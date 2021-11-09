Он появился задолго до карантина и удалёнки, когда многие перестали вылезать из худи и оверсайза.

Что такое athleisure? История стиля, который вывел спорт на подиумы

Тренд athleisure начался с людей, которые ходили в спортзал до или после работы. Поэтому их повседневный образ зачастую состоял частично из спортивной, а частично из офисной одежды. Дизайнеры смекнули, что это действительно может классно выглядеть, и начали над этим работать.

Длинные и запутанные взаимоотношения спортивной и формальной одежды — от внешнего дизайна до технических тонкостей в создании материалов и вещей — в итоге дали начало стилю, обозначившему сегодня главное модное направление.

Athleisure — это сочетание двух слов athletics и leisure, что означает «спорт» и «досуг». Этот стиль помогает гармонично вписать спортивную одежду в повседневный гардероб. К слову, в России его часто называют словом «спорт-шик».

С теннисного корта на международный подиум

Несмотря на то что athleisure — достаточно новое течение, стремление к объединению двух концепций, спорта и отдыха, зародилось ещё в конце XIX века. В 1870-х годах американская мода «помешалась» на спорте, и по мере развития индустрия реагировала на запросы потребителей.

Люди искали более практичную одежду для своих увлечений, таких как игра в теннис, гольф или езда на велосипеде. Тогда и начали появляться трикотажные предметы гардероба, которые можно было носить в разных сочетаниях.

Например, считается, что теннисную юбку создал один из известных дизайнеров спортивной одежды, француз Жан Пату. Впервые её надела олимпийская чемпионка Сюзанн Ленглен во время Уимблдонского турнира в 1921 году. Платья, кардиганы и чулки, которые она носила на корте и за его пределами, сделали спортивную одежду популярной в Европе. В 1926 году журнал Vogue писал:

Три четверти предлагаемой в Париже одежды относится к спортивному стилю. Простые и практичные предметы всё больше и больше выходят из-под влияния сферы активных видов деятельности и становятся частью повседневной жизни.

Гораздо позже, в 1980-х годах, Донна Каран сделала акцент на взаимозаменяемых простых предметах, когда представила свою линию «Семь простых вещей». Главная идея коллекции в том, что можно собрать любой образ, если будет правильный набор базовых вещей.

Кроссовки от-кутюр и погоня за трендами

По другой теории, отправной точкой athleisure можно считать 2014 год, когда модный дом Карла Лагерфельда обул моделей в кроссовки на показе осень-зима 2014/2015. В 2010-х хайпбисты (люди, которые следуют за трендами) захватили власть, превратив спортивные брюки, худи и другие составляющие стритвира в символ высокого статуса.

Бренды высокой моды, такие как Chanel, Fendi и Prada, подхватили эту тенденцию и начали создавать дизайнерские леггинсы и фирменные спортивные бюстгалтеры из высококачественных материалов.

Что отличает athleisure и почему он так популярен?

В 2020 году athleisure настолько укрепил свои позиции, что сейчас не найти ни одного модного дома, который бы не представлял миру своё видение спортивного шика.

В сложном переплетении уличной и подиумной моды трудно сказать, кто у кого идёт на поводу и кто кому подражает. Например, в последние несколько сезонов дизайнеры активно интерпретируют некогда исключительно спортивные вещи, выполняя их в дорогих материалах. Брюки для бега или джоггеры — одни из самых популярных вещей на показах.

Сегодня стиль athleisure определяют три ключевых фактора — материал, посадка и функциональность.

Материалы

Что действительно отличает сегодняшний athleisure от его прошлого, так это технологии, которые позволяют создавать одежду с улучшенными характеристиками. Для этого используют мембранные ткани, такие как полиэстер, нейлон, вискоза и спандекс. Эти гибкие материалы обладают водоотталкивающими и ветрозащитными свойствами, но в то же время остаются дышащими. Кроме того, они практически не мнутся. Однако встречаются и натуральные ткани, например, хлопок, из которого шьют толстовки и футболки.

Силуэт

Athleisure объединяет в себе два противоположных способа ношения одежды: свободный и облегающий. Обтекаемые силуэты привлекают внимание к фигуре и производят впечатление «только что из спортзала». В то же время необязательно быть в форме, чтобы носить одежду в стиле athleisure. Объёмные худи, футболки и брюки oversize — то, что обеспечивает повышенный комфорт каждому.

Функциональность

Одежда в стиле athleisure очень практична и универсальна. Большинство предметов дополнено скрытыми функциональными элементами. Сейчас некоторые бренды используют запатентованные ткани для сохранения тепла или защиты от воды.