всего заранее достать яйца, чтобы они нагрелись до комнатной температуры, а потом опустить в горячую воду.

Как правильно есть яйца, если вы решили похудеть, читайте в статье по ссылке ниже.

Яйца полезны при похудении. Как правильно их есть? Яйца полезны при похудении. Как правильно их есть?

Как правильно варить яйцо, чтобы оно легко чистилось

Если соблюдать несколько простых правил, проблем при чистке не возникнет.

  • За 15-20 минут до варки достаём яйцо из холодильника.
  • Затем опускаем в кипящую воду и варим на умеренном огне.
  • После готовности опускаем на 10-15 минут в холодную воду. Такое шоковое охлаждение приведёт к сжатию белка, и скорлупа легче снимется.
Яйца двух- или трёхдневной свежести варить не стоит. В идеале использовать те, которые хранились в холодильнике около 5-7 дней.

Что ещё можно сделать, чтобы быстрее почистить яйцо

  • Аккуратно ударить по яйцу, чтобы треснула скорлупа, и затем опустить в ледяную воду.
  • Положить готовый продукт в закрытую ёмкость с холодной водой и сильно потрясти.
  • Перед варкой проколоть яйцо шилом или иглой с более тупой стороны. Но не стоит делать прокол слишком глубоким, иначе яйцо может треснуть.
  • Варить на пару. Яйца устанавливаются на решётку над кипящей водой примерно на 10-12 минут. Так белок становится жёстче, что позволяет легче отойти скорлупе.
  • Варить яйца в мультиварке или специальной яйцеварке.

Сколько яиц нутрициологи рекомендуют есть в день, рассказали в статье по ссылке.

Сколько яиц можно есть в день — сырых, варёных, вкрутую Сколько яиц можно есть в день — сырых, варёных, вкрутую

В телеграм-канале Lifestyle проходит розыгрыш — переходи по ссылке и выигрывай подарки от олимпийского экипировщика ZASPORT. Главный приз — футболка с автографами чемпионок мира по художественной гимнастике сестёр Авериных! Победителей объявим уже 30 июля.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
7 видов манипуляции и как им противостоять. Беспроигрышные психологические приёмы
7 видов манипуляции и как им противостоять. Беспроигрышные психологические приёмы
10 вредных привычек, которые ухудшают работу мозга
10 вредных привычек, которые ухудшают работу мозга
TOP 3
Как мужчине начать тренироваться, чтобы похудеть: 3 первых шага
Как мужчине начать тренироваться, чтобы похудеть: 3 первых шага
Фитнес
6 отечественных фильмов, которые нужно пересмотреть после 40
6 отечественных фильмов, которые нужно пересмотреть после 40
Тренды
8 советов, чтобы приучить ребёнка к здоровому питанию
8 советов, чтобы приучить ребёнка к здоровому питанию
Здоровье
© championat.com 2000–2022