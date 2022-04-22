В них содержится больше 20 разных полезных веществ.

Сколько яиц можно есть в день — сырых, варёных, вкрутую

Яйца — полезный продукт, богатый животным белком и витаминами. Подходит для полноценного завтрака, перекуса после тренировки и диетического питания. Это настоящий кладезь легкоусвояемого белка, жирорастворимых витаминов и незаменимых жирных кислот Омега-3. Яйца содержат витамины А, D, E, K и витамины группы В, а также железо, медь и цинк.

Но можно ли есть яйца каждый день, чтобы не навредить организму?

Чем полезны яйца?

Польза яиц неоспорима. Они повышают иммунитет, нормализуют артериальное давление, защищают нервную систему, помогают бороться с лишним весом. Это доступный источник протеина, который нужен для строительства клеток организма — от мышц и внутренних органов до костей, кожи и волос.

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Яйца питательны, но не калорийны. В одном среднего размера не больше 75 ккал. В 100 г продукта содержится 157 ккал, около 14 г белка, 17 г жира и лишь 0,8 г углеводов. В яичном желтке есть жирорастворимые витамины, а также полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты (линоленовая, олеиновая, пальмитиновая, стеариновая).

Куриные яйца содержат важнейшие витамины разных групп: В, В1, В2, В6, В9, В12, А, и многих других, огромное количество полезных макро- и микроэлементов (фосфор, натрий, магний, хром, калий, кальций, железо).

Яйца — отличный источник лецитина, который необходим для лучшего функционирования мозга, поддержания и нормализации работы центральной нервной системы.

Холин, содержащийся в яйцах, регулирует количество жиров и холестерина в организме. Лецитин улучшает кровоснабжение мозга, способствуя сохранению памяти, препятствует развитию склероза, питает нервные клетки.

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А что насчёт холестерина?

Многих до сих пугает животный холестерин в яйцах. Многочисленные исследования доказали, что концентрация холестерина в крови практически не зависит от яичного желтка. Потому что в яйцах высокое содержание фосфолипидов, которые повышают в крови уровень так называемого хорошего холестерина (его ещё называют ЛПВП, или липопротеином высокой плотности). Чем больше его в крови, тем ниже риск развития атеросклероза. Благодаря таким качествам яйца защищают от сердечно-сосудистых заболеваний.

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«Вредный» пищевой холестерин содержится в продуктах глубокой промышленной переработки: колбасных изделиях, мясных деликатесах, кондитерских изделиях, сладкой выпечке, готовых сухих завтраках, чипсах и сухариках.

Несколько исследований, в том числе обзор 2012 года, опубликованный в журнале Current Opinion и посвящённый клиническому питанию и обменным процессам, показали, что употребление нескольких яиц (от четырёх до шести) каждую неделю не повышает уровень холестерина.

Если ваш анализ крови показывает повышение холестерина, ешьте по одному яйцу не более 2-3 раз в неделю. Оптимальной порцией для здорового человека считается употребление 1-2 яиц в день. Их можно съедать как в цельном виде, так и в составе бутербродов, первых и вторых блюд, в качестве гарнира.

Фото: unsplash.com/@mikbutcher

Полезнее всего есть варёные яйца быстрой или длительной варки.

Лучше всего употреблять яйца, сваренные вкрутую. Тогда организм усвоит порядка 90% полезных веществ. Если не любите варёные яйца, делайте яйцо-пашот или глазунью с зеленью и овощами — такой вариант позволит получить нужное количество витаминов D и A.

А вот сырые яйца увеличивают риск заражения сальмонеллой, поэтому я настоятельно не рекомендую есть яйца без термической обработки.

Рецепт для полноценного завтрака с яйцом

Вам понадобятся:

авокадо;

яйца;

зелень;

кукуруза;

соль/перец.

Фото: unsplash.com/@louishansel

Авокадо моем, разрезаем пополам, косточку убираем. При помощи ложки удаляем немного мякоти из середины. Остальные ингредиенты смешиваем, заполняем смесью половинки. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.