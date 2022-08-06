Простой и полезный завтрак без яиц. Рецепт «Чемпионата»

Каша тоже может быть сытной, если добавить несколько ингредиентов.

Завтрак — основополагающий приём пищи. От его полноценности и сбалансированности зависит энергия на весь день. Поэтому завтрак должен быть сытным, вкусным, наполненным витаминами, углеводами и клетчаткой.

Яйца — хороший продукт для полноценного завтрака, однако есть их постоянно не получится. Хорошей альтернативой станет каша. Её можно обогатить различными добавками, которые сделают блюдо более питательным и сытным. Предлагаем несколько вариантов на разный вкус.

Орехи

Способы обогатить кашу 2-5 г белка. Используйте кешью, миндаль, фундук, грецкий орех, бразильский арахис.

Зёрна

Киноа, амарант, семена чиа, льна — хорошее белковое дополнение для каши. В среднем порцию овсянки они обогатят 8-9 г белка.

Паста из орехов

Одна столовая ложка ореховой пасты добавит каше 4-5 г белка. Туда же можете порезать фрукты, при этом желательно не добавлять сахар — тогда завтрак будет максимально полезным.

Молоко

Вы можете варить кашу на воде, добавив в неё молоко, или же сразу на молоке. Второй вариант в плане сытности значительно лучше — в вашей тарелке дополнительно появится около 8 г белка.

Протеин

Насытить кашу белком с помощью протеинового порошка, пожалуй, самый простой способ. Сначала растворите его в воде и тщательно размешайте, чтобы не образовались комочки. Одна порция протеина добавит в кашу 25-30 г белка.

Вот один из вариантов сытной каши на завтрак.

Вам понадобятся:

овсяные хлопья — 50 г;

кокосовое молоко — 100 мл;

вода — 100 мл;

фундук — 10 г;

соль — по вкусу.

Воду и молоко кипятим, добавляем овсяные хлопья. Варим на среднем огне 10-15 минут. Добавляем соль и переливаем в тарелку. Добавляем фундук и подаём.